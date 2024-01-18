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    Siro, yeni Ar-Ge ve üretim kampüsü için kredi anlaşması imzaladı

    Siro, bu kredinin finansman olarak kullanılacağı yeni kampüsüne 2024 yılının sonunda geçmeyi ve 2026 yılında batarya hücresi üretimine başlamayı hedefliyor.       

    Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ICBC Turkey ile 400 milyon Yuan’lık kredi anlaşmasına imza attı.

    Dünyanın sürdürülebilirliği için net-sıfır hedeflerine hizmet eden Siro bu finansmanı batarya hücresi dahil Ar-Ge ve üretim yapacağı yeni kampüsündeki inşaat, makina ve ekipman yatırımları kapsamında kullanacak.

    Gebze Bilişim Vadisi’ndeki Siro yönetim merkezinde gerçekleşen imza törenine, Siro ve ICBC yöneticileri ile Çin’in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong katıldı. Anlaşmaya göre Siro, ICBC Turkey’nin sağlayacağı 400 milyon Yuan (yaklaşık 50 milyon Euro) tutarındaki krediyi, iki yıl geri ödemesiz, toplam beş yıl vadeli olarak kullanacak.

    “Bölgenin öncü enerji depolama oyuncularından biri olma hedefiyle çalışıyoruz”

    Siro, yeni Ar-Ge ve üretim kampüsü için kredi anlaşması imzaladı Tam Boyutta Gör
    İmza töreninde konuşan Siro Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ICBC Turkey ile temiz enerji depolama teknolojileri geliştirme ve üretimi yatırımının finansmanına katkı sağlayacak uzun vadeli bir kredi anlaşmasına imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

    “Ocak 2023’ten bu yana Togg Teknoloji Kampüsü’ndeki Siro Batarya Teknoloji Merkezi’nde batarya modül ve paketlerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. 24 Nisan’da inşaat başlangıç töreni yaptığımız Gemlik’teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsümüzün inşaatı ise tüm hızıyla sürüyor. Kampüsümüze 2024 yılı sonunda geçmeyi, 2026 yılında başlayacak hücre üretimi ile Türkiye’yi çevreleyen, Avrupa’yı da kapsayan geniş bölgede öncü enerji depolama oyuncularından biri haline gelmeyi hedefliyoruz.

    ICBC Turkey ile yaptığımız bu anlaşma, bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırması açısından çok değerli. Bu ‘yeşil finansmanı’ Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’ndeki inşaat, makina ve ekipman yatırımlarımız için kullanarak, e-mobilitenin yanı sıra mikro-mobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama gibi uygulamalarımızı Türkiye’nin yanında çevremizdeki 120 ülkeye yaymayı hedefliyoruz. Bölgenin öncü enerji depolama oyuncularından biri olma hedefimize güçlü iş birlikleriyle adım adım ilerliyoruz.”

    “Uzun vadeli, katma değeri yüksek, istihdamı artıran projeler için yenilikçi bir örnek”

    ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Qian Hou da Siro ile finansal iş birliğine imza atmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

    “Global sürdürülebilirlik vizyonumuz ve Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme misyonumuz kapsamında önemli bir iş birliği gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Siro’nun enerji dönüşümünü önemli ölçüde hızlandıracak bu yatırım, aynı zamanda Türkiye’nin teknolojik alandaki uluslararası başarısının, küresel rekabette kendini konumlandırmasının ve yerli otomotiv yatırımının ayrılmaz bir parçası olarak marka değerini artırmasının da bir parçasıdır. Bu çok değerli iş birliğini uzun vadeli, katma değeri yüksek ve istihdamı artıran projelere sağladığımız finansman modelinin yenilikçi bir örneği olarak görüyoruz.”

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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