Yeni Hyundai KONA Elektrik, Kasım'da Türkiye'de satışa sunulacak

- Yeni Hyundai KONA Elektrik, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Teknolojik iç mekan
- Güvenlik özellikleri
- Güç aktarma organı seçenekleri
- Yorumlar
Yeni Hyundai KONA Elektrik, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Hyundai KONA Elektrik, şık bir tarzdan ödün vermeden aerodinamik performansta da öne çıkıyor. Aerodinamik burun ve bagaj kapağı arasında şıklıkla şekillendirilmiş dodikler ve bağlantılı parametrik yüzey tasarımı, fazlasıyla dikkat çekiyor. Entegre Yüksek Konumlandırılmış Stop Lambası (HMSL) ile saten krom spoylere bağlanan dinamik krom çizgiler de otomobile saf bir kimlik kazandırıyor.
Bir SUV’un sağlam ve sportif görünüm özellikleri, gövdeye gömülü ön ve arka farlarla desteklenirken parametrik yan paneller ve geçiş çizgileri de aracın olduğundan daha geniş bir duruş sergilemesine olanak sağlıyor. Özel tasarım çok kollu 18 ve 19 inç jantlar da KONA Elektrik’in sportif karakterini öne çıkarıyor.
Önceki nesil KONA ile karşılaştırıldığında, yeni model artırılmış boyutlarıyla şimdi daha benzersiz oranlara sahip. Aracın EV versiyonuna göre uzunluğu 4.355 mm. İlk nesil KONA Elektrik’ten 175 mm daha uzun olan Yeni KONA’nın dingil mesafesi ise 60 mm uzayarak 2.660 mm’ye ulaşıyor. Genişliği 25 mm artışla 1.825 mm olarak öne çıkarken yükseklik ise yeni versiyonda 20 mm daha fazla (1.575 mm).
Teknolojik iç mekan
Yeni KONA Elektrik, IONIQ modellerindeki gibi direksiyona entegre vites kolu sayesinde orta konsolda daha geniş bir alan sunuyor. Günlük konfor için daha fazla bardak tutucu veya büyük eşyaların saklanması için alan sunan otomobil, mobil telefon veya tabletler için de ekstra bir saklama yerine sahip.
Sürüş sırasında veya sonrasında yorgunluğun hafifletilmesine yardımcı olmak amacıyla ‘ağırlıksız’ vücut basıncı dağılımı için optimize edilen koltuklar, önceki nesle göre çok daha ince tasarlanmış. Tamamen katlanabilir ikinci sıra koltuk ve arka bölme de gelişmiş yükleme için 466 litreye kadar (VDA standardına göre) kargo alanı sunuyor. Kolay yükleme için özelleştirilebilir Akıllı Elektrikli Bagaj Kapağı ile donatılan araç, burada kullanıcısına ayarlanabilir beş farklı yükseklik seviyesi de sunuyor.
Yeni KONA Elektrik, önceki nesle göre 60 mm daha uzun dingil mesafesi, 77 mm daha uzun bacak mesafesi ve arka koltuklarda 11 mm daha yüksek baş mesafesi sunuyor. Sınıfının en iyisi iç alanına sahip olan aracın arka sıra omuz mesafesi ise 1.402 mm ve aynı zamanda sınıfının en büyüğü.
e-ASD yani Elektronik Akıllı Ses Dağıtıcısı ise EV’leri daha ilgi çekici hale getiren sanal bir ses yaratıyor. Sürüş hızı, tork, motorun durumu ve hızlanma gibi değişkenler dikkate alınarak kabine optimum bir ses ekleniyor. Sürücüler, ses seviyesini kontrol edebilirken kabin içindeki sesi de böyelece özelleştirebiliyor.
Araçtan Güç Kaynağı (V2L) işlevi de tıpkı IONIQ 5 ve 6’daki gibi kullanıcısına rahatlık sağlamak için hem iç hem dış çıkışlarla herhangi bir cihaza güç verebiliyor veya 3kW’lık elektrikli ekipmanı şarj edebiliyor. Araç çalışırken bile arka orta konsoldaki standart bir priz (230V) sayesinde elektrikli aletlere güç verebiliyor. Yeni i-PEDAL ise sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına, yavaşlamasına ve durmasına olanak tanıyan bir sürüş moduna olanak tanıyor. KONA Elektrik ayrıca ileri trafik akışından gelen bilgilere göre rejeneratif frenleme miktarını otomatik olarak ayarlayan “Akıllı Rejeneratif Sistem” ile birlikte geliyor.
Güvenlik özellikleri
İkinci nesil KONA, diğer B-SUV’ların çoğunda bulunmayan ileri seviyedeki Hyundai Smart Sense ADAS özellikleriyle donatılarak seyir esnasında en yüksek düzeyde güvenlik ve rahatlık sağlıyor.
Kabin İçi Kamera (ICC), sürücünün dikkatini analiz etmek ve uykululuk veya dikkatsizlik durumunda sürücüyü uyarmak veya gerekiyorsa müdahale etmek için aracın dahili kamerasını kullanıyor. Uzaktan Akıllı Park Yardımcısı (RSPA), sürücülerin park yerlerine uzaktan girip çıkmalarına yardımcı oluyor. Akıllı anahtar da düğmesine basıldığında aracı ileri veya geri hareket ettirebiliyor. Kör Nokta Görüntüleme Monitörü (BVM), şerit değiştirirken takip ekranında kör nokta görünümünü göstererek sürücüye yardımcı oluyor.
Kör noktadaki araçlarla çarpışma riskine ilişkin bir uyarı vererek şerit değiştirmek için Arka Çapraz Trafik Çarpışma-Kaçınma Yardımı (RCCA) dahil Kör Nokta Çarpışma Önleme Yardımı (BCA) ile birlikte çalışıyor. Gerekirse çarpışmayı önlemek için otomatik olarak frenleme uyguluyor.
Teknolojik otomobil, Şeritte Kalma Yardımı (LKA), Akıllı Hız Limiti Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Uzun Far Yardımı (HBA) gibi çeşitli diğer gelişmiş sürücü destek sistemleriyle (ADAS) dolup taşıyor. Ayrıca Akıllı Hız Sabitleyici (SCC), Navigasyon Tabanlı Akıllı Hız Sabitleyici (NSCC) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi çeşitli sürüş konforu işlevleriyle de donatılmış.
Güç aktarma organı seçenekleri
Elektrikli model, Avrupalı kullanıcılar için iki pil seçeneğiyle satışa sunuluyor. 400V şarj alt yapısına sahip olan 65,4 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum olarak 218 PS (160 kW) güç ve 514 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sağlıyor. Standart versiyon ise 48,4 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor ise 156 PS (111 kW) güç ve 377 kilometre sürüş menzili sunuyor.
Yeni KONA Elektrik, 100 kW DC hızlı şarj ile 41 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor. 48,4 kWh bataryalı standart menzilli versiyon, 11 kW AC şarjla 4 saat 55 dakikada, 65,4 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon ise 6 saat 55 dakikada şarj oluyor.
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.