Yeni Hyundai Tucson'un şarj edilebilir hibrit versiyonuyla ilgili detaylar belli oldu

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Geçtiğimiz aylarda örtüsü kaldırılan yeni Hyundai Tucson'un PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonuyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Tucson PHEV önümüzdeki yılın bahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak.

Yeni Hyundai Tucson ailesinde elektrik payının en yüksek olduğu model olarak karşımıza çıkan Tucson PHEV'deki sistem 177 beygirlik 1.6 litre Smartstream benzinli ünite, 90 beygirlik elektrik motoru ve 13.8 kWh'lık lityum polimer batarya paketinden meydana geliyor. Söz konusu sistem toplamda 265 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor.

Koreli üreticiden yapılan açıklamada yeni Hyundai Tucson PHEV'in WLTP'ye göre 50 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip olacağı belirtildi. Araç standart olarak 7.2 kW dahili şarj cihazı ile gelecek fakat resmi şarj süreleri henüz açıklanmış değil.

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Yeni Tucson Plug-in Hybrid'de 'shift-by-wire' teknolojisi kullanan 6 ileri otomatik şanzıman ve HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemi mevcut. Bunun yanı sıra aracın ön bölümünde aktif hava kapakçıkları da bulunuyor. Hava girişini soğutma sıvısının sıcaklığı ve aracın hızı gibi parametrelere göre ayarlayan bu kapakçıkların hava direncini asgari düzeye indirdiği ve yakıt tüketimini azalttığı ifade ediliyor.

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Yeni Tucson Plug-in Hybrid'de yüksek voltajlı batarya paketinin gövdeye doğru biçimde eklenmesi sayesinde arka yolculara sunulan alan ve bagaj hacminde fazla düşüş yaşanmamış. Yapılan açıklamaya göre standart versiyonda koltuklar dik konumdayken sunulan 620 litrelik bagaj hacmi PHEV versiyonda 558 litreye düşmüş. Koltuklar yatık haldeyken sunulan bagaj hacmi ise 1799 litreden 1737 litreye gerilemiş.

Yukarıda belirttiğimiz gibi HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan yeni Tucson Plug-in Hybrid'de güç, tork ve frenlemeyi yol koşullarına göre optimize edebilen 'Terrain Mode' seçici de bulunuyor. Bunun yanı sıra opsiyonel olarak sunulan adaptif süspansiyon sistemi de özellikler arasında.

Yeni Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2021'in bahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak. Aracın fiyatı henüz belli değil.

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