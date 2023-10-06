Yeni iPad, iPad mini ve iPad Air ufukta göründü: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple şu sıralar bir dizi yeni tablet üzerinde çalışıyor ve bunların tümü önümüzdeki aylarda resmileşecek. Bugün ise yeni iPad, iPad mini ve iPad Air hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Peki Apple'ın yeni nesil tabletleri neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz..

Yeni iPad, iPad mini ve iPad Air ufukta göründü

Bilmeyenler için yeni iPad, iPad mini ve iPad Air modellerinin iPadOS 17 sürümü ile tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla bu gelişme, gelecek ay paylaşılacak iPadOS 18 güncellemesinden önce yeni bir lansmana işaret ediyor.

Öncelikle yeni iPad Mini modelinin selefi ile aynı tasarıma sahip olması bekleniyor. Ancak daha yeni iç donanımla karşımıza çıkacak. Ayrıca Apple, bir değil tam iki farklı iPad Air sürümü üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri temel modelden daha büyük daha güçlü bir model olabilir. Her iki iPad Air sürümü, mevcut ile benzer tasarımda tanıtılacak.

Tam Boyutta Gör Apple'ın yol haritasında giriş seviyesi bir model daha yer alıyor. Bu sürüm, 11.nesil modelle aynı tasarımı paylaşırken daha güçlü bir yongaseti ile karşımıza çıkacak. Son olarak M3 çipli iPad Pro da her zaman gibi iki farklı ekran boyutu ile geliyor. Ayrıca Apple, yeni bir Magic Keyboard üzerinde de çalışıyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Niketim daha önce ortaya çıkan bilgiler, cihazın alüminyum gövde, daha büyük bir touch pad ve ivmeölçer de dahil olmak üzere bazı yeni sensörlere sahip olacağını bizlere gösterdi. Yeni nesil iPad, iPad mini ve iPad Air hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak gelecekte daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Yeni iPad, iPad mini ve iPad Air ufukta göründü