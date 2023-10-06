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    Anlık Bildirim

    Yeni iPad, iPad mini ve iPad Air ufukta göründü: Yakında geliyor

    Yaklaşmakta olan iPad mini, iPad Air ve 11.nesil iPad modelleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni nesil iPad'ler önümüzdeki haftalarda tanıtılabilir... 
    Yeni iPad, iPad mini ve iPad Air ufukta göründü Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple şu sıralar bir dizi yeni tablet üzerinde çalışıyor ve bunların tümü önümüzdeki aylarda resmileşecek. Bugün ise yeni iPad, iPad mini ve iPad Air hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Peki Apple'ın yeni nesil tabletleri neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz..

    Yeni iPad, iPad mini ve iPad Air ufukta göründü

    Bilmeyenler için yeni iPad, iPad mini ve iPad Air modellerinin iPadOS 17 sürümü ile tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla bu gelişme, gelecek ay paylaşılacak iPadOS 18 güncellemesinden önce yeni bir lansmana işaret ediyor. 

    Öncelikle yeni iPad Mini modelinin selefi ile aynı tasarıma sahip olması bekleniyor. Ancak daha yeni iç donanımla karşımıza çıkacak. Ayrıca Apple, bir değil tam iki farklı iPad Air sürümü üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri temel modelden daha büyük daha güçlü bir model olabilir. Her iki iPad Air sürümü, mevcut ile benzer tasarımda tanıtılacak.

    Yeni iPad, iPad mini ve iPad Air ufukta göründü Tam Boyutta Gör
     Apple'ın yol haritasında giriş seviyesi bir model daha yer alıyor. Bu sürüm, 11.nesil modelle aynı tasarımı paylaşırken daha güçlü bir yongaseti ile karşımıza çıkacak. Son olarak M3 çipli iPad Pro da her zaman gibi iki farklı ekran boyutu ile geliyor. Ayrıca Apple, yeni bir Magic Keyboard üzerinde de çalışıyor olabilir. 
    Yeni iPad, iPad mini ve iPad Air ufukta göründü Tam Boyutta Gör
    Niketim daha önce ortaya çıkan bilgiler, cihazın alüminyum gövde, daha büyük bir touch pad ve ivmeölçer de dahil olmak üzere bazı yeni sensörlere sahip olacağını bizlere gösterdi. Yeni nesil iPad, iPad mini ve iPad Air hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak gelecekte daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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