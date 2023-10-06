Yeni iPad, iPad mini ve iPad Air ufukta göründü: Yakında geliyor

Bilmeyenler için yeni iPad, iPad mini ve iPad Air modellerinin iPadOS 17 sürümü ile tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla bu gelişme, gelecek ay paylaşılacak iPadOS 18 güncellemesinden önce yeni bir lansmana işaret ediyor.
Öncelikle yeni iPad Mini modelinin selefi ile aynı tasarıma sahip olması bekleniyor. Ancak daha yeni iç donanımla karşımıza çıkacak. Ayrıca Apple, bir değil tam iki farklı iPad Air sürümü üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri temel modelden daha büyük daha güçlü bir model olabilir. Her iki iPad Air sürümü, mevcut ile benzer tasarımda tanıtılacak.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.