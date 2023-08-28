Yeni iPad Pro için geri sayım başladı: OLED ekran, M3 ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Apple, her yıl olduğu gibi önümüzdeki Eylül ayında iPhone 15 serisi ve Apple Watch 9'u tanıtacak. Ancak yenilikler bununla sınırlı olmayabilir. Bildiğiniz üzere yeni nesil iPad Pro hakkında bir süredir sızıntılar duyuyoruz. Son olarak Apple analistli Mark Gurman, yeni nesil iPad Pro'nun özelliklerine açıklık getirdi.

Yeni nesil iPad Pro netleşmeye başladı

Bilmeyenler için mevcut iPad Pro, son yıllarda yapılan kamera, ekran teknolojisi ve sensör yükseltmelerine kıyasla büyük bir değişikliğe uğramadı. Yeni nesil iPad Pro'nun ise, 2018'den bu yana yapılmış ilk büyük güncelleme olacağı söyleniyor. Bu noktada Bloomberg analisti Mark Gurman, J717, J718, J720 ve J721 kod adlı iPad Pro modellerinin yeni nesil M3 çipine geçeceğini bildirdi.

Ayrıca tek yenilik bu olmayacak. 11 inç ve 13 inç boyutlarında gelecek cihazlar, OLED panel ile karşımıza çıkacak. Böylece her iki cihaz daha iyi renk doğruluğu, daha yüksek parlaklık seviyeleri ve daha ince çerçeve kalınlığı gibi geliştirmeler sunacak. 3nm sürecini temel alacak M3 ise, daha iyi pil ömrü ve performans sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 7 ve önceki modellerinde LCD kullanıyordu. Şirket hâlâ bütçe dostu iPad Air ve iPad mini serisinde LCD'yi tercih ediyor ve üst seviye modellerde ise mini LED ekranları görmeye başladık. Ancak bu yükseltme yalnızca daha büyük olan 12,9 inç iPad Pro'da kullanıldı. Şimdi Apple, her iki modelde de OLED ekrana geçiş yapmayı planlıyor.

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Ayrıca Gurman, Apple'ın gelecek yıl yeniden tasarlanmış Magic Keyboard'u piyasaya süreceğini ve bunun iPad ile Mac arasındaki boşluğu en aza indireceğini söyledi. Ancak son söz Apple'a ait olduğu için bu noktada kesin bir şey söylemek mümkün değil. 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro'nun önümüzde yıl vitrine çıkması bekleniyor. Bu nedenle gelecekte daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Yeni iPad Pro'dan ilk bilgiler geldi: OLED ekran ve daha fazlası