Yeni iPad Pro için geri sayım başladı: OLED ekran, M3 ve daha fazlası

Yeni nesil iPad Pro netleşmeye başladı
Bilmeyenler için mevcut iPad Pro, son yıllarda yapılan kamera, ekran teknolojisi ve sensör yükseltmelerine kıyasla büyük bir değişikliğe uğramadı. Yeni nesil iPad Pro'nun ise, 2018'den bu yana yapılmış ilk büyük güncelleme olacağı söyleniyor. Bu noktada Bloomberg analisti Mark Gurman, J717, J718, J720 ve J721 kod adlı iPad Pro modellerinin yeni nesil M3 çipine geçeceğini bildirdi.
Ayrıca tek yenilik bu olmayacak. 11 inç ve 13 inç boyutlarında gelecek cihazlar, OLED panel ile karşımıza çıkacak. Böylece her iki cihaz daha iyi renk doğruluğu, daha yüksek parlaklık seviyeleri ve daha ince çerçeve kalınlığı gibi geliştirmeler sunacak. 3nm sürecini temel alacak M3 ise, daha iyi pil ömrü ve performans sağlayacak.
Ayrıca Gurman, Apple'ın gelecek yıl yeniden tasarlanmış Magic Keyboard'u piyasaya süreceğini ve bunun iPad ile Mac arasındaki boşluğu en aza indireceğini söyledi. Ancak son söz Apple'a ait olduğu için bu noktada kesin bir şey söylemek mümkün değil. 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro'nun önümüzde yıl vitrine çıkması bekleniyor. Bu nedenle gelecekte daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.