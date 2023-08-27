Samsung, Apple Vision Pro’ya rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor: Gelecek yıl tanıtılabilir

- Samsung karma gerçeklik projesini iptal etti, yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor
- İptal edilen cihaz neler sunacaktı?
- Samsung’un yeni karma gerçeklik cihazı ne zaman satışa sunulacak?
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Samsung karma gerçeklik projesini iptal etti, yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor
2015 yılında tanıttığı Gear VR başlığı ile ilk karma gerçeklik cihazını tanıtan Samsung, 2020 yılında Gear VR’a olan desteğini bitirmişti ve VR pazarında çekilme kararı almıştı. Ancak raporlara göre Samsung, bir süredir arttırılmış ve karmak gerçeklik gözlükleri/kasketleri üzerinde çalışıyordu. İddialara göre Apple’ın Vision Pro’yu tanıtmasının ardından Samsung, bu projeyi yeniden şekillendirmeye karar vermiş.
@Tech_Reve tarafından X platformunda paylaşılan gönderi Samsung’un bir süredir üzerinde çalıştığı cihazı detaylandırıyor. Bu paylaşıma göre Samsung’un karma gerçeklik başlığı aslında bu yılın sonunda tanıtılacaktı ancak firma, Vision Pro ile rekabet edebilmek için bu cihazın tanıtımını gelecek yılın haziran ayına öteledi.
İptal edilen cihaz neler sunacaktı?
Samsung’un yeni karma gerçeklik cihazı ne zaman satışa sunulacak?
Görünüşe göre Vision Pro’nun başarılı donanımı ve tasarımı, Samsung’u planlarını değiştirmeye itmiş. Muhtemelen karma gerçeklik cihazını baştan aşağı yenileyecek olan firma, projesini gelecek yılın haziran ayında tanıtacak. Tech_Reve’in paylaşımı cihazın satışa sunulacağı tarihi belirtmese de cihazın 2025 yılının ilk aylarında satışa çıkması bekleniyor. Umarız Samsung, yeni cihazında M2 kadar verimli bir işlemciye yer verir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.