Samsung, Apple Vision Pro’ya rakip olacak bir cihaz üzerinde çalışıyor: Gelecek yıl tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör Son yıllarda sızıntılara konu olan Apple’ın karma gerçeklik başlığı, geçtiğimiz aylarda düzenlenen WWDC 2023’te tanıtılmıştı. Vision Pro olarak adlandırılan cihaz, etkinlikte düzenlenen gösteriler ile teknoloji dünyasında oldukça ilgi görmüştü. Gelecek yıl satışa sunulması beklenen cihaz, sektöre adım atması beklenen diğer firmaların planlarını etkilemişe benziyor.

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Samsung karma gerçeklik projesini iptal etti, yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor

2015 yılında tanıttığı Gear VR başlığı ile ilk karma gerçeklik cihazını tanıtan Samsung, 2020 yılında Gear VR’a olan desteğini bitirmişti ve VR pazarında çekilme kararı almıştı. Ancak raporlara göre Samsung, bir süredir arttırılmış ve karmak gerçeklik gözlükleri/kasketleri üzerinde çalışıyordu. İddialara göre Apple’ın Vision Pro’yu tanıtmasının ardından Samsung, bu projeyi yeniden şekillendirmeye karar vermiş.

@Tech_Reve tarafından X platformunda paylaşılan gönderi Samsung’un bir süredir üzerinde çalıştığı cihazı detaylandırıyor. Bu paylaşıma göre Samsung’un karma gerçeklik başlığı aslında bu yılın sonunda tanıtılacaktı ancak firma, Vision Pro ile rekabet edebilmek için bu cihazın tanıtımını gelecek yılın haziran ayına öteledi.

İptal edilen cihaz neler sunacaktı?

Tam Boyutta Gör İddiaya göre Samsung’un üzerinde çalıştığı cihaz, Vision Pro kadar başarılı bir ekran sunamayacaktı ve Galaxy S22’de kullanılan Exynos 2200 çip setinden güç alacaktı. Exynos 2200’nin enerji verimliliği konusunda başarısızlığı da cihazın ertelenmesine sebep olmuş olabilir. Tüm bunlara rağmen Samsung’un iptal edilen cihazı, bir konuda Vision Pro’nun önüne geçecekti. Sızıntılara göre firmanın prototipini test ettiği cihazın bataryası, Vision Pro’da kullanılanın aksine cihazın içinde olacaktı.

Samsung’un yeni karma gerçeklik cihazı ne zaman satışa sunulacak?

Görünüşe göre Vision Pro’nun başarılı donanımı ve tasarımı, Samsung’u planlarını değiştirmeye itmiş. Muhtemelen karma gerçeklik cihazını baştan aşağı yenileyecek olan firma, projesini gelecek yılın haziran ayında tanıtacak. Tech_Reve’in paylaşımı cihazın satışa sunulacağı tarihi belirtmese de cihazın 2025 yılının ilk aylarında satışa çıkması bekleniyor. Umarız Samsung, yeni cihazında M2 kadar verimli bir işlemciye yer verir.

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Vision Pro Samsung'un karma gerçeklik projesini iptal ettirdi