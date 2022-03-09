iPhone 13 serisi için yeni göz alıcı yeşil renk seçenekleri tanıtıldı

Apple merakla beklenen Peek Performance etkinliğinde sadece iPhone SE 3, iPad Air 5, M1 Ultra, Mac Studio ve Studio Display ürünlerini duyurmakla kalmadı aynı zamanda iPhone 13 Pro ve iPhone 13 için köknar yeşili ve yeşil olmak üzere yepyeni iki göz alıcı renk seçeneğini tanıttı.
Yeni köknar yeşili iPhone 13 Pro ve yeşil iPhone 13 için 18 Mart Cuma gününden itibaren ön sipariş verilebilecek ve bu modeller 25 Mart Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.
"Yeni renkleri sunmanın heyecanını yaşıyoruz"
Apple’ın Global Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bob Borchers konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kullanıcılar iPhone 13 Pro ve iPhone 13’ün tasarımını çok beğeniyor. iPhone 13 ürün serisindeki harika renk seçeneklerine katılan yeni göz alıcı köknar yeşili ve yeşil renk seçeneklerini tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Deneyimli yönetici ayrıca “Bu yeni renkler, müşterilerin iPhone’larını seçerken daha da fazla seçeneğe sahip olmalarına imkan tanıyor. Müşterilerimizin A15 Bionic çiple benzersiz performans, en iyi kamera sistemlerimiz, günlük ihtiyaçlar için pil ömründe sağlanan büyük gelişmeler, hızlı 5G ve inanılmaz dayanıklılığın yanı sıra daha birçok özellik sunan iPhone 13 ürün serisinin avantajlarından yararlanmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.
iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Güncel Fiyatlar
Şu anda Sierra mavisi, grafit, altın ve gümüş renk seçenekleriyle mevcut olan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, yeni köknar yeşili renk seçeneği ve 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle, sırasıyla 24.999 TL ve 27.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Bununla birlikte (PRODUCT)RED, yıldız ışığı, gece yarısı, mavi ve pembe renk seçenekleriyle mevcut olan iPhone 13 ve iPhone 13 mini, yeni yeşil renk seçeneği ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle, sırasıyla 18.999 TL ve 17.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..