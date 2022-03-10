iPhone SE 3'ün RAM miktarı belli oldu

Apple merakla beklenen üçüncü nesil iPhone SE modelini kısa bir süre önce düzenlediği Peek Performance etkinliğinde tanıtmıştı. MacRumors internet sitesi iPhone SE 3'ün RAM miktarının artırıldığına yönelik bir bilgi paylaştı.
Apple üçüncü nesil iPhone SE'deki RAM miktarını 4 GB'a yükseltmiş durumda. Bildiğiniz üzere iPhone SE (2020) modelinde 3 GB RAM yer alıyor. Söz konusu detay geliştiriciler tarafından Xcode 13.3 Release Candidate sürümünde bulundu.
Başlangıç fiyatı 10.999 TL
Yeni kompakt iPhone, 8 Mart'ta resmiyet kazandı. iPhone SE 3'ün öne çıkan yanları arasında 5G desteği, A15 Bionic çip, daha uzun pil ömrü, daha dayanıklı cam ve Akıllı HDR 4 gibi yeni fotoğrafçılık özellikleri yer alıyor. Akıllı telefon 10.999 TL başlangıç fiyatına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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