Yeni Jason Bourne filmi hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı

Son olarak 2016 yapımı Jason Bourne filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan bu serinin yeni bir filmle geri döneceği bir süre önce ortaya çıkmıştı. O günden beri sessiz sedasız geliştirilen film, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.
Çekimleri Kuzey Amerika'da gerçekleşecek olan filmlerin listelendiği Production Weekly'nin son sayısında The Bourne Dilemma adlı bir filmin de yer alması dikkat çekti. Görünen o ki yeni Bourne filminin çekimlerine yakın bir gelecekte başlanacak.
The Bourne Dilemma'yı Edward Berger Yönetebilir
Production Weekly'de yer alan bilgiler, yeni Bourne filminin sadece adını ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda yönetmen koltuğu için düşünülen ismi de açık etti. Production Weekly'de yer alan bilgilere göre The Bourne Dilemma'yı Edward Berger yönetecek.
All Quiet on the Western Front filmiyle çıkan yapan Edward Berger, şu anda Hollywood'da yıldızı yükselen yönetmenlerden biri. Nitekim kendisinin adı yeni Bond filmi için de geçiyordu. Ancak görünen o ki Berger, Bond serisini değil Bourne serisini devralacak. Tabii stüdyonun henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadığını not düşelim. Production Weekly genel olarak güvenilir bir haber kaynağı olsa da zaman zaman henüz kesinleşmemiş bilgilere de yer verebiliyor.
Yeni Bourne filminde Matt Damon, Jason Bourne rolüyle geri dönecek. Filmde ona kimlerin eşlik edeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.