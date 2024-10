Yeni Jason Bourne filmi hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı

Tam Boyutta Gör 2000'lerin ilk yıllarına damga vuran film serilerinden biri olan Jason Bourne serisi, uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor.

Son olarak 2016 yapımı Jason Bourne filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan bu serinin yeni bir filmle geri döneceği bir süre önce ortaya çıkmıştı. O günden beri sessiz sedasız geliştirilen film, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Çekimleri Kuzey Amerika'da gerçekleşecek olan filmlerin listelendiği Production Weekly'nin son sayısında The Bourne Dilemma adlı bir filmin de yer alması dikkat çekti. Görünen o ki yeni Bourne filminin çekimlerine yakın bir gelecekte başlanacak.

Voltron filmi şekillenmeye başlıyor 1 gün önce eklendi

The Bourne Dilemma'yı Edward Berger Yönetebilir

Production Weekly'de yer alan bilgiler, yeni Bourne filminin sadece adını ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda yönetmen koltuğu için düşünülen ismi de açık etti. Production Weekly'de yer alan bilgilere göre The Bourne Dilemma'yı Edward Berger yönetecek.

All Quiet on the Western Front filmiyle çıkan yapan Edward Berger, şu anda Hollywood'da yıldızı yükselen yönetmenlerden biri. Nitekim kendisinin adı yeni Bond filmi için de geçiyordu. Ancak görünen o ki Berger, Bond serisini değil Bourne serisini devralacak. Tabii stüdyonun henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadığını not düşelim. Production Weekly genel olarak güvenilir bir haber kaynağı olsa da zaman zaman henüz kesinleşmemiş bilgilere de yer verebiliyor.

Yeni Bourne filminde Matt Damon, Jason Bourne rolüyle geri dönecek. Filmde ona kimlerin eşlik edeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.