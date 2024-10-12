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    Voltron filminin başrolünü Henry Cavill üstlenecek

    Amazon MGM çatısı altında hazırlanan büyük bütçeli Voltron filmi yavaş yavaş şekilleniyor. Filmin başrolünü üstlenmesi için ünlü oyuncu Henry Cavill (Man of Steel) ile anlaşıldı.
    Voltron filmi şekillenmeye başlıyor Tam Boyutta Gör
    80'li yılların en sevilen, en popüler animasyon dizilerinden biri olan Voltron, live-action (animasyon olmayan) bir film olarak sinemaya uyarlanıyor. 2005'ten beri çekilmeye çalışılan Voltron filmini bu kez gerçeğe dönüştürmeye kararlı görünen Amazon MGM stüdyosu, yavaş yavaş şekillenmeye başlayan bu film için önemli bir isimle anlaştı. Voltron filminin başrolünde, ünlü oyuncu Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher) yer alacak.

    Hem bilim-kurgu ve fantezi türlerindeki eserlere, hem de video oyunlara düşkünlüğüyle tanınan Cavill, böylece adını bu sularda gezen yapıma daha yazdırmış oldu. Cavill'in gelecek projeleri arasında Voltron'ın yanı sıra Highlander ve Warhammer 40K de bulunuyor.

    Voltron Filmini Rawson Marshall Thurber Yönetecek

    Kayda değer bir bütçeyle çekilecek olan Voltron filmini, daha önce Skyscraper ve Red Notice gibi aksiyon filmlerine imza atan Rawson Marshall Thurber yönetecek. Voltron filmine temkinli yaklaşmamıza sebep olan başlıca unsur da Rawson Marshall Thurber'ın dâhiliyeti. Zira kendisinin önceki filmleri, her ne kadar geniş kitlelere ulaşmış olsalar da, oldukça zayıf yapımlar. Bu yüzden yönetmen koltuğu için Thurber'ın seçilmiş olması, pek çok kişinin filme dair beklentilerini düşürüyor. Ama tabii günün sonunda bizi şaşırtan bir filmle da karşılaşabiliriz.

    Dönemin Japon animelerinden esinlenen Voltron, aslan görünümlü robotları kontrol eden bir grup uzay maceracısını takip ediyor. Bu robotlar, bir araya gelerek Voltron olarak bilinen devasa süper robotu oluşturuyor. Film uyarlamasının konusu henüz açıklanmadığı için, bu hikâyeye tam olarak nasıl bir yorum getirileceği belirsizliğini koruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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