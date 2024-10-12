Voltron filminin başrolünü Henry Cavill üstlenecek

Hem bilim-kurgu ve fantezi türlerindeki eserlere, hem de video oyunlara düşkünlüğüyle tanınan Cavill, böylece adını bu sularda gezen yapıma daha yazdırmış oldu. Cavill'in gelecek projeleri arasında Voltron'ın yanı sıra Highlander ve Warhammer 40K de bulunuyor.
Voltron Filmini Rawson Marshall Thurber Yönetecek
Kayda değer bir bütçeyle çekilecek olan Voltron filmini, daha önce Skyscraper ve Red Notice gibi aksiyon filmlerine imza atan Rawson Marshall Thurber yönetecek. Voltron filmine temkinli yaklaşmamıza sebep olan başlıca unsur da Rawson Marshall Thurber'ın dâhiliyeti. Zira kendisinin önceki filmleri, her ne kadar geniş kitlelere ulaşmış olsalar da, oldukça zayıf yapımlar. Bu yüzden yönetmen koltuğu için Thurber'ın seçilmiş olması, pek çok kişinin filme dair beklentilerini düşürüyor. Ama tabii günün sonunda bizi şaşırtan bir filmle da karşılaşabiliriz.
Dönemin Japon animelerinden esinlenen Voltron, aslan görünümlü robotları kontrol eden bir grup uzay maceracısını takip ediyor. Bu robotlar, bir araya gelerek Voltron olarak bilinen devasa süper robotu oluşturuyor. Film uyarlamasının konusu henüz açıklanmadığı için, bu hikâyeye tam olarak nasıl bir yorum getirileceği belirsizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...