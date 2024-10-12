Voltron filminin başrolünü Henry Cavill üstlenecek

Tam Boyutta Gör 80'li yılların en sevilen, en popüler animasyon dizilerinden biri olan Voltron, live-action (animasyon olmayan) bir film olarak sinemaya uyarlanıyor. 2005'ten beri çekilmeye çalışılan Voltron filmini bu kez gerçeğe dönüştürmeye kararlı görünen Amazon MGM stüdyosu, yavaş yavaş şekillenmeye başlayan bu film için önemli bir isimle anlaştı. Voltron filminin başrolünde, ünlü oyuncu Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher) yer alacak.

Hem bilim-kurgu ve fantezi türlerindeki eserlere, hem de video oyunlara düşkünlüğüyle tanınan Cavill, böylece adını bu sularda gezen yapıma daha yazdırmış oldu. Cavill'in gelecek projeleri arasında Voltron'ın yanı sıra Highlander ve Warhammer 40K de bulunuyor.

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Voltron Filmini Rawson Marshall Thurber Yönetecek

Kayda değer bir bütçeyle çekilecek olan Voltron filmini, daha önce Skyscraper ve Red Notice gibi aksiyon filmlerine imza atan Rawson Marshall Thurber yönetecek. Voltron filmine temkinli yaklaşmamıza sebep olan başlıca unsur da Rawson Marshall Thurber'ın dâhiliyeti. Zira kendisinin önceki filmleri, her ne kadar geniş kitlelere ulaşmış olsalar da, oldukça zayıf yapımlar. Bu yüzden yönetmen koltuğu için Thurber'ın seçilmiş olması, pek çok kişinin filme dair beklentilerini düşürüyor. Ama tabii günün sonunda bizi şaşırtan bir filmle da karşılaşabiliriz.

Dönemin Japon animelerinden esinlenen Voltron, aslan görünümlü robotları kontrol eden bir grup uzay maceracısını takip ediyor. Bu robotlar, bir araya gelerek Voltron olarak bilinen devasa süper robotu oluşturuyor. Film uyarlamasının konusu henüz açıklanmadığı için, bu hikâyeye tam olarak nasıl bir yorum getirileceği belirsizliğini koruyor.

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