Christopher Nolan'ın yeni filmi resmen duyuruldu

Son filmi Oppenheimer ile hem gişede hem de ödül sezonunda büyük başarı yakalayan, bunu iki Oscar ödülüyle de taçlandıran Christoher Nolan, sıradaki filmi için sete dönmeye hazır görünüyor.
Hatırlarsanız mart ayında gelen haberler, Nolan'ın yeni filmi üzerinde çalışmaya başladığını ortaya çıkarmıştı. O dönem sadece söylentiden ibaret olan bu proje, artık resmiyet kazandı. Nolan, yeni filmi için, Oppenheimer'da da birlikte çalıştığı Universal stüdyosu ile anlaştı. Universal, yeni Nolan filminin 17 Temmuz 2026'da vizyona gireceğini açıkladı. 2026 yazında sinemaseverlerle buluşacak olan filmin çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanacak.
Christopher Nolan'ın Yeni Filmi İçin Matt Damon'a Teklif Götürüldü
Christopher Nolan'ın yeni filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Öyle ki filmin adı bile açıklanmadı. Ancak gelen haberlere göre filmin başrolünde yer alması için ünlü oyuncu Matt Damon ile görüşülüyor. Damon daha önce hem Interstellar'da, hem de Oppenheimer'da rol almıştı.
Mart ayında gelen haberde, Nolan'ın sıradaki filminin, uzun süredir üzerinde çalıştığı The Prisoner yeniden çevrimi olabileceği söyleniyordu. Ancak bugün gelen haberlerde, şimdilik hakkında çok az detay ortaya çıkan bu yeni filmin The Prisoner olmayacağı belirtiliyor.
Nolan'ın son dönemdeki filmografisine baktığımızda, prestijli işler diyebileceğimiz Dunkirk ve Oppenheimer gibi filmlerle, Tenet ve Interstellar gibi gişe canavarı filmler arasında bir denge tutturduğunu görüyoruz. Yönetmenin son filmi Oppenheimer olduğu için, sıradaki projesinin Tenet ve Inception gibi bir film olma ihtimali daha yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.