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    Christopher Nolan'ın yeni filmi resmen duyuruldu

    Christopher Nolan'ın bir süredir gündemde olan yeni filmi resmen duyuruldu. 2026 yazında gösterime girecek olan filmin başrolünde yer alması için Matt Damon ile görüşülüyor.

    Son filmi Oppenheimer ile hem gişede hem de ödül sezonunda büyük başarı yakalayan, bunu iki Oscar ödülüyle de taçlandıran Christoher Nolan, sıradaki filmi için sete dönmeye hazır görünüyor.

    Hatırlarsanız mart ayında gelen haberler, Nolan'ın yeni filmi üzerinde çalışmaya başladığını ortaya çıkarmıştı. O dönem sadece söylentiden ibaret olan bu proje, artık resmiyet kazandı. Nolan, yeni filmi için, Oppenheimer'da da birlikte çalıştığı Universal stüdyosu ile anlaştı. Universal, yeni Nolan filminin 17 Temmuz 2026'da vizyona gireceğini açıkladı. 2026 yazında sinemaseverlerle buluşacak olan filmin çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanacak.

    Christopher Nolan'ın Yeni Filmi İçin Matt Damon'a Teklif Götürüldü

    Christopher Nolan'ın yeni filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Öyle ki filmin adı bile açıklanmadı. Ancak gelen haberlere göre filmin başrolünde yer alması için ünlü oyuncu Matt Damon ile görüşülüyor. Damon daha önce hem Interstellar'da, hem de Oppenheimer'da rol almıştı.

    Mart ayında gelen haberde, Nolan'ın sıradaki filminin, uzun süredir üzerinde çalıştığı The Prisoner yeniden çevrimi olabileceği söyleniyordu. Ancak bugün gelen haberlerde, şimdilik hakkında çok az detay ortaya çıkan bu yeni filmin The Prisoner olmayacağı belirtiliyor.

    Nolan'ın son dönemdeki filmografisine baktığımızda, prestijli işler diyebileceğimiz Dunkirk ve Oppenheimer gibi filmlerle, Tenet ve Interstellar gibi gişe canavarı filmler arasında bir denge tutturduğunu görüyoruz. Yönetmenin son filmi Oppenheimer olduğu için, sıradaki projesinin Tenet ve Inception gibi bir film olma ihtimali daha yüksek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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