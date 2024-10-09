Christopher Nolan'ın yeni filmi resmen duyuruldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son filmi Oppenheimer ile hem gişede hem de ödül sezonunda büyük başarı yakalayan, bunu iki Oscar ödülüyle de taçlandıran Christoher Nolan, sıradaki filmi için sete dönmeye hazır görünüyor.

Hatırlarsanız mart ayında gelen haberler, Nolan'ın yeni filmi üzerinde çalışmaya başladığını ortaya çıkarmıştı. O dönem sadece söylentiden ibaret olan bu proje, artık resmiyet kazandı. Nolan, yeni filmi için, Oppenheimer'da da birlikte çalıştığı Universal stüdyosu ile anlaştı. Universal, yeni Nolan filminin 17 Temmuz 2026'da vizyona gireceğini açıkladı. 2026 yazında sinemaseverlerle buluşacak olan filmin çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanacak.

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Christopher Nolan'ın Yeni Filmi İçin Matt Damon'a Teklif Götürüldü

Christopher Nolan'ın yeni filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Öyle ki filmin adı bile açıklanmadı. Ancak gelen haberlere göre filmin başrolünde yer alması için ünlü oyuncu Matt Damon ile görüşülüyor. Damon daha önce hem Interstellar'da, hem de Oppenheimer'da rol almıştı.

Mart ayında gelen haberde, Nolan'ın sıradaki filminin, uzun süredir üzerinde çalıştığı The Prisoner yeniden çevrimi olabileceği söyleniyordu. Ancak bugün gelen haberlerde, şimdilik hakkında çok az detay ortaya çıkan bu yeni filmin The Prisoner olmayacağı belirtiliyor.

Nolan'ın son dönemdeki filmografisine baktığımızda, prestijli işler diyebileceğimiz Dunkirk ve Oppenheimer gibi filmlerle, Tenet ve Interstellar gibi gişe canavarı filmler arasında bir denge tutturduğunu görüyoruz. Yönetmenin son filmi Oppenheimer olduğu için, sıradaki projesinin Tenet ve Inception gibi bir film olma ihtimali daha yüksek.

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