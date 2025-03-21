Jason Bourne serisi Apple ya da Netflix'e satılabilir

Jason Bourne serisinin başka bir şirkete satılacağı haberi pek çok kişi için sürpriz olur. Çünkü geçtiğimiz yıl gelen haberler, Universal çatısı altında yeni bir Bourne filmi çekileceğini söylüyordu. Edward Berger (Conclave)'in yöneteceği bu filmde Matt Damon da Jason Bourne rolüyle geri dönecekti. Biz bu film hakkında yeni haberler duymayı beklerken, Bourne serisinin satılacağı haberi geldi.
Edward Berger'in Hazırladığı Yeni Jason Bourne Filmi İptal Oldu
Bu gelişmenin serinin geleceğini nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak Edward Berger'in hazırladığı filmin iptal edildiği söyleniyor. Bu yüzden yeni stüdyoda çekilecek filmin yine Matt Damon'lı bir devam filmi mi yoksa bir reboot mu olacağı bilinmiyor.
Jason Bourne serisi özellikle Netflix'in elinde büyük başarı yakalayabilir. Zira The Gray Man, Extraction, 6 Underground gibi pek beğenilmeyen aksiyon filmlerinin bile platformda epey başarılı olduğuna şahit olduk. Hâl böyleyken yine kalbur üstü bir Jason Bourne filmi çekilmesi, hem Netflix'e hem de seriye çok daha büyük bir başarı getirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!