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    Anlık Bildirim

    Jason Bourne serisi Apple ya da Netflix'e satılabilir

    Universal'ın haklarını kaybettiği Jason Bourne serisini almak için Netflix ve Apple devreye girdi; Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Bourne filminin akıbeti de belli oldu.
    Jason Bourne Tam Boyutta Gör
    2000'lerin ilk yıllarına damga vuran film serilerinden biri olan Jason Bourne serisi, yıllar sonra el değiştiriyor. Bugüne kadar hakları Universal stüdyosunda olan serinin hakları yeniden Robert Ludlum Vakfı'na döndü. Vakıf şimdi seriye yeni bir ev bulmak için Apple, Netflix ve Skydance gibi şirketlerle görüşüyor. Özellikle Netflix ve Apple'ın bu seriyi almak için epey istekli olduğu konuşuluyor.

    Jason Bourne serisinin başka bir şirkete satılacağı haberi pek çok kişi için sürpriz olur. Çünkü geçtiğimiz yıl gelen haberler, Universal çatısı altında yeni bir Bourne filmi çekileceğini söylüyordu. Edward Berger (Conclave)'in yöneteceği bu filmde Matt Damon da Jason Bourne rolüyle geri dönecekti. Biz bu film hakkında yeni haberler duymayı beklerken, Bourne serisinin satılacağı haberi geldi.

    Edward Berger'in Hazırladığı Yeni Jason Bourne Filmi İptal Oldu

    Bu gelişmenin serinin geleceğini nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak Edward Berger'in hazırladığı filmin iptal edildiği söyleniyor. Bu yüzden yeni stüdyoda çekilecek filmin yine Matt Damon'lı bir devam filmi mi yoksa bir reboot mu olacağı bilinmiyor.

    Jason Bourne serisi özellikle Netflix'in elinde büyük başarı yakalayabilir. Zira The Gray Man, Extraction, 6 Underground gibi pek beğenilmeyen aksiyon filmlerinin bile platformda epey başarılı olduğuna şahit olduk. Hâl böyleyken yine kalbur üstü bir Jason Bourne filmi çekilmesi, hem Netflix'e hem de seriye çok daha büyük bir başarı getirebilir.

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    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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