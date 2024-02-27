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    Jeep Avenger, yeni "4xe" versiyonuyla 4x4 sürüşe kavuşuyor

    Yeni Jeep Avenger 4xe, benzinli motor ve iki elektrik motorunu bir araya getiren 48V hafif hibrit sistemden güç alıyor. 4x4 özelliği, arka aks üzerine yerleştirilen motor sayesinde sağlanıyor.
    Jeep Avenger, yeni 4xe versiyonuyla 4x4 sürüşe kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Jeep Avenger, Avrupa'da %100 elektrikli, hibrit ve benzinli olmak üzere üç farklı versiyonla satılıyor. Ancak şimdiye kadar bir Jeep modelinden beklenen dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip değildi. Yıl sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak olan yeni Jeep Avenger 4xe, bu durumu değiştirecek.

    "4xe" takısı ilk etapta Jeep'in PHEV yani şarj edilebilir hibrit modellerini aklımıza getirse de Avenger için durum biraz farklı. Kompakt modelde 48V hafif hibrit sistem bulunuyor. Bu sistem, 136 beygirlik içten yanmalı motor ile 28 beygirlik iki elektrik motorunu bir araya getiriyor. Bu motorlardan ilki 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana (e-DCS6) entegre edilirken ikincisi de dört tekerlekten çekiş özelliği sağlamak için arka aks üzerine konumlandırılmış.

    Jeep Avenger 4xe, şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olmadığı için büyük bir bataryası yok. Dolayısıyla belli bir saf elektrikli sürüş menzilinden söz etmek mümkün değil. Ancak, diğer hafif hibritlerde olduğu gibi şehir içindeki düşük hızlarda belli bir limite kadar sadece elektrikli olarak hareket edebiliyor. Üstelik Jeep, "power looping" adını verdiği teknoloji sayesinde bataryanın şarj durumuna fark etmeksizin dört tekerlekten çekişi garanti ediyor.

    Şimdilik yeni Jeep Avenger 4xe ile ilgili çok fazla detay yok ancak paylaşılan ipucu görseline baktığımızda tasarımın 2022'de Paris'te tanıtılan konsept versiyona büyük oranda benzediğini görmekteyiz. Yeniden tasarlanan ön tampon, arazi lastikleri, ön kaput üzerindeki çıkartmalar ve tavan rayları, dış tasarımdaki göze çarpan detaylar arasında.

    Jeep Avenger 4xe, 2024'ün sonunda Avrupa'da siparişe açılacak. B-SUV model şu anda Türkiye'de sadece %100 elektrikli versiyonuyla 1.699.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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