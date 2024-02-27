Jeep Avenger, yeni "4xe" versiyonuyla 4x4 sürüşe kavuşuyor

"4xe" takısı ilk etapta Jeep'in PHEV yani şarj edilebilir hibrit modellerini aklımıza getirse de Avenger için durum biraz farklı. Kompakt modelde 48V hafif hibrit sistem bulunuyor. Bu sistem, 136 beygirlik içten yanmalı motor ile 28 beygirlik iki elektrik motorunu bir araya getiriyor. Bu motorlardan ilki 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana (e-DCS6) entegre edilirken ikincisi de dört tekerlekten çekiş özelliği sağlamak için arka aks üzerine konumlandırılmış.
Jeep Avenger 4xe, şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olmadığı için büyük bir bataryası yok. Dolayısıyla belli bir saf elektrikli sürüş menzilinden söz etmek mümkün değil. Ancak, diğer hafif hibritlerde olduğu gibi şehir içindeki düşük hızlarda belli bir limite kadar sadece elektrikli olarak hareket edebiliyor. Üstelik Jeep, "power looping" adını verdiği teknoloji sayesinde bataryanın şarj durumuna fark etmeksizin dört tekerlekten çekişi garanti ediyor.
Şimdilik yeni Jeep Avenger 4xe ile ilgili çok fazla detay yok ancak paylaşılan ipucu görseline baktığımızda tasarımın 2022'de Paris'te tanıtılan konsept versiyona büyük oranda benzediğini görmekteyiz. Yeniden tasarlanan ön tampon, arazi lastikleri, ön kaput üzerindeki çıkartmalar ve tavan rayları, dış tasarımdaki göze çarpan detaylar arasında.
Jeep Avenger 4xe, 2024'ün sonunda Avrupa'da siparişe açılacak. B-SUV model şu anda Türkiye'de sadece %100 elektrikli versiyonuyla 1.699.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.