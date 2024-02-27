Tam Boyutta Gör Jeep Avenger, Avrupa'da %100 elektrikli, hibrit ve benzinli olmak üzere üç farklı versiyonla satılıyor. Ancak şimdiye kadar bir Jeep modelinden beklenen dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip değildi. Yıl sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak olan yeni Jeep Avenger 4xe, bu durumu değiştirecek.

"4xe" takısı ilk etapta Jeep'in PHEV yani şarj edilebilir hibrit modellerini aklımıza getirse de Avenger için durum biraz farklı. Kompakt modelde 48V hafif hibrit sistem bulunuyor. Bu sistem, 136 beygirlik içten yanmalı motor ile 28 beygirlik iki elektrik motorunu bir araya getiriyor. Bu motorlardan ilki 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana (e-DCS6) entegre edilirken ikincisi de dört tekerlekten çekiş özelliği sağlamak için arka aks üzerine konumlandırılmış.

Jeep Avenger 4xe, şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olmadığı için büyük bir bataryası yok. Dolayısıyla belli bir saf elektrikli sürüş menzilinden söz etmek mümkün değil. Ancak, diğer hafif hibritlerde olduğu gibi şehir içindeki düşük hızlarda belli bir limite kadar sadece elektrikli olarak hareket edebiliyor. Üstelik Jeep, "power looping" adını verdiği teknoloji sayesinde bataryanın şarj durumuna fark etmeksizin dört tekerlekten çekişi garanti ediyor.

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Şimdilik yeni Jeep Avenger 4xe ile ilgili çok fazla detay yok ancak paylaşılan ipucu görseline baktığımızda tasarımın 2022'de Paris'te tanıtılan konsept versiyona büyük oranda benzediğini görmekteyiz. Yeniden tasarlanan ön tampon, arazi lastikleri, ön kaput üzerindeki çıkartmalar ve tavan rayları, dış tasarımdaki göze çarpan detaylar arasında.

Jeep Avenger 4xe, 2024'ün sonunda Avrupa'da siparişe açılacak. B-SUV model şu anda Türkiye'de sadece %100 elektrikli versiyonuyla 1.699.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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Jeep Avenger, yeni 4xe versiyonuyla 4x4 sürüşe kavuşuyor