Apple, elektrikli otomobil üreticisi Rivian ile ortaklık kurabilir

Tam Boyutta Gör Apple, bu yılın başlarında on yıldır Project Titan adı altında devam eden elektrikli otomobil projesini iptal etmişti. 10 yılda 10 milyar dolar harcanan bu projenin olumsuzlukla sonuçlanmış olması yatırımcıları pek de memnun etmemişti. Apple Car projesi gerçekleşmemiş olsa da firmanın bu alandaki planları bitmiş gibi görünmüyor. DigiTimes'ın yeni bir raporuna göre Apple, ABD'li bir elektrikli araç üreticisiyle işbirliği yapmayı planlıyor, buradaki en muhtemel aday ise Rivian.

Apple, Rivian ile ortaklık kurabilir

Apple ve Rivian arasındaki ortaklık iddiaları tedarik zincirleri arasındaki söylentilere dayandırılıyor. Öte yandan bu söylentiler özelinde her iki firma da bir açıklama yapmış değil. İlgili rapor ise Apple ve Rivian arasındaki bir ortaklığın neye benzeyeceği ya da Rivian'ın böyle bir anlaşmayla ilgilenip ilgilenmeyeceğine değinmiyor.

Ancak böyle bir ortaklığın olması halinde Apple’ın verebileceği çok fazla şey var. Öncelikle Apple, 10 yıl boyunca kendi projesinde çalıştı ve bu yol içerisinde önemli geliştirmeler yaptı. Rivian ortaklığı, bu geliştirmeleri fiili olarak hayata geçirebilir. Öte yandan Apple, artık yapay zekaya odaklanmış durumda ve kendi Apple Car projesinde de yine yapay zekalı otonom sürüş üzerinde çalıştığı biliniyor. Rivian da Apple'ın yardımıyla otonom sürüş özelliğini geliştirebilir.

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Rivian tarafında ise firma yeni R2, R3 ve R3X araçlarının üretimini artırmaya çalışıyor. Bu bağlamda firmanın kazandığı bazı teşvikler de var ancak bu süreç zorlu olacaktır. Belki de Apple, bir nakit desteği ile ortaklık düşünebilir. Şimdilik mevcut raporlar, Apple ve Rivian özelinde sadece söylenti ve spekülasyondan ibaret. O yüzden erken bir heyecana kapılmamak gerekiyor. İlerleyen dönemlerde daha net bilgiler gün yüzüne çıktığında sizleri bilgilendireceğiz.

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Apple, otomobil üreticisi Rivian ile ortaklık kurabilir