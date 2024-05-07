Apple, elektrikli otomobil üreticisi Rivian ile ortaklık kurabilir

Apple, Rivian ile ortaklık kurabilir
Apple ve Rivian arasındaki ortaklık iddiaları tedarik zincirleri arasındaki söylentilere dayandırılıyor. Öte yandan bu söylentiler özelinde her iki firma da bir açıklama yapmış değil. İlgili rapor ise Apple ve Rivian arasındaki bir ortaklığın neye benzeyeceği ya da Rivian'ın böyle bir anlaşmayla ilgilenip ilgilenmeyeceğine değinmiyor.
Ancak böyle bir ortaklığın olması halinde Apple’ın verebileceği çok fazla şey var. Öncelikle Apple, 10 yıl boyunca kendi projesinde çalıştı ve bu yol içerisinde önemli geliştirmeler yaptı. Rivian ortaklığı, bu geliştirmeleri fiili olarak hayata geçirebilir. Öte yandan Apple, artık yapay zekaya odaklanmış durumda ve kendi Apple Car projesinde de yine yapay zekalı otonom sürüş üzerinde çalıştığı biliniyor. Rivian da Apple'ın yardımıyla otonom sürüş özelliğini geliştirebilir.
Rivian tarafında ise firma yeni R2, R3 ve R3X araçlarının üretimini artırmaya çalışıyor. Bu bağlamda firmanın kazandığı bazı teşvikler de var ancak bu süreç zorlu olacaktır. Belki de Apple, bir nakit desteği ile ortaklık düşünebilir. Şimdilik mevcut raporlar, Apple ve Rivian özelinde sadece söylenti ve spekülasyondan ibaret. O yüzden erken bir heyecana kapılmamak gerekiyor. İlerleyen dönemlerde daha net bilgiler gün yüzüne çıktığında sizleri bilgilendireceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.