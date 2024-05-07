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    Anlık Bildirim

    Apple, elektrikli otomobil üreticisi Rivian ile ortaklık kurabilir

    Apple, uzunca bir süredir devam eden kendi otomobil projesini iptal etmişti. Yeni bir rapor ise Apple’ın bu alandaki planlarının bitmediğini ve Rivian ile ortaklık kurabileceğini söylüyor.
    Apple, otomobil üreticisi Rivian ile ortaklık kurabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yılın başlarında on yıldır Project Titan adı altında devam eden elektrikli otomobil projesini iptal etmişti. 10 yılda 10 milyar dolar harcanan bu projenin olumsuzlukla sonuçlanmış olması yatırımcıları pek de memnun etmemişti. Apple Car projesi gerçekleşmemiş olsa da firmanın bu alandaki planları bitmiş gibi görünmüyor. DigiTimes'ın yeni bir raporuna göre Apple, ABD'li bir elektrikli araç üreticisiyle işbirliği yapmayı planlıyor, buradaki en muhtemel aday ise Rivian.

    Apple, Rivian ile ortaklık kurabilir

    Apple ve Rivian arasındaki ortaklık iddiaları tedarik zincirleri arasındaki söylentilere dayandırılıyor. Öte yandan bu söylentiler özelinde her iki firma da bir açıklama yapmış değil. İlgili rapor ise Apple ve Rivian arasındaki bir ortaklığın neye benzeyeceği ya da Rivian'ın böyle bir anlaşmayla ilgilenip ilgilenmeyeceğine değinmiyor.

    Ancak böyle bir ortaklığın olması halinde Apple’ın verebileceği çok fazla şey var. Öncelikle Apple, 10 yıl boyunca kendi projesinde çalıştı ve bu yol içerisinde önemli geliştirmeler yaptı. Rivian ortaklığı, bu geliştirmeleri fiili olarak hayata geçirebilir. Öte yandan Apple, artık yapay zekaya odaklanmış durumda ve kendi Apple Car projesinde de yine yapay zekalı otonom sürüş üzerinde çalıştığı biliniyor. Rivian da Apple'ın yardımıyla otonom sürüş özelliğini geliştirebilir.

    Rivian tarafında ise firma yeni R2, R3 ve R3X araçlarının üretimini artırmaya çalışıyor. Bu bağlamda firmanın kazandığı bazı teşvikler de var ancak bu süreç zorlu olacaktır. Belki de Apple, bir nakit desteği ile ortaklık düşünebilir. Şimdilik mevcut raporlar, Apple ve Rivian özelinde sadece söylenti ve spekülasyondan ibaret. O yüzden erken bir heyecana kapılmamak gerekiyor. İlerleyen dönemlerde daha net bilgiler gün yüzüne çıktığında sizleri bilgilendireceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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