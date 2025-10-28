Yeni Kia EV4 GT'nin kamuflajlı görselleri paylaşıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Kia EV4 GT, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ve performans odaklı şasi güncellemeleriyle geliyor. Bu donanımlar, Kia’nın yeni modelini VW ID.3 GTX, Cupra Born VZ ve MG4 X Power gibi elektrikli rakiplerle doğrudan karşı karşıya getirecek.

Kamuflajın altındaki EV4 GT'nin genel form olarak GT-Line versiyonuna çok yakın olduğunu görüyoruz. Ancak ön bölümdeki dikey hava girişleri ve yeniden tasarlanan tampon, modele daha agresif bir görünüm kazandırıyor.

Yan tarafta elmas kesim jantlar arasından parlayan neon renkli fren kaliperleri dikkat çekiyor. Arkada ise GT’ye özgü difüzör ve ortada konumlanan dikey LED aydınlatma grubu yer alıyor. Bu detaylar, EV6 GT’nin makyajlı versiyonunu anımsatıyor.

Tam Boyutta Gör Asıl fark, otomobilin görünmeyen kısmında gizli. Kaynaklara göre EV4 GT, yaklaşık 400 beygir güç üreten çift motorlu bir AWD sisteme sahip olacak. Üstelik sürüş deneyimini zenginleştirmek için sanal vites geçişleri ve yapay devir kesici gibi sürücü odaklı özellikler de bulunacak.

Kia’nın GT modellerinde olduğu gibi EV4 GT de özel süspansiyon ayarları ve daha hızlı tepki veren direksiyon oranı ile gelecek. Bu sayede virajlı yollarda daha keskin, sportif ve dengeli bir sürüş hedefleniyor.

