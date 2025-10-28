Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Kia EV4 GT'nin kamuflajlı görselleri paylaşıldı

    Kia, 2026’da piyasaya çıkacak EV4 GT modelini sessizce gün yüzüne çıkardı. Elektrikli hatchback’in performans versiyonu, markanın “GT Wrap” adını verdiği özel kamuflajla tanıtıldı.

    Yeni Kia EV4 GT'nin kamuflajlı görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Kia EV4 GT, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ve performans odaklı şasi güncellemeleriyle geliyor. Bu donanımlar, Kia’nın yeni modelini VW ID.3 GTX, Cupra Born VZ ve MG4 X Power gibi elektrikli rakiplerle doğrudan karşı karşıya getirecek.

    Kamuflajın altındaki EV4 GT'nin genel form olarak GT-Line versiyonuna çok yakın olduğunu görüyoruz. Ancak ön bölümdeki dikey hava girişleri ve yeniden tasarlanan tampon, modele daha agresif bir görünüm kazandırıyor.

    Yan tarafta elmas kesim jantlar arasından parlayan neon renkli fren kaliperleri dikkat çekiyor. Arkada ise GT’ye özgü difüzör ve ortada konumlanan dikey LED aydınlatma grubu yer alıyor. Bu detaylar, EV6 GT’nin makyajlı versiyonunu anımsatıyor.

    Yeni Kia EV4 GT'nin kamuflajlı görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Asıl fark, otomobilin görünmeyen kısmında gizli. Kaynaklara göre EV4 GT, yaklaşık 400 beygir güç üreten çift motorlu bir AWD sisteme sahip olacak. Üstelik sürüş deneyimini zenginleştirmek için sanal vites geçişleri ve yapay devir kesici gibi sürücü odaklı özellikler de bulunacak.

    Kia’nın GT modellerinde olduğu gibi EV4 GT de özel süspansiyon ayarları ve daha hızlı tepki veren direksiyon oranı ile gelecek. Bu sayede virajlı yollarda daha keskin, sportif ve dengeli bir sürüş hedefleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otomatik şanzımanda vuruntu neden olur opel astra 1.6 kronik sorunlar söz nişan organizasyon işi yapmak kia sportage 1.6 kaç litre yağ alıyor eczacılık neden 5 yıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum