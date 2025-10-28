Yeni Kia EV4 GT'nin kamuflajlı görselleri paylaşıldı

Kamuflajın altındaki EV4 GT'nin genel form olarak GT-Line versiyonuna çok yakın olduğunu görüyoruz. Ancak ön bölümdeki dikey hava girişleri ve yeniden tasarlanan tampon, modele daha agresif bir görünüm kazandırıyor.
Yan tarafta elmas kesim jantlar arasından parlayan neon renkli fren kaliperleri dikkat çekiyor. Arkada ise GT’ye özgü difüzör ve ortada konumlanan dikey LED aydınlatma grubu yer alıyor. Bu detaylar, EV6 GT’nin makyajlı versiyonunu anımsatıyor.
Kia’nın GT modellerinde olduğu gibi EV4 GT de özel süspansiyon ayarları ve daha hızlı tepki veren direksiyon oranı ile gelecek. Bu sayede virajlı yollarda daha keskin, sportif ve dengeli bir sürüş hedefleniyor.
alıyorum bir tane