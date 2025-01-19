Yeni Kurt Adam filmi beğenilmedi; Gişe rakamları da beklentilerin altında

Tam Boyutta Gör Korku sinemasında oldukça önemli bir yere sahip olan kurt adam figürü, bugüne kadar pek çok filme konu oldu. İlk olarak 1913'te beyaz perdede görünen bu ikonik canavara odaklanan son stüdyo filmi 2010 yapımı The Wolfman'di. Pek başarılı olmayan o filmin üzerinden artık 15 yıl geçtiği için Hollywood bu hikâyeyi yeniden ısıtıp izleyicilerin önüne koyma vaktiğinin geldiğine karar verdi. Nitekim yeni Kurt Adam filmi bu hafta sinemaseverlerle buluştu.

Kurt Adam Filmi Hayal Kırıklığı Yarattı

Kurt Adam (Wolf Man) adını taşıyan bu yeni versiyonu daha önce Upgrade ve The Invisible Man gibi iki başarılı filme imza atan Leigh Whannell yönettiği için filmden beklentiler yüksekti. Whannell'ın sadece 8 milyon dolara çektiği The Invisible Man filmi hem gişede 144 milyon dolar hasılat yapmış, hem de gayet iyi yorumlar almıştı. Bu yüzden Universal, Wolf Man'in de bu başarıyı tekrarlayacağını umuyurdo. Ancak öyle olamdı.

Kurt Adam'a gelen ilk yorumlar hiç de iyi değil. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 51, Rotten Tomatoes puanı ise %53. Üstelik izleyici puanları da bir o kadar kötü. Filmin RottenTomatoes'taki izleyici puanı %58. ABD'de sinemadan çıkan izleyicilere sorularak belirlenen CinemaScore'u ise "C-" ki bu CinemaScore için epey düşük bir puan.

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Kurt Adam'a dair ilk yorumların kötü olması gişeye de yansıyacak gibi görünüyor. Şu ana kadar toplanan veriler, Kurt Adam'ın gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de 15 milyon dolara bile ulaşamayacağını gösteriyor. Film 25 milyon dolar gibi günümüz Hollywood standartlarında düşük sayılabilecek bir bütçeyle çekildiği için muhtemelen gişede zarar etmeyecek ama beklentilerin çok altında kalacak.

Kurt Adam, Türkiye'de 24 Ocak'ta gösterime girecek.

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Yeni Kurt Adam filmi hayal kırıklığı yarattı