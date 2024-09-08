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    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen korku filmi Wolf Man’in ilk fragmanı yayınlandı

    The Invisible Man’in yönetmeni Leigh Whannell’ın yeni filmi Wolf Man, yakında vizyona girecek. Merakla beklenen filmin ilk fragmanı, geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.
    Wolf Man Tam Boyutta Gör
    1941’in başarılı yapımı Wolf Man, sinema dünyasına geri dönüyor. Blumhouse Productions ve Motel Movies tarafından geliştirilen yeni Wolf Man filminin ilk fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

    Wolf Man geri dönüyor

    Efsanevi korku karakterlerinden olan Wolf Man’in geri dönüşü, 2014 yılında planlanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Ryan Gosling tarafından başlatılan proje, Gosling’in projeyi terk etmesine rağmen hayata geçirildi. The Invisible Man’in yönetmeni Leigh Whannell tarafından yönetilen filmin çekimleri, geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan fragman, Wolf Man’in dehşet uyandıran dünyasını gözler önüne seriyor.

    Fragmanda görüldüğü üzere Wolf Man, Oregon eyaletinde bir ailenin korku dolu macerasında odaklanacak. Dehşete düşüren canavardan kaçmak isteyen aile, kendilerini bir kabine kapatacak ve gizemli olaylar devam edecek. Christopher Abbott, Julia Garner ve Matilda Firth’in başrolde olduğu yapım, 17 Ocak 2025’te vizyona girecek.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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