Merakla beklenen korku filmi Wolf Man’in ilk fragmanı yayınlandı

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Tam Boyutta Gör 1941’in başarılı yapımı Wolf Man, sinema dünyasına geri dönüyor. Blumhouse Productions ve Motel Movies tarafından geliştirilen yeni Wolf Man filminin ilk fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

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Wolf Man geri dönüyor

Efsanevi korku karakterlerinden olan Wolf Man’in geri dönüşü, 2014 yılında planlanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Ryan Gosling tarafından başlatılan proje, Gosling’in projeyi terk etmesine rağmen hayata geçirildi. The Invisible Man’in yönetmeni Leigh Whannell tarafından yönetilen filmin çekimleri, geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan fragman, Wolf Man’in dehşet uyandıran dünyasını gözler önüne seriyor.

Fragmanda görüldüğü üzere Wolf Man, Oregon eyaletinde bir ailenin korku dolu macerasında odaklanacak. Dehşete düşüren canavardan kaçmak isteyen aile, kendilerini bir kabine kapatacak ve gizemli olaylar devam edecek. Christopher Abbott, Julia Garner ve Matilda Firth’in başrolde olduğu yapım, 17 Ocak 2025’te vizyona girecek.



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