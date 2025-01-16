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    Anlık Bildirim

    Until Dawn filminden ilk uzun fragman yayınlandı

    Aynı adlı korku oyunundan uyarlanan Until Dawn filminden beklenen fragman geldi. Hikâyeye ilginç bir mekanik ekleyen Until Dawn filmi, nisan ayında sinemaseverlerle buluşacak.
    Until Dawn filmi Tam Boyutta Gör
    En sevilen korku oyunlarından olan Until Dawn'ın film uyarlaması bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Nisan ayında çıkacak filmin vizyon tarihinin yaklaşmasıyla birlikte fragmanlar da üst üste gelmeye başladı. Birkaç gün önce filmden ilk teaserı paylaşan Sony Pictures, bugün de filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.

    Supermassive Games tarafından geliştirilen Until Dawn oyunu, interaktif bir korku filmi gibi dizayn edilmişti. Until Dawn'da oyuncular, hayatları tehlikede olan sekiz genç karakteri kontrol ederek verdikleri kararlarla bu karakterlerin geceyi atlatmasını sağlamaya çalışıyordu. Yani oyun zaten klasik bir teen slasher filmi gibi işliyordu. Bu yüzden sinemaya uyarlanmaya en uygun oyunlardan biri olarak görülüyordu.

    Until Dawn Filmi, Hikâyeye İlginç Bir Mekanik Ekliyor

    David F. Sandberg (Lights Out, Shazam!)'in yönettiği film uyarlaması da benzer bir hikâyeye odaklanıyor ama oyundan ilham alarak bu hikâyeye ilginç bir mekanik ekliyor. Oyunda verilen tercihlere göre karakterlerin farklı farklı şekillerde ölmesinden esinlenen film ekibi, buradan yola çıkarak karakterlerin öldükten sonra tekrar tekrar hayata döndükleri ve bu kez farklı tercihler yaparak geceyi atlatmaya çalıştıkları bir hikâye kurgulamış.

    Until Dawn oyunundaki karakterlere Rami Malek, Hayden Panettiere, Brett Dalton gibi sinema/TV dünyasında da tanıdığımız oyuncular hayat veriyordu. Ancak film uyarlaması yeni bir hikâye anlattığı için bu oyuncuların hiçbiri filmde yer almıyor. Onun yerine yeni bir oyuncu kadrosu toplanıyor. Filmde  Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A'zion, Maia Mitchell gibi genç oyuncular rol alıyor. Bir tek deneyimli oyuncu Peter Stormare oyundaki rolünü tekrarlıyor.

    Until Dawn, ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de 25 Nisan'da gösterime girecek. Filmden yayınlanan ilk uzun fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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    L
    lordoftheorg 4 saat önce

    Keşke bunu yapacaklarına 2 heykel yapsalardı

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