Yeni Lada X-Cross 5 SUV tanıtıldı: O aslında bir Çinli

İş birliğinin ürünü diyoruz çünkü Lada X-Cross 5 olarak adlandırılan model aslında Çinli üretici FAW'ın Bestune T77 isimli kompakt SUV modelini temel alıyor. Daha doğrusu bu modelin aynısı diyebiliriz çünkü iç ve dış tasarımda herhangi bir değişiklik yok. Sadece Rusya pazarı için üzerine Lada logoları giydirilmiş.
Çin'de üretilen Bestune T77'nin aksine yeni Lada X-Cross 5 modelleri AvtoVAZ'ın St. Petersburg fabrikasında üretilecek. Kompakt SUV'un fiyatının 26.570 dolar civarında olması bekleniyor. İlerleyen süreçte iki üretici arasındaki iş birliğine farklı modeller de dahil edilebilir.
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