Yeni Lada X-Cross 5 SUV tanıtıldı: O aslında bir Çinli

Tam Boyutta Gör Ukrayna işgali nedeniyle birçok şirket gibi Rusya'dan çekilme kararı alan Renault Grubu, Lada modellerini de üreten AvtoVAZ'daki hisselerini devretti. Hâl böyle olunca Rus üretici de yüzünü Çin'e döndü. Kısa süre önce tanıtılan yeni Lada X-Cross 5 modeli de iki ülke arasındaki iş birliğinin bir ürünü olarak karşımızda.

İş birliğinin ürünü diyoruz çünkü Lada X-Cross 5 olarak adlandırılan model aslında Çinli üretici FAW'ın Bestune T77 isimli kompakt SUV modelini temel alıyor. Daha doğrusu bu modelin aynısı diyebiliriz çünkü iç ve dış tasarımda herhangi bir değişiklik yok. Sadece Rusya pazarı için üzerine Lada logoları giydirilmiş.

Tam Boyutta Gör 4525 mm uzunluğa sahip olan Bestune T77, 2018 yılından bu yana Çin'de satılıyor ve 2020'den beri Rusya'ya ihraç ediliyor. Çift ekranlı dijital kokpitiyle dikkat çeken modelin kaputu altında 160 hp güç üreten 1.5 litre turbo benzinli motor bulunuyor. Söz konusu motor, 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor.

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Çin'de üretilen Bestune T77'nin aksine yeni Lada X-Cross 5 modelleri AvtoVAZ'ın St. Petersburg fabrikasında üretilecek. Kompakt SUV'un fiyatının 26.570 dolar civarında olması bekleniyor. İlerleyen süreçte iki üretici arasındaki iş birliğine farklı modeller de dahil edilebilir.

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