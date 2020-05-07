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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder tanıtıldı

    İtalyan markanın sanal gerçeklik kullanarak tanıttığı yeni Huracan EVO RWD Spyder, 610 beygirlik motoru ve elektronik olarak katlanabilir tavanı ile bu yaz satışa sunulmuş olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder tanıtıldı
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    Yeni Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder üzerindeki örtü kaldırıldı. İtalyan marka, resmi internet sitesi üzerinden sanal gerçeklik kullanarak tanıttığı yeni canavarını bu yaz satışa sunacak.

    Huracan EVO RWD Spyder, tıpkı kardeşi EVO RWD Coupe’de olduğu gibi 5.2 litre V10 atmosferik motordan güç alıyor. 610 beygir güç, 560 Nm tork üreten ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilen ünite EVO RWD Spyder’ın 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlamasını ve maksimum 324 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu yeni canavarın 0-200 km/s ivmelenmesi de 9,4 saniye olarak açıklandı.

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    Yeni Huracan EVO RWD Spyder, sürüş zevkini arttırmak adına özel olarak ayarlanan P-TCS çekiş kontrol sistemiyle donatılmış. Şasi ve gövdesinde alüminyum ve karbon fiber kombinasyonuna yer verilen araç, elektrikli açılabilir siyah kumaş tavanı ile açık hava deneyimi vadediyor. Huracan EVO RWD Spyder’ın kuru ağırlığı 1509 kg yani coupe kardeşinden 120 kg daha ağır. Aracın güç ağırlık oranı 2.47 kg/hp şeklinde ve ağırlık dağılımı da ön/arka olmak üzere % 40/60 şeklinde.

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    Huracan EVO RWD Spyder, dört tekerlekten çekişli versiyonla kıyaslandığında dikey yüzgeçlere sahip yeni ön lip, parlak siyah arka tampon ve yeni difüzörüyle kendini fark ettirmeyi başarıyor. Aracın tavanı, 50 km/s hıza kadar 17 saniyede katlanabiliyor. Standart olarak 19 inç jantlar ve Pirelli P Zero lastiklerle donatılan Huracan EVO RWD Spyder’ı opsiyonel olarak 20 inç jantlar ve karbon seramik frenlerle tercih etmek mümkün. Aracın iç mekanında ise coupe modelle aynı, 8.4 inç dokunmatik ekrana sahip HMI bilgi-eğlence sistemi ve Apple Car Play gibi özellikler mevcut.

    Ön siparişe açılan yeni Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder’ın müşteri teslimatları bu yaz başlayacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    IslakFasulye (Gökcan Bakkaloğlu) 1 hf. en beğenilen Spider_hip
    Bu aracın sahibinin Samatya etrafında işi olacağını pek düşünmüyorum açıkçası.

    Eğer yolu düşerse de yüksek ihtimalle bu aracıyla gitmez zaten.

    Urus'unun anahtarını koyar cebine öyle çıkar evinden o gün.
    Bu aracın sahibinin Samatya etrafında işi olacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Eğer yolu düşerse de yüksek ihtimalle bu aracıyla gitmez zaten. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. IslakFasulye
    :D eh tabi ama yani bu aracın gidebileceği yer gerçekten çok kısıtlı. Bağdat caddesine bile kaç tane epey yüksek hız kesen eklediler. Yine şükrü saraçoğlundan kızıltoprağa giderken 2 tane yeni ve baya yüksek eklediler. Kaç kere altı vurup uçarak geçen araç gördüm. Yani harbiden Türkiye'de sürebileceği alan çok sınırlı olur. Bildiğim kadarıyla çoğu ülkede bu tarz hız kesenler yasakmış araca zarar verdiği için. Ki eskiden bizde de hafif tümsek konurdu ama artık baya ciddi koyuyorlar yani yakında suv dışında araç geçemeyecek. Bu araç direk gönyede kalır :D
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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 6 gün
    Güzel ülkem, güzel bayrağım veeee YÜZDEYÜZATMIŞ, vergi......
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    Alisilin07 (ali güvenç) 1 hf.
    Ismi de Nisa Nur Ceren Su gibiymiş.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Geçen kocamustafapaşa'nın daracık sokaklarına girdim. Sanırsın dağda bayırda rally yapıyorsun. Her yer girinti çıkıntı, çukur. Bunlar zaten yetmiyormuş gibi birde dağ gibi hız kesenler. Hani normal araçla zor sağlam çıkıyorsun. Bu araba tamponları bırakır.

    Türkiye'de en kullanılası araç suv'lar bana göre. Şehir içi şehir dışı fark etmiyor her yer dağ bayır gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    IslakFasulye (Gökcan Bakkaloğlu) 1 hf. Spider_hip
    Bu aracın sahibinin Samatya etrafında işi olacağını pek düşünmüyorum açıkçası.

    Eğer yolu düşerse de yüksek ihtimalle bu aracıyla gitmez zaten.

    Urus'unun anahtarını koyar cebine öyle çıkar evinden o gün.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf.
    Virüs İtalya'yı epey vurdu ama adamlar hala üretim yapıp yeni model çıkarıyorlar.
    Bizimkilerde inşaatı erteliyor.
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