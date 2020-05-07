Yeni Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder tanıtıldı

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Yeni Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder üzerindeki örtü kaldırıldı. İtalyan marka, resmi internet sitesi üzerinden sanal gerçeklik kullanarak tanıttığı yeni canavarını bu yaz satışa sunacak.

Huracan EVO RWD Spyder, tıpkı kardeşi EVO RWD Coupe’de olduğu gibi 5.2 litre V10 atmosferik motordan güç alıyor. 610 beygir güç, 560 Nm tork üreten ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilen ünite EVO RWD Spyder’ın 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlamasını ve maksimum 324 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu yeni canavarın 0-200 km/s ivmelenmesi de 9,4 saniye olarak açıklandı.

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Yeni Huracan EVO RWD Spyder, sürüş zevkini arttırmak adına özel olarak ayarlanan P-TCS çekiş kontrol sistemiyle donatılmış. Şasi ve gövdesinde alüminyum ve karbon fiber kombinasyonuna yer verilen araç, elektrikli açılabilir siyah kumaş tavanı ile açık hava deneyimi vadediyor. Huracan EVO RWD Spyder’ın kuru ağırlığı 1509 kg yani coupe kardeşinden 120 kg daha ağır. Aracın güç ağırlık oranı 2.47 kg/hp şeklinde ve ağırlık dağılımı da ön/arka olmak üzere % 40/60 şeklinde.

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Huracan EVO RWD Spyder, dört tekerlekten çekişli versiyonla kıyaslandığında dikey yüzgeçlere sahip yeni ön lip, parlak siyah arka tampon ve yeni difüzörüyle kendini fark ettirmeyi başarıyor. Aracın tavanı, 50 km/s hıza kadar 17 saniyede katlanabiliyor. Standart olarak 19 inç jantlar ve Pirelli P Zero lastiklerle donatılan Huracan EVO RWD Spyder’ı opsiyonel olarak 20 inç jantlar ve karbon seramik frenlerle tercih etmek mümkün. Aracın iç mekanında ise coupe modelle aynı, 8.4 inç dokunmatik ekrana sahip HMI bilgi-eğlence sistemi ve Apple Car Play gibi özellikler mevcut.

Ön siparişe açılan yeni Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder’ın müşteri teslimatları bu yaz başlayacak.

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