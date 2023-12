Yeni Lexus LBX, 2024'ün mart ayında Türkiye'ye geliyor

Tam Boyutta Gör Yüksek verimliliğe sahip 1.5 litre tam hibrit teknolojisini, Lexus’un yüksek kalitesiyle bir araya getiren LBX, segmentinin üzerinde standart donanımları ve etkileyici tasarımıyla dikkat çekiyor. Lexus, D-SUV NX ve E-SUV RX’in yanında önümüzdeki yıl C-SUV tam elektrikli UX ve D/E-SUV tam elektrikli RZ, B-SUV LBX, modellerini satışa sunarak çok geniş SUV çeşitliliğine sahip olacak. Yeni LBX modeli ise, markanın premium segmentte daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Yeni Lexus LBX, özellikleriyle neler sunuyor❓

Lexus, sıra dışı LBX modelinin, donanım seçeneklerine de farklı bir yaklaşım getirdi. Giriş seviyesinden başlayarak en üst donanıma kadar devam eden klasik ürün gamı yaklaşımı kalıplarını kıran LBX’te, herkesin yaşam tarzına ve tercihlerine uyum sağlayacak ürün gamı, giriş seviyesine ek olarak dört “atmosfer” modeliyle tanımlanıyor. Elegant ve Relax, rafine bir hisse odaklanırken Emotion ve Cool daha sportif, daha dinamik bir karakterle öne çıkıyor. Her bir model, farklı tip müşteriler düşünülerek tasarlandı.

Emotion ve Cool modelleri, çift renkli gövde, 18 inç alaşım jantlar ile dikkat çekerken Elegant ve Relax tek renkli gövde ve parlak 18 inç jantlarla sunulacak. LBX’in kabininde ise Emotion atmosferi, koltuklarda, orta konsolda ve kapı kaplamasında kırmızı vurgular ve kontrast yaratan dikişler içeren delikli sentetik deri döşemeyle tasarlandı. Dinamik temalı LBX Cool, bakır detaylar ve dikişlere sahip Ultrasuede ve deri çift tonlu siyah/koyu gri kabine sahip.

Farklı ruh hallerini temsil eden LBX Elegant ve Relax modelleri de şıklığıyla dikkat çekiyor. Elegant, toprak kahverengi veya bej sentetik deriyle tercih edilirken Relax ise topaz kahverengi veya siyah yarı anilin deri döşemelerle sunulacak. Lexus, bu dört atmosfer modeline ek olarak LBX ismine sahip giriş seviyesi modeli de sunuyor. Giriş seviyesi araçta da son nesil Lexus Safety System + dahil olmak üzere sınıfındaki bazı rakiplerinden farklı olarak gelişmiş teknolojik özellikler standart olarak sunulacak.

LBX’in Omotenashi konforu sunan premium kabini

Tam Boyutta Gör Lexus tasarımcıları, LBX modelinde daha üst segment modellerin atmosferini yansıtan sade ve rafine bir kabine imza attılar. LBX’in kabininde akıcı bir tasarım, ferah bir atmosfer ve teknoloji dikkat çekiyor.

Lexus LBX, araç içerisindeki aydınlatmadan, klima kontrollerine, koltuk tasarımından multimedya sistemine ve E-latch elektronik kapı açma sistemine kadar tüm ayrıntılarıyla Omotenashi misafirperverlik felsefesini yansıtıyor. Böylece LBX’in içerisindekiler tüm yolculuklarda kendilerini evlerinde gibi rahat hissedebiliyorlar.

LBX’in sürücü kokpiti de, her sürüşü eğlenceli ve sıra dışı hale getirecek şekilde tasarlandı. Bunun için Lexus’ta ilk olarak NX SUV modelinde kullanılan Tazuna konseptine yer verildi. At ve binici arasındaki doğal iletişimin otomobil ve sürücü arasında gerçekleşmesini sağlayan Lexus, LBX’in kabinini de Tazuna felsefesine göre şekillendirdi. Tüm kontroller sürücünün en küçük el ve göz hareketi gerektirecek şekilde konumlandırıldı ve LBX ile sürücü her zaman tamamen sürüşe odaklanabiliyor.

Bununla birlikte Tazuna konsepti Lexus’ta ilk kez kullanılan yeni 12.3 inç dijital gösterge ekranıyla daha da ileriye taşınıyor. Dijital göstergelerin tasarımı, seçilen sürüş moduna veya kişisel tercihlere göre değiştirilebiliyor. LBX’te yer alan nanoe-X klima sistemi ise, içerideki ideal nemi ve hava sıcaklığını en iyi şekilde ayarlıyor.

1.5 litre hibrit motor, “Lexus Sürüş İmzası” ile birleşiyor

Lexus, her modelinde olduğu gibi LBX modelinde de sürüş keyfine büyük önem verdi. LBX ile her yolculuğun sıra dışı olmasını amaçlayan marka, Lexus Sürüş İmzası’nın tüm unsurlarını sunuyor. Yüksek verimliliğe sahip tam hibrit sistemle donatılan LBX, 1.5 litrelik benzinli motoru elektrik motoruyla kombine ediyor. Verimliliği artırmak adına yeniden tasarlanan ve daha kompakt hale getirilen tam hibrit sistem, 136 HP maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor.

LBX modelinde yer alan yeni iki kutuplu nikel-metal hidrit batarya, hızlanmalar sırasında daha fazla elektrik motoru gücünün elde edilmesini sağlarken tam elektrikli sürüş kapasitesini de artırıyor. LBX, yeni güç ünitesiyle birlikte şehirde ve virajlı yollarda etkileyici yol tutuş karakteristiğiyle birlikte keyifli bir performans sunuyor. LBX, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede gerçekleştiriyor. WLTP birleşik ölçümlerine göre yakıt tüketimi 4.4 lt/100 km ve CO 2 emisyonu ise 100 g/km oldu.

Premium ses sistemi

Tam Boyutta Gör Son teknolojilerle donatılan LBX, 9.8 inç dokunmatik ekranıyla multimedya deneyimini daha ileriye taşıyor. “Hey Lexus” sesli asistanın yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarıyla akıllı telefon entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Müzik deneyimiyle de öne çıkan LBX, opsiyonel olarak 13 hoparlörlü Mark Levinson premium müzik sistemiyle tercih edilebiliyor.

Pratiklik ve zariflik bir arada

Lexus LBX, sahip olduğu özelliklerle pratikliği ve zarifliği bir arada sunuyor. Lexus’un e-Latch elektronik kapı açma sistemiyle donatılan LBX’in kapılarını zarif bir şekilde tek bir dokunuşla açmak mümkün. Dış kapı kollarında ise bir açma düğmesine yer veren Lexus, bu özelliği Güvenli Çıkış Asistanı’yla birleştiriyor.

Bu sayede e-Latch, arkadan yaklaşan araçlarla kaza riski algılandığında, kapıların açılmasını engelliyor. Böylece özellikle şehir yaşamında kapıları açılmasıyla yaşanan bisiklet, motosiklet ve araç kazalarının önüne geçiliyor. Pratik kullanım özellikleri sunan LBX, 402 litrelik bagaj hacmi sunuyor. LBX, aynı zamanda sessiz ve hızlı çalışan elektrikli bagaj kapağıyla tercih edilebiliniyor.

Otomatik park

LBX aynı zamanda dört kamera ve 12 ultrasonik sensörden oluşan Gelişmiş Park Sistemi’yle donatıldı. Bu da dar alanlarda dahi LBX’in kolayca park edilmesine yardımcı oluyor. Otomatik park fonksiyonu, direksiyon, frenleme, gaz pedalı ve vites değiştirme gibi gerekli tüm araç kontrol fonksiyonlarını kontrol ediyor.

Yeni Lexus LBX, 2024'ün mart ayında Türkiye'ye geliyor