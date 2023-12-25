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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, elektrikli araç teknolojilerini göstereceği etkinliği duyurdu

    Xiaomi patronu, şirketin elektrikli araç teknolojilerinin tanıtılacağı etkinliği duyurdu. Paylaşılan postere göre yeni bir araç modeli görmeyeceğiz, yalnızca EV teknolojileri gösterilecek.
    xiaomi ev elektrikli araç teknolojisi etkinliği Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda Xiaomi’nin SU7 tamamen elektrikli sedan modelinin görüntüleri ortaya çıktı. Markanın çok yakında elektrikli aracını piyasaya süreceği artık herkesin bilgisi dahilinde. Şirket, 2023’ün son günlerine gün sayarken elektrikli araç teknolojileriyle ilgili bir etkinliğin duyurusunu yaptı. Paylaşılan posterde üst kısımda STRIDE yazısının olduğu bir araba şasisi yer alıyor.

    Etkinlik 28 Aralık'ta

    Etkinlikte Xiaomi’nin araba motoru detaylarını açıklaması, yapay zeka sürüş özelliklerine değinmesi ve üç farklı modelin renk seçenekleriyle ilgili detayları açıklaması bekleniyor.

    Xiaomi elektrikli araç hakkında bilinenler

    Markanın ilk elektrikli aracının tasarımı ve teknik özellikleri hakkında pek çok söylenti ve sızıntı var. Yakın zamanda sızdırılan görsellerde, Xiaomi’nin otomobilinde merkezi kontrol ekranının, üç kollu direksiyon simidinin olduğu ortaya çıktı. Otomobil ayrıca 300mm dingil mesafesiyle 4997/1963/1455mm boyutlarında. 19” ve 20” olmak üzere iki tekerlek seçeneğiyle geliyor. Otonom ve gelişmiş ön camlar için LiDAR teknolojisi mevcut. 220 KW (arkadan çekişli) ve 449KW motor (dört tekerden çekişli) versiyonu olacak. BYD’nin uygun maliyetli LFP batarya paketini kullanacak. Xiaomi SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı versiyon göreceğiz. Araç, yakın zamanda tanıtılan işletim sistemi HyperOS üzerinde çalışacak. Xiaomi Car, iki batarya kapasitesi sunacak; 73.6kWh ve 101kWh.

    Xiaomi rekabetçi bir pazara giriyor

    Xiaomi, 3.400'den fazla mühendisle uzun yıllar süren çalışma ve 1.4 milyar dolarlık yatırımla elektrikçi araç pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket, Tesla ve Çin'in otomobil üreticilerinin harika performans gösterdiği oldukça rekabetçi bir pazara adım atacak. Rekabetin yoğun olduğu pazarda iyi bir pazar payı elde etmek kolay olmayacaktır. Kesin olan bir şey var ki; 2024’te Xiaomi’den Çinli elektrikli otomobil üreticisi olarak bahsedeceğiz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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