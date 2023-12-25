Xiaomi, elektrikli araç teknolojilerini göstereceği etkinliği duyurdu

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda Xiaomi’nin SU7 tamamen elektrikli sedan modelinin görüntüleri ortaya çıktı. Markanın çok yakında elektrikli aracını piyasaya süreceği artık herkesin bilgisi dahilinde. Şirket, 2023’ün son günlerine gün sayarken elektrikli araç teknolojileriyle ilgili bir etkinliğin duyurusunu yaptı. Paylaşılan posterde üst kısımda STRIDE yazısının olduğu bir araba şasisi yer alıyor.

Xiaomi'nin elektrikli otomobili tanıtım çekimlerinde görüntülendi 6 gün önce eklendi

Etkinlik 28 Aralık'ta

Etkinlikte Xiaomi’nin araba motoru detaylarını açıklaması, yapay zeka sürüş özelliklerine değinmesi ve üç farklı modelin renk seçenekleriyle ilgili detayları açıklaması bekleniyor.

Xiaomi elektrikli araç hakkında bilinenler

Markanın ilk elektrikli aracının tasarımı ve teknik özellikleri hakkında pek çok söylenti ve sızıntı var. Yakın zamanda sızdırılan görsellerde, Xiaomi’nin otomobilinde merkezi kontrol ekranının, üç kollu direksiyon simidinin olduğu ortaya çıktı. Otomobil ayrıca 300mm dingil mesafesiyle 4997/1963/1455mm boyutlarında. 19” ve 20” olmak üzere iki tekerlek seçeneğiyle geliyor. Otonom ve gelişmiş ön camlar için LiDAR teknolojisi mevcut. 220 KW (arkadan çekişli) ve 449KW motor (dört tekerden çekişli) versiyonu olacak. BYD’nin uygun maliyetli LFP batarya paketini kullanacak. Xiaomi SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı versiyon göreceğiz. Araç, yakın zamanda tanıtılan işletim sistemi HyperOS üzerinde çalışacak. Xiaomi Car, iki batarya kapasitesi sunacak; 73.6kWh ve 101kWh.

Xiaomi rekabetçi bir pazara giriyor

Xiaomi, 3.400'den fazla mühendisle uzun yıllar süren çalışma ve 1.4 milyar dolarlık yatırımla elektrikçi araç pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket, Tesla ve Çin'in otomobil üreticilerinin harika performans gösterdiği oldukça rekabetçi bir pazara adım atacak. Rekabetin yoğun olduğu pazarda iyi bir pazar payı elde etmek kolay olmayacaktır. Kesin olan bir şey var ki; 2024’te Xiaomi’den Çinli elektrikli otomobil üreticisi olarak bahsedeceğiz.

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Xiaomi, EV teknolojilerini göstereceği etkinliği duyurdu