Xiaomi, elektrikli araç teknolojilerini göstereceği etkinliği duyurdu

- Etkinlik 28 Aralık'ta
- Xiaomi elektrikli araç hakkında bilinenler
- Xiaomi rekabetçi bir pazara giriyor
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Etkinlik 28 Aralık'ta
Etkinlikte Xiaomi’nin araba motoru detaylarını açıklaması, yapay zeka sürüş özelliklerine değinmesi ve üç farklı modelin renk seçenekleriyle ilgili detayları açıklaması bekleniyor.
Xiaomi elektrikli araç hakkında bilinenler
Markanın ilk elektrikli aracının tasarımı ve teknik özellikleri hakkında pek çok söylenti ve sızıntı var. Yakın zamanda sızdırılan görsellerde, Xiaomi’nin otomobilinde merkezi kontrol ekranının, üç kollu direksiyon simidinin olduğu ortaya çıktı. Otomobil ayrıca 300mm dingil mesafesiyle 4997/1963/1455mm boyutlarında. 19” ve 20” olmak üzere iki tekerlek seçeneğiyle geliyor. Otonom ve gelişmiş ön camlar için LiDAR teknolojisi mevcut. 220 KW (arkadan çekişli) ve 449KW motor (dört tekerden çekişli) versiyonu olacak. BYD’nin uygun maliyetli LFP batarya paketini kullanacak. Xiaomi SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı versiyon göreceğiz. Araç, yakın zamanda tanıtılan işletim sistemi HyperOS üzerinde çalışacak. Xiaomi Car, iki batarya kapasitesi sunacak; 73.6kWh ve 101kWh.
Xiaomi rekabetçi bir pazara giriyor
Xiaomi, 3.400'den fazla mühendisle uzun yıllar süren çalışma ve 1.4 milyar dolarlık yatırımla elektrikçi araç pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket, Tesla ve Çin'in otomobil üreticilerinin harika performans gösterdiği oldukça rekabetçi bir pazara adım atacak. Rekabetin yoğun olduğu pazarda iyi bir pazar payı elde etmek kolay olmayacaktır. Kesin olan bir şey var ki; 2024’te Xiaomi’den Çinli elektrikli otomobil üreticisi olarak bahsedeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.