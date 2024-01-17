Geely'nin lüks elektrikli araç markası Lynk & Co, yeni sedan modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen 07 EM-P isimli modelin kış testleri sırasında çekilen kamuflajlı görselleri yayınlandı.

Markanın son tasarımını sürdüren elektrikli sedanın ön bölümü kamuflaj nedeniyle biraz ilginç görünse de üst tarafta bulunan gündüz aydınlatmaları tam olarak ortaya çıkınca bu durum düzelecek diye umuyoruz. Yan tarafa baktığımızda ise çok kollu jantlar, C sütununa doğru yükselen omuz çizgisi, geniş çamurluklar ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Arka bölümü henüz göremiyoruz fakat resmi olmayan render görüntülere göre bu alan oldukça şık görünecek.

Tam Boyutta Gör Lynk & Co 07 EM-P, özel olarak PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobiller için geliştirilen CMA Evo platformu üzerine inşa edilmiş. Teknik detaylar henüz bilinmiyor ancak aynı platformu kullanan Lynk & Co 08'in konfigürasyonlarını referans alırsak üç farklı seçenekle karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz:

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1.5 litre 120 kW (160 hp) benzinli, 160 kW elektrik motoru, 280 kW toplam güç, 21.2 kWsa batarya

1.5 litre 120 kW (160 hp) benzinli, 160 kW elektrik motoru, 280 kW toplam güç, 39.8 kWsa batarya

1.5 litre 120 kW (160 hp) benzinli, 160 kW + 156 kW iki elektrik motoru, 436 kW toplam güç, 39.8 kWsa batarya.

Lynk & Co 07 EM-P bu yılın şubat ayında üretime girecek. Detaylı özelliklerin önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.

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Yeni Lynk & Co 07 EM-P'nin kamuflajlı görselleri paylaşıldı