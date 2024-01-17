Yeni Lynk & Co 07 EM-P'nin kamuflajlı görselleri paylaşıldı

Geely'nin lüks elektrikli araç markası Lynk & Co, yeni sedan modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen 07 EM-P isimli modelin kış testleri sırasında çekilen kamuflajlı görselleri yayınlandı.
Markanın son tasarımını sürdüren elektrikli sedanın ön bölümü kamuflaj nedeniyle biraz ilginç görünse de üst tarafta bulunan gündüz aydınlatmaları tam olarak ortaya çıkınca bu durum düzelecek diye umuyoruz. Yan tarafa baktığımızda ise çok kollu jantlar, C sütununa doğru yükselen omuz çizgisi, geniş çamurluklar ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Arka bölümü henüz göremiyoruz fakat resmi olmayan render görüntülere göre bu alan oldukça şık görünecek.
- 1.5 litre 120 kW (160 hp) benzinli, 160 kW elektrik motoru, 280 kW toplam güç, 21.2 kWsa batarya
- 1.5 litre 120 kW (160 hp) benzinli, 160 kW elektrik motoru, 280 kW toplam güç, 39.8 kWsa batarya
- 1.5 litre 120 kW (160 hp) benzinli, 160 kW + 156 kW iki elektrik motoru, 436 kW toplam güç, 39.8 kWsa batarya.
Lynk & Co 07 EM-P bu yılın şubat ayında üretime girecek. Detaylı özelliklerin önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.