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    Anlık Bildirim

    Yeni Lynk & Co 07 EM-P'nin kamuflajlı görselleri paylaşıldı

    Toplam gücü 400 kW'ı (536 hp) aşan PHEV yani şarj edilebilir hibrit seçeneklerle satılacak olan Lynk & Co 07 EM-P'nin bu yılın şubat ayında üretime girmesi planlanıyor. 

    Geely'nin lüks elektrikli araç markası Lynk & Co, yeni sedan modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen 07 EM-P isimli modelin kış testleri sırasında çekilen kamuflajlı görselleri yayınlandı.

    Markanın son tasarımını sürdüren elektrikli sedanın ön bölümü kamuflaj nedeniyle biraz ilginç görünse de üst tarafta bulunan gündüz aydınlatmaları tam olarak ortaya çıkınca bu durum düzelecek diye umuyoruz. Yan tarafa baktığımızda ise çok kollu jantlar, C sütununa doğru yükselen omuz çizgisi, geniş çamurluklar ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Arka bölümü henüz göremiyoruz fakat resmi olmayan render görüntülere göre bu alan oldukça şık görünecek.

    Yeni Lynk & Co 07 EM-P'nin kamuflajlı görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Lynk & Co 07 EM-P, özel olarak PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobiller için geliştirilen CMA Evo platformu üzerine inşa edilmiş. Teknik detaylar henüz bilinmiyor ancak aynı platformu kullanan Lynk & Co 08'in konfigürasyonlarını referans alırsak üç farklı seçenekle karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz:

    • 1.5 litre 120 kW (160 hp) benzinli, 160 kW elektrik motoru, 280 kW toplam güç, 21.2 kWsa batarya
    • 1.5 litre 120 kW (160 hp) benzinli, 160 kW elektrik motoru, 280 kW toplam güç, 39.8 kWsa batarya
    • 1.5 litre 120 kW (160 hp) benzinli, 160 kW + 156 kW iki elektrik motoru, 436 kW toplam güç, 39.8 kWsa batarya.

    Lynk & Co 07 EM-P bu yılın şubat ayında üretime girecek. Detaylı özelliklerin önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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