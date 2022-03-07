Yeni Mac Pro ve iMac Pro'nun çıkış tarihi hakkındaki tahminler 2023'ü gösteriyor

Apple, 8 Mart'ta gerçekleştireceği etkinlikte birçok yeni cihaz tanıtacak. Bunlar arasında M2 çipli 13 inç MacBook Pro'da bulunmakta. Başka Mac cihazlarınında bu sene tanıtılması bekleniyor. Ancak yeni iMac Pro ve Mac Pro'nun ne zaman tanıtılacağı hakkında bir bilgi şimdiye kadar yoktu.
Analist Ming-Chi Kuo'nun yakın zamanda paylaştığı Twitter gönderisi sayesindeyeni iMac Pro ve Mac Pro'nun ne zaman tanıtılacağı hakkında ilk fikirler oluştu. Ming-Chi Kuo'nun yaptığı tahminse 2023 yılını işaret ediyor.
Yeni Mac Pro ve iMac Pro, 2023 yılında tanıtılabilir
Analist Ming-Chi Kuo, Twitter'da yaptığı paylaşımda Apple'ın, 2022 yılında daha güçlü bir Mac Mini'yi tanıtmasını ve 2023 yılında da yeni iMac Pro ve Mac Pro'yu tanıtmasını beklediğini söyledi. Bu cihazların özellikleri hakkında şimdilik bir bilgi bulunmasa da Apple'ın 8 Mart'ta gerçekleştireceği etkinlik, bu cihazların özellikleri hakkında birkaç ipucu verebilir.
Kuo'nun tahminlerinde haklı olduğu varsayılırsa 2022, büyük olasılıkla M2 işlemciyle donatılan çeşitli taşınabilir Mac modellerine ayrılacak. 2023 yılı ise Apple'ın pro modellerinin bizi bekleyeceği bir yıl olacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..