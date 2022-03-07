Yeni Mac Pro ve iMac Pro'nun çıkış tarihi hakkındaki tahminler 2023'ü gösteriyor

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Apple, 8 Mart'ta gerçekleştireceği etkinlikte birçok yeni cihaz tanıtacak. Bunlar arasında M2 çipli 13 inç MacBook Pro'da bulunmakta. Başka Mac cihazlarınında bu sene tanıtılması bekleniyor. Ancak yeni iMac Pro ve Mac Pro'nun ne zaman tanıtılacağı hakkında bir bilgi şimdiye kadar yoktu.

Analist Ming-Chi Kuo'nun yakın zamanda paylaştığı Twitter gönderisi sayesindeyeni iMac Pro ve Mac Pro'nun ne zaman tanıtılacağı hakkında ilk fikirler oluştu. Ming-Chi Kuo'nun yaptığı tahminse 2023 yılını işaret ediyor.

Apple yeni Mac modellerini Mart ayından itibaren tanıtacak 2 hf. önce eklendi

Yeni Mac Pro ve iMac Pro, 2023 yılında tanıtılabilir

Analist Ming-Chi Kuo, Twitter'da yaptığı paylaşımda Apple'ın, 2022 yılında daha güçlü bir Mac Mini'yi tanıtmasını ve 2023 yılında da yeni iMac Pro ve Mac Pro'yu tanıtmasını beklediğini söyledi. Bu cihazların özellikleri hakkında şimdilik bir bilgi bulunmasa da Apple'ın 8 Mart'ta gerçekleştireceği etkinlik, bu cihazların özellikleri hakkında birkaç ipucu verebilir.

Kuo'nun tahminlerinde haklı olduğu varsayılırsa 2022, büyük olasılıkla M2 işlemciyle donatılan çeşitli taşınabilir Mac modellerine ayrılacak. 2023 yılı ise Apple'ın pro modellerinin bizi bekleyeceği bir yıl olacak gibi görünüyor.

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