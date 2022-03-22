Yeni Maserati Grecale tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Yeni Maserati Grecale bugün resmi olarak tanıtıldı. İtalyan markanın ikinci SUV modeli olan Grecale, boyut olarak Levante'nin altında konumlanacak. İşte Maserati Grecale SUV'un tasarımı ve özellikleri:

Giriş seviyesinde 300 PS güç

2022'nin ilk yarısında Avrupa'da satışa sunulması planlanan Maserati Grecale, 4859 mm uzunluğa, 1979 mm genişliğe ve 1670 mm yüksekliğe sahip. GT, Modena ve Trofeo isimli versiyonlarla satışa sunulacak olan modelin 1948 mm'lik arka iz genişliği Modena ve Trofeo versiyonlarında 34 mm artırılmış. Aracın aks mesafesi de 2901 mm olarak açıklandı ve Maserati, arka yolcular için bolca bacak mesafesi bulunduğunun altını çiziyor.

Yeni Maserati Grecale'in Modena ve GT versiyonlarında 2.0 litre dört silindirli turbo ünite bulunuyor. 48V hafif hibrit desteğine sahip ünite, GT versiyonda 300 PS, Modena'da ise 330 PS güç üretiyor. Her iki versiyonda da azami tork 450 Nm. Maserati'ye göre GT versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 5.6 saniyede tamamlıyor. Daha güçlü olan Modena'da ise bu süre 5.3 saniye. Her iki modelin de azami hızı 240 km/s olarak açıklandı.

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Ailenin en güçlü üyesi Trofeo ise 3.0 litre çift turbo V6 üniteye sahip. 530 PS güç ve 300 - 550 dev/dak arasında 620 Nm azami tork sunuyor. Yeni Maserati Grecale bu versiyonda 100 km/s hıza 3.8 saniyede, 200 km/s hıza 13.8 saniyede ulaşıyor. Azami hızıysa 285 km/s. MC20'deki Nettuno motoru temel alan ünite, farklı olarak yaş tip karter yağlama ve silindir kapatma teknolojisine sahip. Bunun yanı sıra, Maserati'nin araç dinamik kontrol modülü (VDCM), ZF imzalı 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten sürüş tüm versiyonlarda standart.

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İlerleyen süreçte kompakt SUV'un tamamen elektrikli versiyonu da çıkacak. Forgole olarak adlandırılan versiyon, Rame Forgole adı verilen özel bir gövde rengine, 105 kWsa kapasite ve 400V teknolojisine sahip batarya paketine ve toplamda 800 Nm anlık tork üreten elektrik motorlarına sahip olacak. Elektrikli versiyonla ilgili bilgiler şimdilik bu kadar.

Maserati Grecale'in iç mekanında bolca ekran mevcut. Dijital gösterge paneli ve üstteki multimedya ekranı 12.3 inç boyutunda. Merkezdeki 8.8 inçlik ikinci ekranda ise iklimlendirme ayarları yapılabiliyor. Bunun yanı sıra, konsolun üzerinde bir de yuvarlak dijital saat bulunuyor. Ekstra ücret karşılığı head-up display ve 21 hoparlörlü 1000 watt ses sistemi de özellikler arasına eklenebiliyor.

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Yeni Maserati Grecale tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri