Mercedes-AMG'nin ilk tam elektrikli performans SUV'u: İşte yeni AMG EQE SUV ve özellikleri

2023 Mercedes-AMG EQE SUV, özellikleriyle neler sunuyor?
Standart Mercedes-Benz EQE SUV'un en üst seviyesinde 300 kW (402 hp) güç ve 858 Nm tork sunan EQE 500 4Matic bulunuyor. Mercedes-AMG EQE ise performansıyla çıtayı daha üst seviyeye çıkarıyor. AMG EQE 43 4Matic, iki elektrik motorundan 350 kW (476 hp) güç ve 858 Nm tork alıyor. Bu da elektrikli SUV'un 210 km/s ile sınırlı son hıza çıkmadan önce 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlamasını sağlıyor.
Güç artışının yanı sıra her iki versiyonda da tamamen değişken dört tekerlekten çekiş sistemi ve arka aks yönlendirme sistemi standart olarak görev alıyor. Söz konusu modellerde adaptif sönümleme sistemine sahip AMG Ride Control+ havalı süspansiyon sistemi bulunuyor. Michelin Pilot Sport EV MO1 lastiklerle çevrili 21 inç jantların standart olarak sunulduğu elektrikli SUV'larda 2600 kg'lık gövdeyi durdurma görevi önde 415 mm diskler ve altı pistonlu kaliperlere, arkada ise 378 mm diskler ve tek pistonlu kaliperlere emanet edilmiş.
Opsiyonel olarak sunulan yüksek performanslı AMG seramik kompozit frenlerde disklerin boyutu 440 mm'ye kadar çıkıyor. Bunun dışında, AMG'nin bu modellerinde fren desteği oalrak iBooster özelliği de yer alıyor. Bu sistem, fren sisteminin elektrik geri kazanımını hidrolik frenle yüksek verimli bir şekilde birleştirmesini sağlıyor. iBooster sistemi, özgün sürüş deneyimi sağlamak adına AMG'nin tipik pedal tepkisi ve fren sistemine özel olarak ayarlanmış.
EQE SUV'un AMG versiyonları da tıpkı ailenin diğer üyeleri gibi 90.6 kWsa kapasiteli lityum iyon batarya kullanıyor. Standart EQE SUV'da sürüş menzili versiyona göre 590 kilometreye kadar çıkarken, EQE 43 SUV'da menzil değer aralığı 431 - 488 km olarak verilmiş. EQE 53 SUV'da ise bu değer 375 ila 470 kilometre aralığında karşımıza çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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