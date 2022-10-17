Yeni Mercedes-Benz EQE SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Mercedes, bir başka tamamen elektrikli SUV modeli Mercedes-Benz EQE SUV üzerindeki örtüyü kaldırdı. Yeni model, adından da anlaşılacağı üzere EQE'nin crossover versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı EQS ve EQS SUV arasındaki ilişki gibi..

2023 Mercedes-Benz EQE SUV, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Mercedes-Benz EQE SUV, diğer modeller gibi Alman üreticinin modüler elektrikli araç platformu EVA2 üzerine inşa edilmiş. EQS, EQE ve EQS SUV'un ardından bu platformu kullanan dördüncü model olarak karşımıza çıkıyor. EQE SUV, 4863 mm uzunluğa, 1940 mm genişliğe, 1686 mm yüksekliğe ve 3030 mm aks mesafesine sahip.

Bu noktada EQE SUV sedan versiyona göre 9 cm kısalan aks mesafesi ile daha kompakt bir araç olduğunu söylemek mümkün. Mercedes, bu özelliğin EQE SUV'u daha dinamik bir model haline getirdiği kanısında. Normalde SUV modellerin daha geniş yaşam alanı nedeniyle tercih edildiğini düşünürsek bunun tartışmalı bir karar olduğunu söylemek mümkün.

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EQE SUV, daha kısa gövdesi ve aks mesafesi ile 12.3 metre dönüş çapına sahip. Bu değer, arka tekerlekleri 10 derece açılandırabilen arka aks yönlendirme sistemiyle 10.5 metreye düşüyor. Her iki değer de EQE Sedan'a göre biraz daha iyi. Elektrikli SUV'un hava sürtünme katsayısı da 19 inç jant ve lastik kombinasyonuyla 0.25 Cd olarak karşımıza çıkıyor.

Farklı güç ve menzil seçenekleri⚡

Tam Boyutta Gör EQE 350+, EQE 350 4Matic ve EQE 500 4Matic adında üç farklı versiyon mevcut. Giriş seviyesinde arka tekerleklere güç veren bir elektrik motoru bulunuyor. Söz konusu motor (215 kW) 288 hp güç ve 565 Nm tork üretiyor. Dört tekerlekten çekişli EQE 350 4Matic'de ise ön taraftaki motor da denkleme dahil olurken, güç aynı kalmasına rağmen tork 765 Nm'ye çıkıyor. EQE 500 4Matic ise iki elektrik motoruyla (300 kW) 402 hp güç ve 858 Nm tork sunuyor.

EQE SUV'da, sedan versiyonda olduğu gibi 90.6 kWsa kapasiteye sahip 400V batarya paketi görev yapıyor. EQE 350+ versiyonu bu batarya ile WLTP'ye göre 480 ila 590 km aralığında bir sürüş menzili sunarken üst versiyonlarda bu değer aralığı sırasıyla 459 - 558 km ve 460 - 547 km olarak karşımıza çıkıyor. Enerji tüketimi olarak da yine en verimli olan giriş seviye versiyon WLTP'ye göre 21,8 - 17,7 kWsa/100 km tüketime sahip.

Elektrikli SUV standart olarak 11 kW dahili şarj cihazıyla geliyor. 22 kW ise opsiyon listesinde yer alıyor. EQE SUV'un maksimum DC şarj desteği 170 kW olarak açıklandı. Bu noktada maksimum değer düşünülerek 15 dakika şarjla 220 km menzil elde edilebileceği belirtilmiş. Yine DC şarjla 32 dakikada yüzde 10-80 arası dolum mümkün. 240V Wallbox ile yüzde 10-100 arası dolum için 9,5 saat gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz EQE SUV'un yaşam alanına sedan versiyondan aşinayız. Konsolda 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 12.8 inç dokunmatik multimedya ekranı standart. Konsolu neredeyse tamamen ekranlarla kaplayan Hyperscreen de opsiyon listesinde. OTA güncelleme desteğine sahip olan modelde kullanıcı, sisteme kendi istediği görseli yükleyip ekranlar kullanılmadığı zamanlarda arka plan olarak gözükmesini sağlayabiliyor.

Elektrikli SUV, daha yüksek gövdesi sayesinde arka tarafta sedana göre 33 mm kadar daha fazla baş mesafesi sunuyor. Ayrıca arka camların daha yüksek olması da bu alandaki klostrofobik hissi biraz daha azaltıyor. Bagaj hacmi koltuk sırtlarının yatıklık derecesine göre 520 ila 580 litre arasında değişirken, tamamen yatırıldığında ise düz bir zemine sahip 1675 litrelik bir alan elde ediliyor.

Mercedes-Benz EQE SUV'da, yola yardımcı işaretlerin ve uyarı sembollerinin yansıtılmasına imkan veren Digital Light far opsiyonu da sunuluyor. Bunun dışında Dolby Atmos ses formatıyla 360 derece ses deneyimi ve Hepa filtreli hava temizleme sistemi gibi özellikler de elektrikli SUV'da tercih edilebilen teknolojiler arasında.

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