791 beygirlik yeni Mercedes-AMG S 63 E Performance tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Mercedes, yeni AMG S 63 E Perrformance modelinin örtüsünü kaldırdı. İsminden de anlaşılacağı üzere PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan model, elektrik desteğiyle şimdiye kadarki en güçlü S-Serisi olarak karşımıza çıkıyor.

Mercedes-AMG S 63 E Performance, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Mercedes-AMG S 63 E Performance'ın kalbinde 4.0 litre twin-turbo V8 ve arka aks üzerine entegre edilmiş bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede toplamda 791 hp güç ve 1055 Nm tork açığa çıkıyor. Bu da lüks sedanın 0-100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Son hız ise standart olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış ancak opsiyonel AMG Sürücü Paketi ile 290 km/s'e çıkarılabiliyor.

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Sistemin detayına indiğimizde, twin-turbo V8 motorun tek başına 5.500 - 6.500 devir aralığında 603 hp maksimum güç üretiyor. Maksimum tork ise 2.500 - 4.500 devir aralığında 900 Nm olarak karşımıza çıkıyor. Elektrik motoru ise 94 hp sürekli güç ve 320 Nm maksimum tork ile katkı sağlıyor. Elektrik motoru için 140 km/s civarında ikinci vitese geçiş yapan iki oranlı bir şanzıman kullanılmış.

Tam Boyutta Gör Yeni Mercedes-AMG S 63 E Performance, elektrik motorunu beslemek üzere 13.1 kWsa batarya paketiyle donatılmış. Arka bölüme konumlandırılan bataryanın sağladığı saf elektrikli sürüş menzili 33 km olarak karşımıza çıkıyor ki zaten Alman marka bu konuda menzilden ziyade performansa odaklandıklarının altını çiziyor. Araçta standart olarak 3.7 kW AC şarj cihazı bulunuyor.

Lüks sedandaki içten yanmalı motorun gücü 9 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla dört tekerleğe birden iletiliyor. Bunun dışında arka tekerlekleri 2.5 derece açılandıran arka aks yönlendirme sistemi, 120 km/s'in üzeri hızlarda otomobili 1 cm kadar alçaltabilen adaptif süspansiyon sistemi, aktif ride control sistemi ve sürüş koşullarına göre V8'in gövde ile bağlantısını sertleştirip yumuşatabilen aktif motor takozları da özellikler arasında.

Tam Boyutta Gör Mercedes, lüks sedandaki V8 motorun altına alüminyum denge çubuğu ve süspansiyon bağlantı noktalarına çapraz destekler ekleyerek otomobilin altyapısını güçlendirmiş. Fren gücü ise önde altı pistonlu kaliperlere ve 400 mm fren disklerine, arkada ise tek pistonlu kaliperler ve 380 mm disklere emanet. Bunun dışında seramik kompozit frenler opsiyon olarak sunuluyor.

Görsel olarak yeni Mercedes-AMG S 63 E Performance'ın standart modele göre biraz daha agresif göründüğünü söylemek mümkün.Bu görünümden önde dikey şeritlere sahip AMG panjuru ve krom detaylarla çevrili büyük hava girişleri sorumluyken arkada ise dörtlü egzoz çıkışları ile difüzör ikilisi dikkat çekiyor. İç tarafta ise AMG ve PHEV sisteme özel grafik ve menülerle yenilenen multimedya sistemi ile rejeneratif fren sistemi için ayrılan kontroller fark yaratıyor.

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Yeni Mercedes-AMG S 63 E Performance tanıtıldı: İşte özellikleri