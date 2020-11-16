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Japon otomotiv devi Toyota, tamamen elektrikli araç yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirketin önümüzdeki aydan itibaren Avrupa'da satışa sunacağı 2021 Toyota Proace Verso Electric tanıtıldı.

Proace Verso Electric üç farklı gövde uzunluğu ve dört farklı donanım seviyesiyle satılacak. Combi, Shuttle, Family ve VIP olarak açıklanan versiyonların 5 ila 9 kişi arasında değişen oturma kapasiteleri bulunacak.

Proace Verso Electric'te zemine düz biçimde yerleştirilmiş 50 kWh'lık batarya paketi bulunuyor. Bu da araca WLTP'ye göre 230 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Bunu yeterli bulmayanlar için 75 kWh'lık daha büyük batarya opsiyonu da mevcut. Bu seçenek de Proace Verso Electric'in sürüş menzilini 330 kilometreye yükseltiyor.

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Proace Verso Electric'in her iki batarya seçeneğinde de aynı motor bulunuyor. 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip elektrikli minibüsün maksimum hızı elektronik olarak 130 km/s ile sınırlandırılmış.

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Proace Verso Electric standart olarak 7.4 kW şarj cihazı ile donatılmış fakat 11 kW'lık şarj cihazı da ekstra ücret karşılığı satın alınabiliyor. 100 kW'lık şarj istasyonunda 50 kWh'lık batarya paketinin şarj edilmesi 30 dakika sürüyor. 75 kWh'lık seçenekte ise bu süre 45 dakika civarında.

Proace Verso Electric'in kargo hacmi tercih edilen donanım seviyesine göre (tüm koltuklar aktifken) 280 ila 1060 litre arasında değişiyor. İç mekanda ısıtmalı koltuklar, 7 inç dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi, akıllı telefon entegrasyonu, anahtarsız giriş ve otomatik katlanır yan aynalar gibi donanımlar standart. Navigasyon ve otomatik klima ise opsiyonel.

Proace Verso Electric'in sürüş asistan sistemleri arasında ise şeritten ayrılma uyarısı, yaya algılama özelliğine sahip çarpışma önleyici sistem, trafik işareti algılama, otomatik uzun farlar ve hız sabitleyici bulunuyor. Kör nokta uyarı sistemi, 180 derece geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri ise üst paketlerde devreye giriyor.

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