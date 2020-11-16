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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Toyota Proace Verso Electric tanıtıldı

    Oturma kapasitesi 5 ila 9 kişi arasında değişen 2021 Proace Verso Electric, WLTP'ye göre 330 kilometreye kadar menzil sunan iki farklı batarya seçeneğine sahip. İşte detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Toyota Proace Verso Electric tanıtıldı
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    Japon otomotiv devi Toyota, tamamen elektrikli araç yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirketin önümüzdeki aydan itibaren Avrupa'da satışa sunacağı 2021 Toyota Proace Verso Electric tanıtıldı.

    Proace Verso Electric üç farklı gövde uzunluğu ve dört farklı donanım seviyesiyle satılacak. Combi, Shuttle, Family ve VIP olarak açıklanan versiyonların 5 ila 9 kişi arasında değişen oturma kapasiteleri bulunacak.

    Proace Verso Electric'te zemine düz biçimde yerleştirilmiş 50 kWh'lık batarya paketi bulunuyor. Bu da araca WLTP'ye göre 230 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Bunu yeterli bulmayanlar için 75 kWh'lık daha büyük batarya opsiyonu da mevcut. Bu seçenek de Proace Verso Electric'in sürüş menzilini 330 kilometreye yükseltiyor.

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    Proace Verso Electric'in her iki batarya seçeneğinde de aynı motor bulunuyor. 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip elektrikli minibüsün maksimum hızı elektronik olarak 130 km/s ile sınırlandırılmış.

    2021 Toyota Proace Verso Electric tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Proace Verso Electric standart olarak 7.4 kW şarj cihazı ile donatılmış fakat 11 kW'lık şarj cihazı da ekstra ücret karşılığı satın alınabiliyor. 100 kW'lık şarj istasyonunda 50 kWh'lık batarya paketinin şarj edilmesi 30 dakika sürüyor. 75 kWh'lık seçenekte ise bu süre 45 dakika civarında.

    Proace Verso Electric'in kargo hacmi tercih edilen donanım seviyesine göre (tüm koltuklar aktifken) 280 ila 1060 litre arasında değişiyor. İç mekanda ısıtmalı koltuklar, 7 inç dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi, akıllı telefon entegrasyonu, anahtarsız giriş ve otomatik katlanır yan aynalar gibi donanımlar standart. Navigasyon ve otomatik klima ise opsiyonel.

    Proace Verso Electric'in sürüş asistan sistemleri arasında ise şeritten ayrılma uyarısı, yaya algılama özelliğine sahip çarpışma önleyici sistem, trafik işareti algılama, otomatik uzun farlar ve hız sabitleyici bulunuyor. Kör nokta uyarı sistemi, 180 derece geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri ise üst paketlerde devreye giriyor.



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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    8 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    halo586 (hasan mudur) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu segmentte transporter ve vito tüm pazara hakim, istedikleri fiyatı çakıyorlar. Umarım diğer markalar da piyasada tutunur
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kanun çıkar yap kargo firmalarının araçlarını komple bundan alma ÖTV ve KDV teşvik yap, ama nerede?
    1 Yanıt Yanıtla
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    marsk35 (mehmet kaya) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) zotacing
    O öyle olmuyor yerli üretime vergi avantajı sağlayamazsın uluslar arası anlaşmalara aykırı yapabileceğin şeyler sınırlı düşük kredi veya yerli araçların ithal parçalarında uygulanıcak düşük vergi(bunun etkisi genelde az oluyor bildiğim kadarıyla düşük tutuyorlar) yada fiyata göre ötv( dolar hızlı yükseldiğinden güncelleme yapana kadar yerli araçlarda üst dilime giriyorlar) vs dediğiniz şeyleri hiçbit ülke yapamaz tabi amerika yada çin değilsen
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    nebulabado 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu Türkiye'ye gelir mi?
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