Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Giriş seviyesi model olma özelliğini artık A Serisi Sedan’a kaptıran yeni Mercedes-Benz CLA, 4688 mm uzunluğa ve 1830 mm genişliğe sahip. Bu da dört kapılı coupe formunda karşımıza çıkan aracı selefinden 48 mm daha uzun ve 53 mm daha geniş yapıyor. Bagaj hacminin 10 litre iyileştirilerek 460 litreye çıkarıldığı araçta 30 mm uzayan aks mesafesi de daha geniş bir yaşam alanı vadediyor. Tabii ki hava sürüklenme katsayısının (Cd) 0.23’e indirildiğini de unutmamak gerek.
Yeni Mercedes-Benz CLA'da MBUX'un en güncel hali mevcut
Yeni Mercedes-Benz CLA’nın kabin tarafına baktığımızda, A Serisi’ne büyük oranda benzediğini görüyoruz. Fakat yeni CLA’daki MBUX bilgi-eğlence sisteminde bazı önemli yenilikler mevcut. Sistemin güncel versiyonu artık daha fazla komut algılayabiliyor. Ayrıca MBUX’un artık el hareketlerini algılayabildiği de gelen bilgiler arasında. Sistem bunun dışında sürücü ve ön yolcuyu birbirinden bağımsız olarak tanımlıyor ve örneğin masaj özelliğinin hangi koltukta etkinleştirilmesi gerektiğini biliyor.
Yeni Mercedes-Benz CLA’nın kaputu altında bir benzinli bir de dizel seçeneği mevcut. Benzinli olarak sunulan CLA 200 seçeneğinde 163 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.33 litre ünite kullanılıyor. CLA 180 d adı verilen dizel seçeneğinde ise 116 beygir güç ve 260 Nm tork üreten 1.5 litre hacimli turbo motor mevcut. Her iki seçenekte de 7 ileri vitesli DCT şanzıman görev yapıyor.
Yeni Mercedes-Benz CLA fiyat listesi şu şekilde:
Yeni CLA 200
|AMG
|Benzin
|301.500 TL
Yeni CLA 180 d
|AMG
|Dizel
|327.700 TL
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