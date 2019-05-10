Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Alman üreticinin kompakt sınıftaki 4 kapılı coupe modeli Mercedes- Benz CLA, geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni nesliyle Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Mayıs ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulan yeni Mercedes-Benz CLA, benzinli (CLA 200) ve dizel (CLA 180 d) olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yeni Mercedes-Benz CLA fiyatı 301.500 TL’den başlıyor.

Giriş seviyesi model olma özelliğini artık A Serisi Sedan’a kaptıran yeni Mercedes-Benz CLA, 4688 mm uzunluğa ve 1830 mm genişliğe sahip. Bu da dört kapılı coupe formunda karşımıza çıkan aracı selefinden 48 mm daha uzun ve 53 mm daha geniş yapıyor. Bagaj hacminin 10 litre iyileştirilerek 460 litreye çıkarıldığı araçta 30 mm uzayan aks mesafesi de daha geniş bir yaşam alanı vadediyor. Tabii ki hava sürüklenme katsayısının (Cd) 0.23’e indirildiğini de unutmamak gerek.

Yeni Mercedes-Benz CLA'da MBUX'un en güncel hali mevcut

Yeni Mercedes-Benz CLA’nın kabin tarafına baktığımızda, A Serisi’ne büyük oranda benzediğini görüyoruz. Fakat yeni CLA’daki MBUX bilgi-eğlence sisteminde bazı önemli yenilikler mevcut. Sistemin güncel versiyonu artık daha fazla komut algılayabiliyor. Ayrıca MBUX’un artık el hareketlerini algılayabildiği de gelen bilgiler arasında. Sistem bunun dışında sürücü ve ön yolcuyu birbirinden bağımsız olarak tanımlıyor ve örneğin masaj özelliğinin hangi koltukta etkinleştirilmesi gerektiğini biliyor.

Güncel MBUX'un dışında araçta pek çok yeni teknoloji mevcut. Örneğin; yeni Mercedes-Benz CLA ilk kez belirli durumlarda yarı otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Aktif fren yardımcısı, aktif şerit takip asistanı, Pre-Safe Plus ön çarpışma asistanı gibi teknolojiler de standart olarak sunuluyor. Yeni CLA'da sunulan Energizing Paketi de klima, koltuk (ısıtma, soğutma, masaj) veya aydınlatma ile müzik sistemine müdahale ederek ruh haline veya gereksinimine uygun olan en özel içeriği sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz CLA’nın kaputu altında bir benzinli bir de dizel seçeneği mevcut. Benzinli olarak sunulan CLA 200 seçeneğinde 163 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.33 litre ünite kullanılıyor. CLA 180 d adı verilen dizel seçeneğinde ise 116 beygir güç ve 260 Nm tork üreten 1.5 litre hacimli turbo motor mevcut. Her iki seçenekte de 7 ileri vitesli DCT şanzıman görev yapıyor.

Yeni Mercedes-Benz CLA fiyat listesi şu şekilde:

Yeni CLA 200

AMG Benzin 301.500 TL

Yeni CLA 180 d

AMG Dizel 327.700 TL