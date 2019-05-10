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Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Mercedes-Benz CLA, Mayıs ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu. Dizel ve benzinli olmak üzere iki motor seçeneğiyle satılan yeni Mercedes-Benz CLA fiyat ve dikkat çeken özellikleri haberimizde
1 hf.
14,9b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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Alman üreticinin kompakt sınıftaki 4 kapılı coupe modeli Mercedes- Benz CLA, geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni nesliyle Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Mayıs ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulan yeni Mercedes-Benz CLA, benzinli (CLA 200) ve dizel (CLA 180 d) olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yeni Mercedes-Benz CLA fiyatı 301.500 TL’den başlıyor.

Giriş seviyesi model olma özelliğini artık A Serisi Sedan’a kaptıran yeni Mercedes-Benz CLA, 4688 mm uzunluğa ve 1830 mm genişliğe sahip. Bu da dört kapılı coupe formunda karşımıza çıkan aracı selefinden 48 mm daha uzun ve 53 mm daha geniş yapıyor. Bagaj hacminin 10 litre iyileştirilerek 460 litreye çıkarıldığı araçta 30 mm uzayan aks mesafesi de daha geniş bir yaşam alanı vadediyor. Tabii ki hava sürüklenme katsayısının (Cd) 0.23’e indirildiğini de unutmamak gerek.

Yeni Mercedes-Benz CLA'da MBUX'un en güncel hali mevcut 

Yeni Mercedes-Benz CLA’nın kabin tarafına baktığımızda, A Serisi’ne büyük oranda benzediğini görüyoruz. Fakat yeni CLA’daki MBUX bilgi-eğlence sisteminde bazı önemli yenilikler mevcut. Sistemin güncel versiyonu artık daha fazla komut algılayabiliyor. Ayrıca MBUX’un artık el hareketlerini algılayabildiği de gelen bilgiler arasında. Sistem bunun dışında sürücü ve ön yolcuyu birbirinden bağımsız olarak tanımlıyor ve örneğin masaj özelliğinin hangi koltukta etkinleştirilmesi gerektiğini biliyor.

Güncel MBUX'un dışında araçta pek çok yeni teknoloji mevcut. Örneğin; yeni Mercedes-Benz CLA ilk kez belirli durumlarda yarı otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Aktif fren yardımcısı, aktif şerit takip asistanı, Pre-Safe Plus ön çarpışma asistanı gibi teknolojiler de standart olarak sunuluyor. Yeni CLA'da sunulan Energizing Paketi de klima, koltuk (ısıtma, soğutma, masaj) veya aydınlatma ile müzik sistemine müdahale ederek ruh haline veya gereksinimine uygun olan en özel içeriği sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz CLA’nın kaputu altında bir benzinli bir de dizel seçeneği mevcut. Benzinli olarak sunulan CLA 200 seçeneğinde 163 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.33 litre ünite kullanılıyor. CLA 180 d adı verilen dizel seçeneğinde ise 116 beygir güç ve 260 Nm tork üreten 1.5 litre hacimli turbo motor mevcut. Her iki seçenekte de 7 ileri vitesli DCT şanzıman görev yapıyor. 

Yeni Mercedes-Benz CLA fiyat listesi şu şekilde:

Yeni CLA 200

AMGBenzin301.500 TL

Yeni CLA 180 d

AMGDizel327.700 TL

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12 Angry Men 1 hf. en beğenilen
Yurt dışında 30k birim, Türkiye de 300k birim.
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Donald Draper 1 hf.
3 yılda nerden nereye görmek için aşağıdaki linki tıklamanız yeterli
automagg.com/...
.
5 Yanıt Yanıtla +64
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FashionC0L0Rs 1 hf.
yoll yaptıı yolllll
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dt1907 1 hf.
ohaaaa fiyatlara bak.tabi dövizin aşırı yüksek olması vergilerin aşırı olması sınucu bu duruma geldi.
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Ray Kurzweil 1 hf.
3 yıl önce 100 bin liraya satılan araba şimdi 300 bin TL olmuş. Bitmişiz biz bitmişiz.
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DH Misafiri 1 hf.
Mercedes de RR ve Bentley'den sonra en prestijli markadır. Çok satabilmek, daha çok para kazanabilmek için A, B, CLA, GLA gibi Mercedes'in prestijine hiç yakışmayan arabalar üretiyor. GLC, GLE gibi tipsiz SUV'larını saymadım daha. RR en azında lüksten, prestijden, fiyattan ödün vermeden SUV üretiyor, Mercedes'in yaptığı gibi ucuz piyasa aracı üretmiyor.
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DH Misafiri 1 hf.
Bu paraya yeni A-Serisi Sedan ya da C-Serisi alırım CLA ne alaka
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cihanair 1 hf.
Ben firindan ekmegi tl ile aliyorum banane dolardan diyen sahis gelde bak ulke ne halde
2016’da dolar 2.80/3.00 lira civariydi suan 6 lira
Arada artan vergiler var otv %60 oldu
Ama sen kopru yaptilar yol yaptilar diye sevin
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Drfalcon 1 hf.
Kur vergi anlarım ama bu fiyatlar bunlara rağmen çok fazla. 31.500 Euro CLA’nın başlangıç fiyatı Almanya’da bu araç Türkiye’de 300bin TL. Honda civic sport plus 1.5 turbo (İngiltere üretimi) Almanya’da 32.000 Euro Türkiye’de 150bine satılıyor. Aynı vergi dilimi aynı Euro, ikisi de ithal araç. Nasıl oluyorda Mercedes 2 katı fiyat çekiyor Türkiye'de. Bu Alman arabalarının ve premium arabaların kusura bakmayın ama Türkiye’de garip bir fiyat politikası var. Bizim millet Almana düşkün.
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cnv_58 1 hf. Drfalcon
Fiyat farkı ciddi anlamda çok iki araçda almanyada aynı fiyat olup bizdede aynı vergi dilimine girmesine rağmen böylesine 2 kat fark varsa oturup düşünmemiz gerek Türk milleti olarak sağlam keriz yerine koyuluyoruz.
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en1gma 1 hf. yeni yorumcu Drfalcon
Yıldız iyi öper başkan
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riderman 1 hf.
Eyyy almanya. Sen kimsiiiiin. Biz bu aracı 300 bin kaymeye alacak kadar fakirmiyizzzz. Tabiki de degiliz. 400 olsun öyle alırız.
Bu gidişle mercedes türkiye den çekilme kararı alır. Sadece bir bayi bırakır.
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megaladon 1 hf.
bizi kıskanan amerikada yarı fiyatına buna biniyorlar..anlayın az mı düdükleniyoruz çok mu..
2019 Mercedes-AMG G63 goes fast everywhere for $147,500 yani adam için 147.500 taş..araç 577 HP...V8..
geçen birisi poloya 148.000 taş istiyordu hayalet ekranı varmış :) ..
sağol hükümet..sayende elalemin normal şartlarda çalışıp aldığı araçları sülalecek çalışsak hayal bile edemiyoruz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Paetzold 1 hf.
Uçuyoruz süper fiyatlar ile.
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JanKlod 1 hf.
Her şey çok güzel olacak, merak etmeyin.
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