Yeni nesil Volkswagen Caddy Şubat'ta Türkiye'ye gelecek

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İlk yollara çıktığı günden bu yana 3 milyondan fazla satan Volkswagen Caddy'nin beşinci nesli bu yılın ilk çeyreğinde tanıtılmıştı. Yapılan açıklamada yeni Caddy'nin 2021'in Şubat ayında Türkiye'de satışa sunulacağı belirtildi.

Markanın binek modellerinde kullandığı MQB platformu üzerine inşa edilen yeni nesil Caddy'nin tasarımında yeni farlar, ön tampon, tavana kadar uzanan stoplar ve alanı 1.4 metrekara olan panoramik cam tavan dikkat çekiyor. İç mekanda ise dijitalleştirilmiş ön konsolda donanım seviyesine bağlı olarak 6.5 inç ila 8.25 inç ekran arasında değişen bilgi-eğlence sistemleri standart olarak sunuluyor.

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Tüm bunların yanı sıra anahtarsız giriş ve çalıştırma, ergoComfort koltuklar gibi özellikleriyle karşımıza çıkacak olan yeni nesil Volkswagen Caddy'nin süspansiyon sisteminde önde McPherson, arkada ise torsiyon çubuğu bulunuyor. Ayrıca yeni Caddy'de eCall, şerit takip asistanı, ön bölge asistanı, direksiyon yardımcısı, geri manevra asistanı, park asistanı, adaptif hız sabitleyici ve kör nokta uyarı sistemi gibi yeni sürüş destek sistemleri de göreceğiz.

Yapılan açıklamaya göre yeni nesil Caddy Türkiye'de 2.0 litrelik dizel motorla satın alınabilecek. Söz konusu motorun 122 beygir güç ve 320 Nm tork ürettiği belirtiliyor. Yeni nesille birlikte Caddy'nin donanım seviyeleri de değişecek. Giriş seviyesinde model adını taşıyan Caddy isimli donanım yer alırken, bir üst basamak Life, onun üstündeki donanım seviyesi ise Style ismini taşıyacak.

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