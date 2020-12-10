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    Yeni nesil Volkswagen Caddy Şubat'ta Türkiye'ye gelecek

    Bu yılın başında örtüsü kaldırılan beşinci nesil Volkswagen Caddy'nin Şubat ayında Türkiye yollarına çıkacağı açıklandı. Yeni Caddy Türkiye'de 2.0 litre dizel motorla satın alınabilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Volkswagen Caddy Şubat'ta Türkiye'ye gelecek
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    İlk yollara çıktığı günden bu yana 3 milyondan fazla satan Volkswagen Caddy'nin beşinci nesli bu yılın ilk çeyreğinde tanıtılmıştı. Yapılan açıklamada yeni Caddy'nin 2021'in Şubat ayında Türkiye'de satışa sunulacağı belirtildi.

    Markanın binek modellerinde kullandığı MQB platformu üzerine inşa edilen yeni nesil Caddy'nin tasarımında yeni farlar, ön tampon, tavana kadar uzanan stoplar ve alanı 1.4 metrekara olan panoramik cam tavan dikkat çekiyor. İç mekanda ise dijitalleştirilmiş ön konsolda donanım seviyesine bağlı olarak 6.5 inç ila 8.25 inç ekran arasında değişen bilgi-eğlence sistemleri standart olarak sunuluyor.

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    Tüm bunların yanı sıra anahtarsız giriş ve çalıştırma, ergoComfort koltuklar gibi özellikleriyle karşımıza çıkacak olan yeni nesil Volkswagen Caddy'nin süspansiyon sisteminde önde McPherson, arkada ise torsiyon çubuğu bulunuyor. Ayrıca yeni Caddy'de eCall, şerit takip asistanı, ön bölge asistanı, direksiyon yardımcısı, geri manevra asistanı, park asistanı, adaptif hız sabitleyici ve kör nokta uyarı sistemi gibi yeni sürüş destek sistemleri de göreceğiz.

    Yapılan açıklamaya göre yeni nesil Caddy Türkiye'de 2.0 litrelik dizel motorla satın alınabilecek. Söz konusu motorun 122 beygir güç ve 320 Nm tork ürettiği belirtiliyor. Yeni nesille birlikte Caddy'nin donanım seviyeleri de değişecek. Giriş seviyesinde model adını taşıyan Caddy isimli donanım yer alırken, bir üst basamak Life, onun üstündeki donanım seviyesi ise Style ismini taşıyacak.



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    AstRaso (A T) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Sarper Yasin Mutlubay
    ticari 2.0 motorun ötv'si? evet biz böylesine cahil bir ülkeyiz malesef.
    otomobil değil o %15 ötv var. camsız van olanda ise %4.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Motordaki hileyi iptal edince 122 bg 'de kaldı caanim motor:D
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2.0 motorun ötv'sinden dolayı kimse almaz diyeceğim, alacaklar. Biz de böyle bir ülkeyiz ne yapalım doymuyoruz sevilmelere :D
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    YengeçAdamı 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kayınpedere CADDY'yi bekle dedim,adam gitti 1.5 blueHDI 130 hp Pejo Rıfter aldı.İyi ki beklememiş
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    N KUL 4 gün ( Mesaj Silindi )
    1.6 tdi motorlusu var 10 yıldır kullanıyoruz 245,000km ⚡️

    Sanayide bakıma gider,canavar. 2.0 dti motor ellerinde kalmış bitmesi uzun sürdü:)
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    cileli_sofor (ahmet ödemiş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gayet çirkin karoser, bu zamanda hala hapishane tipi arka camlar, hala torsiyon ve hala 122 bglik traktör sesli motor.
    Türkiyedeki şu prestij denen algı olmasa dünyada yük harici satamayacak bi araba. Şimdi gelirler vw aşığı ekip sen nasıl vw elaf eder eleştirirsin diye.
    Muadillerinden en az 50.000 TL pahalı olacak ve milletimiz OOOO BAK ADAMDA PARA VAR CADDY ALMIŞ desinler diye 3 ay sıra bekleyecek. Bizde bu kafa oldukça yaşadıklarımızın hepsi bize müstehak.
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    shikaruzu (laimu ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tasarım felaket. rengi zaten iğrenç. arkadan fiat pandaya benziyor. arkaya logoyu gidip camın ortasına yapıstırmıslar. on tarafı ınsaatta arta kalan tugla bırıkıntılerıne benzıyor. tasarım baslı basına bır facıa.
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    johonwayni (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sadece ön tarafını yenilemişler gibi görünüyor. Ford Connect tasarımını daha güzel buluyorum.
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    36 (Beyaz Apartman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tip kasali araclari sevmezdim fakat , 3 cocuk ve bagaj probleminden dolayi sicak bakmaya basladim
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ciddi misiniz? yazılım nerden bulunabilir? Sırf 122 ps olduğu için vazgeçmiştim...
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu bilgiyi nereden biliyorsunuz?
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vw caddy 2021 1.6 motor benzinli yeni açıklaması mi benzine çok istiyorum
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ötv az ama motorlu taşıt vergisi camlı vanlarda 1900 cc den sonra 100 de 50 fazla
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    19683 kez okundu.
    10 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 volkswagen caddy ve
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