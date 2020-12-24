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    2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller açıklandı [Anket]

    2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak aday listesi açıklandı. Bu yılki yarışma için toplam 29 model belirlendi. Bunlar arasından finale kalan 7 model 8 Ocak 2021'de açıklanacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller açıklandı [Anket]
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    Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan ‘2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’ için hazırlıklar başladı. Ödülün ilk ayağı için belirlenen aday listesi bugün açıklandı. 

    2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için farklı sınıflardan, elektrik veya içten yanmalı motorlu toplam 29 modelden oluşan uzun bir aday listesi belirlendi. Söz konusu listede Koreli üretici Hyundai, yeni i10, i20 ve Tucson olmak üzere üç farklı modelle mücadele edecek. Ayrıca kendi başına bir marka haline gelen ve kısa süre içinde ülkemize de gelmesi beklenen Curpa'nın Formentor modeli de listede.

    Lüks tarafta ise Mercedes, GLA, GLB, GLS ve S-Serisi olmak üzere dört modelle ödülün sahibi olmaya çalışacak. Volkswagen ID.3, Polestar 2, Mazda MX-30, Honda e ve Toyota Mirai gibi yüzde 100 elektrikli ve hidrojen yakıtlı otomobillerde son yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödül listesine renk katıyor.

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    Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrası bu adayların sayısı 7’ye düşürülecek. Finalist olarak seçilecek bu 7 modelin duyurusu 8 Ocak 2021’de yapılacak. Ödülün kazananı ise 1 Mart 2021 tarihinde belli olacak.

    Geçtiğimiz yıl ödülün sahini Peugeot 208 olmuştu. 2019'da elektrikli Jaguar I-Pace'in onun öncesinde ise Volvo XC40'ın ipi göğüslediğine şahit olmuştuk.

    Aşağıdaki anket üzerinden hem 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili adaylarını görebilir hem de kendi adayınıza oy verebilirsiniz:

    Sizce 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Hangisi Olmalı? Oy Ver 531 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Giuliano Terraneo (Mümtaz Mümtaz) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    2008in gule oynaya kazanacagi bir mucadele olmus.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    iGroN (Hakan Keçeci) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2008 yenilikçi olarak epey iddialı bu araçlar arasında.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    haberelectro 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ID3 seçilir
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    büdünün kaşı 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    2008 alır
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Lada NİVA 😂
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    derfgt (serkan mutlu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    ID3
    Sektör bu yöne doğru gidiyor çünkü
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    khytr89 (Hakan ) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tasarım olarak açik ara farkla peugeot 2008 alır.. hyundai de leş modellerle katilmış oysa elektirikli kona çok şekil duruyor.. onun dışinda dönüp kendine baktıran bir diger aracta yeni ford kuga.. 2008 ile kuga için jüri olsam çok ikilemde kalirdim (tasarım olarak bahsediyorum)
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    macropolo (O E) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arabam 2008 bu iç ve dış tasarımla, bu motorlarla birinciliği rahat alır.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    S serisi dedim.
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    Krone 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    C4 güzel olmuş
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    termomuk (Bahadır ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    2008 mutlak kazanan olacaktır.
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    BabyLatte (berat bayar) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni C4 ya da 208 favorim

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    1317 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 avrupada yılın otomobili ve
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