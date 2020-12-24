2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller açıklandı [Anket]

Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan ‘2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’ için hazırlıklar başladı. Ödülün ilk ayağı için belirlenen aday listesi bugün açıklandı.
2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için farklı sınıflardan, elektrik veya içten yanmalı motorlu toplam 29 modelden oluşan uzun bir aday listesi belirlendi. Söz konusu listede Koreli üretici Hyundai, yeni i10, i20 ve Tucson olmak üzere üç farklı modelle mücadele edecek. Ayrıca kendi başına bir marka haline gelen ve kısa süre içinde ülkemize de gelmesi beklenen Curpa'nın Formentor modeli de listede.
Lüks tarafta ise Mercedes, GLA, GLB, GLS ve S-Serisi olmak üzere dört modelle ödülün sahibi olmaya çalışacak. Volkswagen ID.3, Polestar 2, Mazda MX-30, Honda e ve Toyota Mirai gibi yüzde 100 elektrikli ve hidrojen yakıtlı otomobillerde son yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödül listesine renk katıyor.İlginizi Çekebilir Hyundai, geliştirdiği konseptlerle "Geleceğin Mobilite Ödülü"nü kazandı
Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrası bu adayların sayısı 7’ye düşürülecek. Finalist olarak seçilecek bu 7 modelin duyurusu 8 Ocak 2021’de yapılacak. Ödülün kazananı ise 1 Mart 2021 tarihinde belli olacak.
Geçtiğimiz yıl ödülün sahini Peugeot 208 olmuştu. 2019'da elektrikli Jaguar I-Pace'in onun öncesinde ise Volvo XC40'ın ipi göğüslediğine şahit olmuştuk.
Aşağıdaki anket üzerinden hem 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili adaylarını görebilir hem de kendi adayınıza oy verebilirsiniz:
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Giyilebilir sandalye: Lex
Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.
Sektör bu yöne doğru gidiyor çünkü
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