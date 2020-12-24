2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller açıklandı [Anket]

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Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan ‘2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’ için hazırlıklar başladı. Ödülün ilk ayağı için belirlenen aday listesi bugün açıklandı.

2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için farklı sınıflardan, elektrik veya içten yanmalı motorlu toplam 29 modelden oluşan uzun bir aday listesi belirlendi. Söz konusu listede Koreli üretici Hyundai, yeni i10, i20 ve Tucson olmak üzere üç farklı modelle mücadele edecek. Ayrıca kendi başına bir marka haline gelen ve kısa süre içinde ülkemize de gelmesi beklenen Curpa'nın Formentor modeli de listede.

Lüks tarafta ise Mercedes, GLA, GLB, GLS ve S-Serisi olmak üzere dört modelle ödülün sahibi olmaya çalışacak. Volkswagen ID.3, Polestar 2, Mazda MX-30, Honda e ve Toyota Mirai gibi yüzde 100 elektrikli ve hidrojen yakıtlı otomobillerde son yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödül listesine renk katıyor.

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Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrası bu adayların sayısı 7’ye düşürülecek. Finalist olarak seçilecek bu 7 modelin duyurusu 8 Ocak 2021’de yapılacak. Ödülün kazananı ise 1 Mart 2021 tarihinde belli olacak.

Geçtiğimiz yıl ödülün sahini Peugeot 208 olmuştu. 2019'da elektrikli Jaguar I-Pace'in onun öncesinde ise Volvo XC40'ın ipi göğüslediğine şahit olmuştuk.

Aşağıdaki anket üzerinden hem 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili adaylarını görebilir hem de kendi adayınıza oy verebilirsiniz:

Sizce 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Hangisi Olmalı? Audi A3 BMW 2 Gran Coupe BMW 4 Series Citroen C4 Cupra Formentor Dacia Sandero Yeni Fiat 500 Ford Explorer Ford Kuga Honda e Honda Jazz Hyundai i10 Hyundai i20 Hyundai Tucson Kia Sorento Land Rover Defender Mazda MX-30 Mercedes-Benz GLA Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz S-Serisi Peugeot 2008 Polestar 2 Seat Leon Skoda Octavia Toyota Mirai Toyota Yaris Volkswagen Golf Volkswagen ID.3 Oy Ver 531 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Hangisi Olmalı? Audi A3 BMW 2 Gran Coupe BMW 4 Series Citroen C4 Cupra Formentor Dacia Sandero Yeni Fiat 500 Ford Explorer Ford Kuga Honda e Honda Jazz Hyundai i10 Hyundai i20 Hyundai Tucson Kia Sorento Land Rover Defender Mazda MX-30 Mercedes-Benz GLA Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz S-Serisi Peugeot 2008 Polestar 2 Seat Leon Skoda Octavia Toyota Mirai Toyota Yaris Volkswagen Golf Volkswagen ID.3 Anket Sonlandı 531 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Hangisi Olmalı? 5% Audi A3 29 oy 2% BMW 2 Gran Coupe 10 oy 7% BMW 4 Series 35 oy 2% Citroen C4 8 oy 2% Cupra Formentor 12 oy 2% Dacia Sandero 12 oy 2% Yeni Fiat 500 9 oy 0% Ford Explorer 1 oy 2% Ford Kuga 9 oy 5% Honda e 25 oy 1% Honda Jazz 3 oy 0% Hyundai i10 1 oy 2% Hyundai i20 8 oy 6% Hyundai Tucson 34 oy 2% Kia Sorento 12 oy 2% Land Rover Defender 12 oy 2% Mazda MX-30 12 oy 1% Mercedes-Benz GLA 3 oy 2% Mercedes-Benz GLB 11 oy 1% Mercedes-Benz GLS 4 oy 9% Mercedes-Benz S-Serisi 46 oy 16% Peugeot 2008 84 oy 3% Polestar 2 17 oy 5% Seat Leon 29 oy 8% Skoda Octavia 40 oy 2% Toyota Mirai 9 oy 2% Toyota Yaris 8 oy 5% Volkswagen Golf 27 oy 4% Volkswagen ID.3 21 oy 531 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

https://www.caroftheyear.org/

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