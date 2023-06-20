2024 Mercedes E-Serisi Estate tanıtıldı: Station wagon'lar SUV modasına direniyor

- 2024 Mercedes E-Serisi Estate, özellikleriyle neler sunuyor❓
- TikTok entegrasyonu
- Benzinli, dizel ve hibrit seçenekler
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2024 Mercedes E-Serisi Estate, özellikleriyle neler sunuyor❓
Mercedes'in ürün gamındaki en büyük station wagon olan E-Serisi Estate, selefinden bile büyük olan gövdesiyle geniş aileler için daha pratik bir kullanım sunmayı hedefliyor. S214 kod adıyla bilinen modelin aks mesafesi 22 mm artışla 2961 mm'ye yükselmiş. Bunun dışında genişlik tarafında da 28 mm (1880 mm) artış söz konusu. Bu sayede kabinde sunulan bacak ve omuz mesafesi iyileştirilmiş.
Üçüncü sıra koltuk opsiyonunun sunulmadığı yeni Mercedes E-Serisi Estate, arka tarafta 615 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar 40:20:40 oranında katlandığında bu alan 1830 litreye kadar çıkıyor. PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonda batarya gibi fazladan donanım olduğu için bu değerler sırasıyla 460 ve 1785 litre olarak karşımıza çıkıyor. Bagaja erişim, standart olarak sunulan elektrikli bagaj kapağıyla sağlanıyor.
TikTok entegrasyonu
Standart olarak arka havalı süspansiyon ile sunulan yeni E-Serisi'nde opsiyon olarak her iki aksta da bulunan AIRMATIC sistemi tercih edilebiliyor. Dolayısıyla sedanın sunduğu konfor özelliklerini geniş bir aile aracı olan Estate versiyonunda da bulmak mümkün. Ayrıca yine sedan versiyonda olduğu gibi üç ekrandan oluşan Superscreen, selfie kamerası, TikTok, Zoom video konferans ve Andry Birds entegrasyonu da listede.
Benzinli, dizel ve hibrit seçenekler
2024 Mercedes E-Serisi Estate, Avrupa'da ilk etapta E200 ve E220d versiyonlarıyla satılacak. Ardından E300e isimli şarj edilebilir hibrit versiyon da devreye girecek. Benzinli modelde 204 hp güç ve 320 Nm tork üreten 2.0 litre turbo motor bulunuyor. Hafif hibrit desteği de bulunan model 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlarken 231 km/s son hıza sahip.
E300e versiyonda 2.0 litre turbo benzinli ve bir elektrik motoru kombinasyonuyla 312 hp güç sunuluyor. Benzinli motor tek başına 204 hp güç ve 320 Nm tork üretirken elektrik motoru da 129 hp güç ve 440 Nm tork desteği sağlıyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlayan modelin son hızı 227 km/s ile sınırlandırılmış. 25.4 kWsa kapasiteli batarya ile WLTP'ye göre 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuluyor.
Mercedes E-Serisi Estate, önümüzdeki sonbahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak.
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