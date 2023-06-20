2024 Mercedes E-Serisi Estate tanıtıldı: Station wagon'lar SUV modasına direniyor

Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında SUV'ların moda olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ancak her tüketici bir SUV hayranı değil. Bu noktada devreye giren station wagon tipi araçlar her ne kadar ülkemizde tutulmasa da Avrupa'da SUV'lara alternatif olmaya devam ediyor. Haberimize konu olan 2024 Mercedes E-Serisi Estate de bunların en güzel örneklerinden bir tanesi.

2024 Mercedes E-Serisi Estate, özellikleriyle neler sunuyor❓

Mercedes'in ürün gamındaki en büyük station wagon olan E-Serisi Estate, selefinden bile büyük olan gövdesiyle geniş aileler için daha pratik bir kullanım sunmayı hedefliyor. S214 kod adıyla bilinen modelin aks mesafesi 22 mm artışla 2961 mm'ye yükselmiş. Bunun dışında genişlik tarafında da 28 mm (1880 mm) artış söz konusu. Bu sayede kabinde sunulan bacak ve omuz mesafesi iyileştirilmiş.

Üçüncü sıra koltuk opsiyonunun sunulmadığı yeni Mercedes E-Serisi Estate, arka tarafta 615 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar 40:20:40 oranında katlandığında bu alan 1830 litreye kadar çıkıyor. PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonda batarya gibi fazladan donanım olduğu için bu değerler sırasıyla 460 ve 1785 litre olarak karşımıza çıkıyor. Bagaja erişim, standart olarak sunulan elektrikli bagaj kapağıyla sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım olarak geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni E-Serisi Sedan'ın izinden giden 2024 Mercedes E-Serisi Estate'in gövdesinde de yuvarlak hatlar dikkat çekiyor. Bu tasarım, otomobilin hava sürtünme katsayısını 0.27'den 0.26'ya düşürmüş. Sedana göre farklılıkların yandan ve arkadan bakıldığında belli olduğu modeldeki jant seçenekleri 17 ila 21 inç arasında değişiyor. Arka tarafta tıpkı sedandaki gibi yıldız imzalı stoplarıyla dikkat çeken modelin dikey hava kanalları ve krom egzoz uçlarıyla bir wagon'a göre oldukça sportif göründüğünü de söyleyebiliriz.

TikTok entegrasyonu

Standart olarak arka havalı süspansiyon ile sunulan yeni E-Serisi'nde opsiyon olarak her iki aksta da bulunan AIRMATIC sistemi tercih edilebiliyor. Dolayısıyla sedanın sunduğu konfor özelliklerini geniş bir aile aracı olan Estate versiyonunda da bulmak mümkün. Ayrıca yine sedan versiyonda olduğu gibi üç ekrandan oluşan Superscreen, selfie kamerası, TikTok, Zoom video konferans ve Andry Birds entegrasyonu da listede.

Benzinli, dizel ve hibrit seçenekler

2024 Mercedes E-Serisi Estate, Avrupa'da ilk etapta E200 ve E220d versiyonlarıyla satılacak. Ardından E300e isimli şarj edilebilir hibrit versiyon da devreye girecek. Benzinli modelde 204 hp güç ve 320 Nm tork üreten 2.0 litre turbo motor bulunuyor. Hafif hibrit desteği de bulunan model 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlarken 231 km/s son hıza sahip.

Tam Boyutta Gör E220d isimli dizel versiyonda ise 197 hp güç ve 440 Nm tork üreten 2.0 litre motor karşımıza çıkıyor. Burada da yine 48V hafif hibrit desteği söz konusu. Dizel versiyon da 0-100 km/s hızlanmasını 7,9 saniyede tamamlarken 230 km/s son hıza çıkabiliyor. Daha fazla performans isteyenler için ilerleyen süreçte altı silindirli dizel motor da devreye girecek. Tüm versiyonlarda dokuz ileri otomatik şanzıman standart.

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E300e versiyonda 2.0 litre turbo benzinli ve bir elektrik motoru kombinasyonuyla 312 hp güç sunuluyor. Benzinli motor tek başına 204 hp güç ve 320 Nm tork üretirken elektrik motoru da 129 hp güç ve 440 Nm tork desteği sağlıyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlayan modelin son hızı 227 km/s ile sınırlandırılmış. 25.4 kWsa kapasiteli batarya ile WLTP'ye göre 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuluyor.

Mercedes E-Serisi Estate, önümüzdeki sonbahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak.

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