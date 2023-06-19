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    İkinci el otomobile yeni zam kapıda

    Kurdaki artışa bayramın gelişi, yaz aylarına giriş, kiralama sezonunun açılması ve araç tedarikinde yaşanan krizler de eklenince ikinci el araç fiyatlarında yüzde 4 - 6 oranında artış bekleniyor.
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    İkinci el otomobile yeni zam kapıda Tam Boyutta Gör
    Döviz kurundaki artış ile enflasyona bağlı olarak yatırım aracı görevini korumaya devam eden ikinci el otomobilde sular durulmuyor. Özellikle son günlerde meydana gelen kurdaki hızlı yükseliş, anında sıfır araç etiketlerinde kendini gösterdi.

    Sıfır kilometre araç fiyatlarına yüzde 7 ile yüzde 12 bandında zam gelirken bu artışın ikinci el piyasasını da etkilemeye başladığını belirten Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Haziran ayının son haftasına kadar ikinci el araçlarda yüzde 4 ile yüzde 6 bandında bir artış bekliyoruz. Kurdaki bu artış, otomobilin yatırım aracına dönüşmesine hizmet ediyor. Böyle devam ederse, ticaret hızlanır, ikinci el otomobil sayısı da doğal olarak artar.” şeklinde konuştu.

    “Bekle-fiyatlandır dönemine girilebilir”

    Döviz kurundaki yükseliş sebebi ile ikinci el araç fiyatları da kademeli olarak artıyor. Kurdaki bu yükselişin, araç alım-satım işlemine olabilecek etkilerine dair görüşlerini paylaşan Karakaş, “2022 yılında yaklaşık 6,4 milyon adet ikinci el araç satıldı. Bu sene beklentimiz daha yüksek. 2023 yılının sonunda 7,5 milyon satış olacağını öngörüyoruz. Fakat kurdaki bu hızlı artış nedeni ile birçok kişi araç satış işlemi askıya alıp beklemeye geçebilir. Sonuçta otomobil artık bir yatırım aracı olarak görülüyor.”açıklamasında bulundu.

    “Piyasa kendi yolunu bularak bir fiyatlandırma yapacak”

    Öte yandan ekonomide yapılacak düzenlemelerin, sektörde de farklı değişimlere yol açması bekleniyor. Yeni yol haritasının, otomobil piyasasına yansımalarıyla ilgili de değerlendirme yapan Karakaş, “Hükümetin rasyonel ekonomi politikalarına dönüşü, yabancı yatırımcı başta olmak üzere üretici olan markaları da Türkiye’de yeni planlar yapmaya sevk edecek.

    Yeni ekonomi politikalarına dönüş, sürdürülebilirlik, piyasanın tekdüze olması gibi etkilerin minumum 3-4 ayda etkisini göstermesiyle vergide de çeşitli yöntem değişiklikleri bekliyoruz. Özellikle elektrikli araç konusunda teşvike yönelik vergisel anlamda tüketiciye avantaj sağlayacak bir düzenlemenin geniş yankı uyandıracağını düşünüyoruz. Bu bağlamda kur, faiz, enflasyon dengesinde piyasa kendi yolunu bularak bir fiyatlandırma yapacak.” dedi.

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