Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, lüksü yeniden tanımlamaya geldi

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Alman otomotive devi, yeni S-Serisi'nin dinamiklerini çok daha lüks özelliklerle birleştiren Mercedes-Maybach S-Serisi üzerindeki örtüyü kaldırdı. Yeni Maybach S-Serisi, lüksü yeniden tanımlamaya geldi.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nin aks mesafesi standart modele göre 18 santimetre uzayarak 3396 mm'ye ulaştırılmış. Bu ekstra mesafenin çoğu sürpriz olmayan bir biçimde arka koltuklarda oturan yolcular için harcanmış. Yol gürültüsü gibi istenmeyen sesleri kabindeki yolcuların kulaklarına ulaşamadan karşı fazda ses sinyalleri göndererek bertaraf eden Aktif gürültü engelleme sistemi de yeni Maybach S-Serisi'nin özellikleri arasında.

Dünkü teaser paylaşımında da belirtildiği gibi tüm yeni Mercedes-Maybach S-Serisi modellerinde executive koltuklar ve şoför paketi standart olarak geliyor. Şoför modu açıldığında sağ ön koltuk tamamen öne kayarak arkadaki yolcu için daha geniş bir alan yaratıyor. Arka koltukların baldır kısmında masaj özelliği bulunuyor. Ayrıca boyun ve omuzlar için de ayrı bir ısıtma sistemine yer verilmiş.

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Yeni Maybach S-Serisi'nde dikkat çeken özelliklerden biri de arka koltuklarda sunulan emniyet kemeri uzatma sistemi olmuş. Genelde Coupe ve Cabrio modellerde kullanılan bu özellikte MBUX İç Mekan Yardımcısı devreye giriyor. Söz konusu yardımcı, yolcunun elinin emniyet kemerine uzandığını algılayıp kemer uzatma sistemini devreye alıyor ve kemeri yolcuya biraz daha yaklaştırıyor.

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MBUX İç Mekan Yardımcısı ayrıca arkadaki yolcunun el hareketlerini okuyup camlardaki otomatik perdeleri ve okuma ışığını açıp kapatmasına imkan tanıyor. Hatta yolcunun kabindeki karanlık bir bölgeye uzandığını da fark edip o bölgeyi aydınlatarak kullanıcının daha rahat görmesini sağlıyor.

Lüks özellikleri daha da geliştirilen Maybach S-Serisi'nde ilk kez tek tuşla otomatik kapanan arka kapılar bulunuyor. Bunun yanında araçtan inme uyarı sisteminin de fonksiyonunu geliştiren yeni Maybach S-Serisi, arkadaki yolcunun araçtan inmek istediğini fark edebiliyor ve tehlikeli bir durum algıladığında görsel ve sesli olarak kullanıcıyı uyarıyor.

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Alman marka, havalı süspansiyon sistemini en lüks S-Serisi için yeniden elden geçirmiş ve yolculukları standart bir S-Serisi'ne göre daha konforlu hale getiren Maybach modunu eklemiş. Söz konusu mod aktif edildiğinde, gaz pedalı ve 9 ileri otomatik şanzımandaki vites geçişleri gibi dinamikleri daha yumuşak hale getirerek konfor düzeyini artırıyor. Bunun yanında opsiyon olarak sunulan, arka tekerleklerin 10 dereceye kadar açılanmasını sağlayan arka aks yönlendirme özelliği de yeni Maybach S-Serisi'nin manevra kabiliyetini artırıyor.

Eller serbest sürüşe imkan veren seviye 3 otonom sürüş sistemiyle de donatılan yeni Maybach S-Serisi'nin kaputu altındaki seçenekler pazara göre değişiyor. Maybach S580 4Matic'te 496 beygirlik 4.0 litre çift turbo V8 ve ekstra 21 beygir destek sağlayan 48V hafif hibrit sistem bulunuyor. V12 motorlu S650, 621 beygirlik çift turbo 6.0 litre üniteyle yoluna devam ediyor. Bunun yanı sıra ilerleyen süreçte bazı pazarlarda plug-in hybrid yani şarj edilebilir versiyon da satışa sunulacak.

Yıl bitmeden satışa sunulması planlanan yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nin fiyatı henüz açıklanmadı.

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