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    Yeni Mumya filmi için hazırlıklara başlandı

    Mumya serisi yeni bir reboot ile beyaz perdeye geri dönüyor. Hazırlıkları hız kazanan yeni Mumya filmini kimin yöneteceği belli oldu. Bu kez korku tarafına ağırlık verecek bir film geliyor.
    Yeni bir Mumya filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    Özellikle 1999 ve 2001 yapımı ilk iki filmiyle epey ses getiren Mumya (The Mummy) serisi, beyaz perdede şansını yeniden denemeye hazırlanıyor. 2017'de çıkan Tom Cruise'lu reboot'u başarısız olan bu serinin peşini bırakmayan New Line, aradan sadece yedi yıl geçmiş olmasına rağmen bir kez daha reboot düğmesine bastı.

    Seriyi bir kez daha sıfırlayacak olan bu yeni versiyonu Lee Cronin (Evil Dead Rise) yazıp yönetecek. Serinin aksiyon-macera tarafını ön plana çıkaran 2017 versiyonunun aksine bu yeni deneme daha korku odaklı olacak gibi görünüyor. Zira yönetmen koltuğunun emanet edildiği Lee Cronin, kariyerini korku filmleri üzerine inşa etmiş bir isim. Diğer yandan yine korku filmleriyle tanınan James Wan da filmin yapımcıları arasında yer alıyor.

    Yeni Mumya Filmi Öncekilerden Farklı Olacak

    James Wan'ın yapım şirketi olan Atomic Monster ile Blumhouse'un birlikte hayata geçireceği bu yeni Mumya filminin konusu hakkında bilinenler kısıtlı. Yönetmen Lee Cronin ise The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda şöyle diyor: "Bu daha önce izlediğiniz Mumya filmleri gibi olmayacak. Çok kadim ve çok korkutucu bi şeyi uyandırmak için dünyanın derinliklerine dalıyorum."

    Bu yeni versiyon bir reboot olacağı için ne Tom Cruise'un, ne de orijinal filmlerdeki oyuncuların bu projenin parçası olması beklenmiyor.

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    ermes_unuy 53 dakika önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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