Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'li komedi filmi Yan Yana, Netflix'te yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl yerli sinemamız adına en dikkat çekici yapımlardan biri de Yan Yana oldu. Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer gibi iki başarılı ismi yan yana getirmesiyle dikkat çeken film, gişede neredeyse 3 milyon seyiriciye ulaşarak başarı yakaladı. Sinemalardaki yolculuğu artık sona eren film, dün Netflix kataloğuna eklendi.

Yan Yana, Fransız Filmi Intouchables'ın Yeniden Çevrimi

Çok sevilen Fransız filmi Can Dostum'un (Intouchables) yeniden çevrimi olan Yan Yana, yamaç paraşütü sırasında geçirdiği kaza sebebiyle felç kalan Refik ile bakıcısı olarak tuttuğu Ferruh arasında yeşeren dostluğu konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'e Bige Önal, Hatice Aslan ve Şevval Sam eşlik ediyor.

Filmin senaryosunda Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi ve Mert Baykal'ın imzası bulunuyor. Daha önce Pardon ve Kardeşim Benim gibi filmlere imza atan Mert Baykal, yönetmen koltuğunda da oturuyor.

