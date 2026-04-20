Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'li komedi filmi Yan Yana, Netflix'te yayınlandı

Yan Yana, Fransız Filmi Intouchables'ın Yeniden Çevrimi
Çok sevilen Fransız filmi Can Dostum'un (Intouchables) yeniden çevrimi olan Yan Yana, yamaç paraşütü sırasında geçirdiği kaza sebebiyle felç kalan Refik ile bakıcısı olarak tuttuğu Ferruh arasında yeşeren dostluğu konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'e Bige Önal, Hatice Aslan ve Şevval Sam eşlik ediyor.
Filmin senaryosunda Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi ve Mert Baykal'ın imzası bulunuyor. Daha önce Pardon ve Kardeşim Benim gibi filmlere imza atan Mert Baykal, yönetmen koltuğunda da oturuyor.