Toyota, yeni Aygo X Prologue ile A segmentine yeni bir soluk kazandıracak

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Toyota, geçtiğimiz günlerde bir ipucu görseli paylaşarak X Prologue isimli bir konsept tanıtacağını duyurmuştu. Beklenen gün geldi ve işte karşınızda yeni Toyota Aygo X Prologue konsepti.

A segmentinden vazgeçmeyeceğini daha önceki açıklamalarında belirten Japon marka, yeni Toyota Aygo X Prologue ile bu sınıfa yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Söz konusu konseptin üretim versiyonu, mevcut Aygo modelinin halefi olarak karşımıza çıkacak. Hatırlanacak olursa mevcut Aygo PSA Grubu iş birliğiyle geliştirilmişti. Halefi ise Toyota tarafından özel olarak geliştirilecek.

Yeni Toyota Aygo X Prologue konseptinin tasarım dili mevcut modelden oldukça farklı. Karşımızdaki araç yerden yüksek yapısı ve tasarımındaki çizgileriyle crossover'lara göz kırpıyor ki isimdeki 'X' takısı da bunu temsil ediyor olabilir. Bu yüksekliğe katkıda bulunan çift tonlu büyük jantların Goodyear lastiklerle çevrili olduğunu görüyoruz. Yeni modelin, şirketin GA-B platformunu kullanacağını da belirtelim.

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Tasarıma baktığımızda mevcut Aygo'nun ön bölümündeki 'X' şekli oluşturan tasarımın gittiğini ve bunun yerine daha modern çizgilere yer verildiğini görüyoruz. Logonun altında boydan boya uzanan LED gündüz aydınlatmaları kenarlarda C şekli oluşturuyor ki bu detayı ipucu görselinde de görmüştük. Bunun yanı sıra dikey hava kanalları, aşağı doğru genişleyen büyük bir ızgara ve altıgen sis farları da bu alanda dikkat çeken detaylardan.

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Gövde renginden farklı olarak siyah renkte tasarlanan arka bölümde ise dikey stop lambaları ön bölümdeki gibi bagaj kapağının atlından uzanan bir şeritle birbirine bağlanmış. Ayrıca bagaj kapağının arkadaki camdan ibaret olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra gizli kapı kolları ve yan aynalarda yer alan aksiyon kameraları da yeni Toyota Aygo X Prologue konseptinin dikkat çeken detayları arasında. Konseptin iç mekanına dair henüz görüntü paylaşılmadı.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Aygo X Prologue'un üretim versiyonu Yaris'te de kullanılan GA-B platformu üzerine inşa edilecek. Japon marka, fiyat olarak erişebilirliği sürdürmek adına araçta küçük bir benzinli motor bulunacağını belirtmişti. Üretim versiyonunun tanıtılacağı tarih gibi detaylar ise henüz belirsizliğini koruyor.

https://newsroom.toyota.eu/aygo-x-prologue---a-new-vision-for-the-a-segment/

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