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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toyota, yeni Aygo X Prologue ile A segmentine yeni bir soluk kazandıracak

    Japon markanın A segmentindeki minik temsilcisi Aygo, nesil değiştirirken tasarım anlamında da yepyeni bir kimliğe bürünecek. İşte yeni Aygo X Prologue konsepti:
    17 Mart 2021, 19:30 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota, yeni Aygo X Prologue ile A segmentine yeni bir soluk kazandıracak
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    Toyota, geçtiğimiz günlerde bir ipucu görseli paylaşarak X Prologue isimli bir konsept tanıtacağını duyurmuştu. Beklenen gün geldi ve işte karşınızda yeni Toyota Aygo X Prologue konsepti.

    A segmentinden vazgeçmeyeceğini daha önceki açıklamalarında belirten Japon marka, yeni Toyota Aygo X Prologue ile bu sınıfa yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Söz konusu konseptin üretim versiyonu, mevcut Aygo modelinin halefi olarak karşımıza çıkacak. Hatırlanacak olursa mevcut Aygo PSA Grubu iş birliğiyle geliştirilmişti. Halefi ise Toyota tarafından özel olarak geliştirilecek.

    Yeni Toyota Aygo X Prologue konseptinin tasarım dili mevcut modelden oldukça farklı. Karşımızdaki araç yerden yüksek yapısı ve tasarımındaki çizgileriyle crossover'lara göz kırpıyor ki isimdeki 'X' takısı da bunu temsil ediyor olabilir. Bu yüksekliğe katkıda bulunan çift tonlu büyük jantların Goodyear lastiklerle çevrili olduğunu görüyoruz. Yeni modelin, şirketin GA-B platformunu kullanacağını da belirtelim.

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    Toyota, yeni Aygo X Prologue ile A segmentine yeni bir soluk kazandıracak
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    Tasarıma baktığımızda mevcut Aygo'nun ön bölümündeki 'X' şekli oluşturan tasarımın gittiğini ve bunun yerine daha modern çizgilere yer verildiğini görüyoruz. Logonun altında boydan boya uzanan LED gündüz aydınlatmaları kenarlarda C şekli oluşturuyor ki bu detayı ipucu görselinde de görmüştük. Bunun yanı sıra dikey hava kanalları, aşağı doğru genişleyen büyük bir ızgara ve altıgen sis farları da bu alanda dikkat çeken detaylardan.

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    Gövde renginden farklı olarak siyah renkte tasarlanan arka bölümde ise dikey stop lambaları ön bölümdeki gibi bagaj kapağının atlından uzanan bir şeritle birbirine bağlanmış. Ayrıca bagaj kapağının arkadaki camdan ibaret olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra gizli kapı kolları ve yan aynalarda yer alan aksiyon kameraları da yeni Toyota Aygo X Prologue konseptinin dikkat çeken detayları arasında. Konseptin iç mekanına dair henüz görüntü paylaşılmadı.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Aygo X Prologue'un üretim versiyonu Yaris'te de kullanılan GA-B platformu üzerine inşa edilecek. Japon marka, fiyat olarak erişebilirliği sürdürmek adına araçta küçük bir benzinli motor bulunacağını belirtmişti. Üretim versiyonunun tanıtılacağı tarih gibi detaylar ise henüz belirsizliğini koruyor.



    https://newsroom.toyota.eu/aygo-x-prologue---a-new-vision-for-the-a-segment/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Desenize Egea'ya A segmentinde yeni bir rakip daha çıktı :P
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    Şıh Hazretleri (- -) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yapın arkadaş, her aracı her taşıtı SUV yapın. Yakında el arabalarının da SUV'lar çıkar
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    1.0tsi gibi bir motor koysan misket gibi ordan oraya seker yeminle :)

    ama tahminen 1.0 atmosferik motorla devam edecekler.
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok tarz.
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    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle güzel bir arabaya kim bilir ne kadar saçma motor koyacaklar:D kesin atmosferik koyarlar
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    eas722 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Almanlar her geçen gün tahammülü zorlaşan bir sıkıcı tasarım yarışındayken Japonlar ve Fransızlar fazla sıradışı tasarımlarını kontrol altına almışlar. Son yıllarda mükemmel tasarımlar ortaya koyuyorlar. Tabi bize neyse...
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