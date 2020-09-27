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    Yeni nesil Honda araçlarda Türk Telekom'un yerli eCall sistemi bulunacak

    Türk Telekom, 'hayat kurtaran' yerli araç içi acil çağrı sistemi eCall teknolojisini Türkiye’de Honda ile hayata geçiriyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Honda araçlarda Türk Telekom'un yerli eCall sistemi bulunacak
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    Daha önce araç içi acil çağrı eCall sistemine altyapı olarak hazır olduğunu duyuran Türk Telekom, bu sistemi Honda iş birliğiyle hayata geçirmeye hazırlanıyor.

    Yeni nesil Honda araçlarda yer alacak Türk Telekom’un yerli eCall çözümü ile bir trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı olsa dahi araç, otomatik olarak 112’yi arayarak kazanın konumu, yönü gibi bilgileri İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan eCall Acil Çağrı Merkezi’ne iletecek.

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    Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom’un Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu konuyla ilgili şunları söyledi:

    "Türk Telekom olarak dijitalleşmenin somut göstergeleri ve 5G’nin habercisi sayılan akıllı şehirler, IoT, yapay zekâ ve robotik alanlarında yaptığımız testler, iş birlikleri ve geliştirdiğimiz uygulamalarla, birçok projeyi hayata geçirdik. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda vatandaşlarımız için en iyisini sunmaya devam ediyoruz. Bunlardan birisi de olası bir trafik kazasında, kazazedeleri İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Acil Çağrı merkezi ile iletişime geçirecek olan eCall teknolojisi. Honda ile iş birliğimiz kapsamında eCall teknolojisini deneyimlediğimiz test sürüşümüzü gerçekleştirdik. Yeni nesil Honda araçlarda bulunan eCall Acil Çağrı Sistemi ile inanıyoruz ki, trafik kazalarına erken müdahale ile hızlıca aksiyon alınabilecek. Türk Telekom olarak insan hayatını kolaylaştıracak benzer projelere imza atmaktan her zaman gurur duyuyoruz."

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    Karakullukçu, eCall sisteminde araçların içinde gömülü olarak bulunacak SIM kartların gelecekte sadece kaza anında yardım çağrısı göndermekle kalmayacağını, aynı zamanda sürücülerin hayatını kolaylaştıracak bağlantılı çözümler için de kullanılacağını aktararak, "Araç içi internet başta olmak üzere canlı trafik verisinin gösterildiği navigasyon sistemleri, sürüş performansı raporlama, arıza bildirimi gibi pek çok ek özelliği yakın gelecekte yeni nesil araçlarda tecrübe etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

    Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise sürücülerin ve yolcuların araç içinde güvende olmaları, istenmeyen durumlarda hızla destek almaları için geliştirilen tüm teknolojilerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu farkındalıkla güvenlik teknolojilerindeki öncülüğünü koruyan ve bu alanda sınıfında fark yaratan Honda, sunduğu diğer güvenlik sistemleri gibi eCallsistemini de yeni nesil güvenlik teknoloji kapsamında sunuyor. Bu özelliği ilerleyen dönemlerde tüm modellerimize entegre etmeyi hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



    https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/bilisim/turk-telekom-dan-hayat-kurtaran-yerli-teknoloji/659664 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    jubeii 2 sa. en beğenilen
    Gevurun 50 sene önce yaptığı şey. Aferin Amerikayı keşfettiniz.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 21 dk.
    Yanlış hatırlamıyorsam uzun süredir fiatta da böyle birşey vardı eğer şimdi telekom bunu yeni başlattıysa fiat hangi operatörle iş birliği yapıyordu ki?
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 sa.
    Keşke Turkcell ile anlaşsalardı kapsama alanını göz önünde bulundurarak. Ama iyi tarafından bakarsak Vodafone ile de anlaşabilirlerdi.
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    sml_akyz (İsmail Akyüz) 1 sa.
    Kapsama alanında kaza yaparsak ne olacak? Tabi sözkonusu Türktelekom olunca sık sık karşılaşabileceğimiz durum olacak.
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    ErkanSYK 1 sa.
    Eyvah eyvah. şimdi arabaya da %7 TRT Payı koyarlar.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 sa. ErkanSYK
    Ben de bunu yazmak için gelmiştim.
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    231407 (Barış Özdemir) 2 sa.
    Çok iyi bir proje
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    2jz1993 (Eren Acar) 2 sa.
    Fiat’ta benzer sistem yok muydu ?
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    jubeii 2 sa. en beğenilen
    Gevurun 50 sene önce yaptığı şey. Aferin Amerikayı keşfettiniz.
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