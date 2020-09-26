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    Polestar Precept üretime girecek: Resmi açıklama geldi

    Polestar, Şubat aynın sonunda sergilediği Precept konseptinin çok iyi geri bildirimler alması sonucu, elektrikli otomobili üretime taşımaya karar verdi. Resmi açıklama şirket CEO'sundan geldi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Polestar Precept üretime girecek: Resmi açıklama geldi
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    Hatırlayacağınız üzere Polestar bu yılın başlarında elektrikli Precept konseptini görücüye çıkarmıştı. Şirketin ilk SUV'si Polestar 3'ün ön gösterimi olarak sergilendiği söylenen araçla ilgili yeni gelişmeler var.

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    Precept sadece harika görünüme sahip bir konsept otomobil değil, aynı zamanda Polestar’ın daha önceki Volvo modellerini temel almayan ilk tasarımı olarak karşımıza çıktı.

    Polestar Precept üretime girecek: Resmi açıklama geldi
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    Çok iyi geri bildirim aldı

    Polestar CEO'su Thomas Ingenlath, basından ve ziyaretçilerden "Çarpıcı. Muhteşem. Son teknoloji. Kesinlikle yolda görmek isteriz!" gibi yorumlar duyduktan sonra Precept'i üretime taşımaya karar verdiklerini söyledi.

    Polestar Precept üretime girecek: Resmi açıklama geldi
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    Polestar, Precept konseptinin üretim versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamadı. Ancak otomobilin Polestar 1, 2 ve yakında sahneye çıkacak 3 gibi rakamsal bir isme sahip olmasını bekleyebiliriz.



    https://uk.sports.yahoo.com/news/polestar-precept-concept-stunning-ev-103000586.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 sa.
    Şu Rolls Royce vari kapı modeli niçin yaygınlaşmadı merak ediyorum. Hem şık hem daha konforlu iniş biniş.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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