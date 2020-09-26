Polestar Precept üretime girecek: Resmi açıklama geldi

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Hatırlayacağınız üzere Polestar bu yılın başlarında elektrikli Precept konseptini görücüye çıkarmıştı. Şirketin ilk SUV'si Polestar 3'ün ön gösterimi olarak sergilendiği söylenen araçla ilgili yeni gelişmeler var.

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Precept sadece harika görünüme sahip bir konsept otomobil değil, aynı zamanda Polestar’ın daha önceki Volvo modellerini temel almayan ilk tasarımı olarak karşımıza çıktı.

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Çok iyi geri bildirim aldı

Polestar CEO'su Thomas Ingenlath, basından ve ziyaretçilerden "Çarpıcı. Muhteşem. Son teknoloji. Kesinlikle yolda görmek isteriz!" gibi yorumlar duyduktan sonra Precept'i üretime taşımaya karar verdiklerini söyledi.

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Polestar, Precept konseptinin üretim versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamadı. Ancak otomobilin Polestar 1, 2 ve yakında sahneye çıkacak 3 gibi rakamsal bir isme sahip olmasını bekleyebiliriz.

https://uk.sports.yahoo.com/news/polestar-precept-concept-stunning-ev-103000586.html

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