Yeni nesil iPad Air'in yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [Galeri]

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Apple'ın dün düzenlediği Time Flies etkinliğinde tanıtılan ürünlerden biri de yeni iPad Air modeliydi. Çerçevesiz tasarımla karşımıza çıkan tablet, güç tuşuna entegre Touch ID sensörüne sahip.

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Türkiye fiyatı belli oldu

Yeni iPad Air, serinin bugüne kadarki en güçlü tableti olarak kabul ediliyor. Cihazda True Tone destekli 10.9 inç Liquid Retina ekran var. Touch ID tuşu ön panelden kaldırılarak güç butonuna taşındı.

Cihaz gücünü 5 nm teknolojisiyle üretilen altı çekirdekli Apple A14 Bionic yonga setinden alıyor. Yeni iPad Air'in Türkiye fiyatının 5.799 TL'den başladığını belirtelim.

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