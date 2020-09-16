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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil iPad Air'in yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [Galeri]

    Apple dün düzenlediği lansman etkinliğinde seri tarihinin en güçlü iPad Air modelini tanıtmıştı. Yeni tasarımla gelen cihazın yüksek kaliteli stok duvar kağıtları yayınlandı.
    1 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni nesil iPad Air'in yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [Galeri]
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    Apple'ın dün düzenlediği Time Flies etkinliğinde tanıtılan ürünlerden biri de yeni iPad Air modeliydi. Çerçevesiz tasarımla karşımıza çıkan tablet, güç tuşuna entegre Touch ID sensörüne sahip.

    Ayrıca Bkz. "iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı"

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    Cihazın stok duvar kağıtları yayınlandı. Sadece beş adet var. Kullanmak isteyenler buraya tıklayarak Google Drive üzerinden bu yüksek kaliteli duvar kağıtlarını cihazlarına indirebilirler. Ayrıca görmek için galerimize de göz atabilirsiniz.

    Yeni nesil iPad Air'in yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [Galeri]
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    Türkiye fiyatı belli oldu

    Yeni iPad Air, serinin bugüne kadarki en güçlü tableti olarak kabul ediliyor. Cihazda True Tone destekli 10.9 inç Liquid Retina ekran var. Touch ID tuşu ön panelden kaldırılarak güç butonuna taşındı.

    Cihaz gücünü 5 nm teknolojisiyle üretilen altı çekirdekli Apple A14 Bionic yonga setinden alıyor. Yeni iPad Air'in Türkiye fiyatının 5.799 TL'den başladığını belirtelim.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa.
    slither.io
    Yanıtla +1
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    veteriner69 1 sa.
    Bağırsak solucanlarına benziyor.
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