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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Lada Niva için tarih verildi: İşte ilk görüntüsü

    Rusların ikonik 4x4 modeli Lada Niva, 45 yıllık üretim hayatında ilk kez tepeden tırnağa yenilenecek. CMF-B platformu üzerine inşa edilecek yeni nesil Niva 2024'te bizlerle olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Lada Niva için tarih verildi: İşte ilk görüntüsü
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    45 yıldır değişmeyen tasarımıyla otomotiv dünyasında bir ikon haline gelen Lada Niva için oldukça hareketli bir dönemden geçiyoruz. Bu kez de Lada Niva efsanesinin yeni jenerasyonuyla ilgili bir açıklama geldi.

    Renault Grubu himayesinde ciddi bir dönüşüm sürecine girmeye hazırlanan Lada'nın 2025 yılına kadar dört yeni model piyasaya süreceğini öğrendik. Bu dört modelden biri de Lada Niva'nın yeni jenerasyonu olacak. Hatta marka bununla ilgili bir teaser (yukarıda) bile paylaştı. İpucu görseline bakılırsa Lada Niva köklerine bağlı kalarak modernleşecek.

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    Konuyla ilgili çalışmaların başladığını açıklayan şirket, yeni nesil Lada Niva'nın 2024 yılında piyasaya sürüleceğini belirtti. Lada bununla yetinmeyecek ve 2025 yılında C-SUV segmentine yönelik yepyeni bir model daha karşımıza çıkaracak. Lada'nın yeni modelleri de tıpkı yine bugün tanıtılan Dacia Bigster'ın üretim versiyonunda olacağı gibi CMF-B platformu üzerine inşa edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Renault 5 elektrikli olarak geri dönüyor: İşte konsept tasarımı"

    Yeni nesil Lada Niva kompakt ve medium olarak ifade edilen iki farklı gövde tipine sahip olacak. Bunların şimdiki iki 3 ve 5 kapı olarak karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz. Ayrıca markadan yapılan açıklamada yeni nesil Niva'nın zorlu arazi koşullarındaki yeteneğinden ve güçlü karakterinden ödün vermeyeceği belirtiliyor. Bunun dışında aracın teknik özellikleri veya tasarımıyla ilgili herhangi bir açıklama yok.

    Lada Niva son dönemde "4x4" adıyla satılıyordu. Markadan kısa süre önce resmi açıklama yapılmış ve ikonik modelin artık ilk ismini de içeren "Lada Niva Legend" adıyla satılacağı duyurulmuştu. Şimdiye dek Niva'nın yeni jenerasyonuna yönelik bazı konsept çalışmaları ortaya çıktı fakat üretim tarafında herhangi bir hareketlilik olmadı. Umarız bu kez daha modern bir Niva ile karşılaşabiliriz.



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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz de bunun 2010 modeli var. Babam hangi akılla aldı bilmiyorum, zaten zerre arabalardan anlamıyor ve sürmüyor sadece 11.000km sürüldü onu da ben sürdüm memlekete gidince.

    Asfalt dışında bir yere sürmüyoruz, hayatta araziye çıkmadık ve çıkmaya da kıymıyor. Düşün lada niva alıyorsun ve toprak yola bile sürmeye kıyamıyorsun.

    Her neyse araba çok dandik ne konfor var ne motorunda güç. Arazi için ve dağlık köylerde filan yaşayan insanlar için iyi araba olabilir ama klimasız yazın 35-40 derece olan bir şehirde bu arabayı alan ağır bilgisizdir.

    Bu arabayı aldığı fiyata 2. el mercedes alabiliyordu. Mercedes'in ölüsü bile bu arabanın içinden geçer. Bir kere şehirde lada niva sürmek nedir ya, aklıma geldikçe sinirleniyorum. Hele sıcak havada ve trafikte tam bir işkence.

    Bir de araba o kadar dandik ki tüm yol ve motor gürültüsünü içeri alıyor. Sonradan ses izolasyonu yapılmasına rağmen.
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    Dogukan_3002 1 sa. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    İsteriz de isteriz bol bol foto isteriz
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tamamen duygusal bağ kurduk diye bu araba böyle popüler. Malum sitede eski kasaları ederinin çok üstünde satılıyor.
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    zbilici 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hah, Lada haberleri de çıkmaya başladı. İyice doksanlara döndük, hey gidi Türkiye...
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    ellestirmen (Hüseyin MENTEŞ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lada Niva 1.7 motoruyla 83 beygir güçle çalışması çok düşük kalıyor. Arazi aracının ortalama 120-140 Bg güç verebilmesi gerekir.
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