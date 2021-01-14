Yeni nesil Lada Niva için tarih verildi: İşte ilk görüntüsü

45 yıldır değişmeyen tasarımıyla otomotiv dünyasında bir ikon haline gelen Lada Niva için oldukça hareketli bir dönemden geçiyoruz. Bu kez de Lada Niva efsanesinin yeni jenerasyonuyla ilgili bir açıklama geldi.
Renault Grubu himayesinde ciddi bir dönüşüm sürecine girmeye hazırlanan Lada'nın 2025 yılına kadar dört yeni model piyasaya süreceğini öğrendik. Bu dört modelden biri de Lada Niva'nın yeni jenerasyonu olacak. Hatta marka bununla ilgili bir teaser (yukarıda) bile paylaştı. İpucu görseline bakılırsa Lada Niva köklerine bağlı kalarak modernleşecek.İlginizi Çekebilir Efsane Lada Niva'ya Alman dokunuşu: "50. Yıl Özel" versiyon
Konuyla ilgili çalışmaların başladığını açıklayan şirket, yeni nesil Lada Niva'nın 2024 yılında piyasaya sürüleceğini belirtti. Lada bununla yetinmeyecek ve 2025 yılında C-SUV segmentine yönelik yepyeni bir model daha karşımıza çıkaracak. Lada'nın yeni modelleri de tıpkı yine bugün tanıtılan Dacia Bigster'ın üretim versiyonunda olacağı gibi CMF-B platformu üzerine inşa edilecek.
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Yeni nesil Lada Niva kompakt ve medium olarak ifade edilen iki farklı gövde tipine sahip olacak. Bunların şimdiki iki 3 ve 5 kapı olarak karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz. Ayrıca markadan yapılan açıklamada yeni nesil Niva'nın zorlu arazi koşullarındaki yeteneğinden ve güçlü karakterinden ödün vermeyeceği belirtiliyor. Bunun dışında aracın teknik özellikleri veya tasarımıyla ilgili herhangi bir açıklama yok.
Lada Niva son dönemde "4x4" adıyla satılıyordu. Markadan kısa süre önce resmi açıklama yapılmış ve ikonik modelin artık ilk ismini de içeren "Lada Niva Legend" adıyla satılacağı duyurulmuştu. Şimdiye dek Niva'nın yeni jenerasyonuna yönelik bazı konsept çalışmaları ortaya çıktı fakat üretim tarafında herhangi bir hareketlilik olmadı. Umarız bu kez daha modern bir Niva ile karşılaşabiliriz.
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
Asfalt dışında bir yere sürmüyoruz, hayatta araziye çıkmadık ve çıkmaya da kıymıyor. Düşün lada niva alıyorsun ve toprak yola bile sürmeye kıyamıyorsun.
Her neyse araba çok dandik ne konfor var ne motorunda güç. Arazi için ve dağlık köylerde filan yaşayan insanlar için iyi araba olabilir ama klimasız yazın 35-40 derece olan bir şehirde bu arabayı alan ağır bilgisizdir.
Bu arabayı aldığı fiyata 2. el mercedes alabiliyordu. Mercedes'in ölüsü bile bu arabanın içinden geçer. Bir kere şehirde lada niva sürmek nedir ya, aklıma geldikçe sinirleniyorum. Hele sıcak havada ve trafikte tam bir işkence.
Bir de araba o kadar dandik ki tüm yol ve motor gürültüsünü içeri alıyor. Sonradan ses izolasyonu yapılmasına rağmen.