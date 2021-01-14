Yeni nesil Lada Niva için tarih verildi: İşte ilk görüntüsü

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45 yıldır değişmeyen tasarımıyla otomotiv dünyasında bir ikon haline gelen Lada Niva için oldukça hareketli bir dönemden geçiyoruz. Bu kez de Lada Niva efsanesinin yeni jenerasyonuyla ilgili bir açıklama geldi.

Renault Grubu himayesinde ciddi bir dönüşüm sürecine girmeye hazırlanan Lada'nın 2025 yılına kadar dört yeni model piyasaya süreceğini öğrendik. Bu dört modelden biri de Lada Niva'nın yeni jenerasyonu olacak. Hatta marka bununla ilgili bir teaser (yukarıda) bile paylaştı. İpucu görseline bakılırsa Lada Niva köklerine bağlı kalarak modernleşecek.

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Konuyla ilgili çalışmaların başladığını açıklayan şirket, yeni nesil Lada Niva'nın 2024 yılında piyasaya sürüleceğini belirtti. Lada bununla yetinmeyecek ve 2025 yılında C-SUV segmentine yönelik yepyeni bir model daha karşımıza çıkaracak. Lada'nın yeni modelleri de tıpkı yine bugün tanıtılan Dacia Bigster'ın üretim versiyonunda olacağı gibi CMF-B platformu üzerine inşa edilecek.

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Yeni nesil Lada Niva kompakt ve medium olarak ifade edilen iki farklı gövde tipine sahip olacak. Bunların şimdiki iki 3 ve 5 kapı olarak karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz. Ayrıca markadan yapılan açıklamada yeni nesil Niva'nın zorlu arazi koşullarındaki yeteneğinden ve güçlü karakterinden ödün vermeyeceği belirtiliyor. Bunun dışında aracın teknik özellikleri veya tasarımıyla ilgili herhangi bir açıklama yok.

Lada Niva son dönemde "4x4" adıyla satılıyordu. Markadan kısa süre önce resmi açıklama yapılmış ve ikonik modelin artık ilk ismini de içeren "Lada Niva Legend" adıyla satılacağı duyurulmuştu. Şimdiye dek Niva'nın yeni jenerasyonuna yönelik bazı konsept çalışmaları ortaya çıktı fakat üretim tarafında herhangi bir hareketlilik olmadı. Umarız bu kez daha modern bir Niva ile karşılaşabiliriz.

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