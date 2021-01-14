Renault 5 elektrikli olarak geri dönüyor: İşte konsept tasarımı

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Renault'nun yeni CEO'su Luca de Meo'nun "Renaulution" isimli yeni stratejik planı kapsamında geçmişteki efsanevi Renault modellerini tamamen elektrikli olarak geri döndürebileceği konuşuluyordu. Söylentiler doğru çıktı.

Fransız üretici yeni stratejik plan kapsamında 2025 yılına kadar 14 yeni model üretecek. Söz konusu modellerden 7 tanesi C/D segment ve 7 tanesi tamamen elektrikli olacak. Ayrıca piyasaya sürülecek tüm modellerin tamamen elektrikli veya hibrit versiyonu bulunacak. Bu kapsamda markanın ikonik modellerinden biri olan Renault 5 de tamamen elektrikli bir otomobil olarak geri dönecek.

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Bu duyuruyla yetinmeyen Renault, retro tasarımlı modelin ön gösterimi olarak Renault 5 Prototype'ı görücüye çıkardı. Genel yapısı itibariyle 5'ten yoğun şekilde esinlenen elektrikli model; ön-arka aydınlatmaları ve gizli kapı kolları gibi detaylarla fütüristik yanını ortaya koyuyor. Fakat bu denli dikkat çekici bir tasarıma sahip olmasında henüz bir şov aracı olmasının payı da büyük. Üretim versiyonunda bu detaylar biraz daha yumuşatılabilir.

Yeni Renault 5'in teknik detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat sadece elektrikli olarak tasarlanacağını yani içten yanmalı motora sahip versiyonunun bulunmayacağını biliyoruz. Yeni Renault 5'e ilerleyen süreçte bir başka ikonik model olan Renault 4'ün elektrikli versiyonu da katılacak.

Fransız marka 2025 yılı itibariyle toplam satışlarının yüzde 30'unun tamamen elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Yeni Renault 5 de bu stratejinin en önemli parçalarından biri olacak.

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