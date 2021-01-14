Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault 5 elektrikli olarak geri dönüyor: İşte konsept tasarımı

    Fransız üreticinin ikonik modellerinden Renault 5'in modern bir elektrikli otomobil olarak geri döneceği söylentileri doğru çıktı. Bugünkü etkinlikte yeni Renault 5 Protototype da görücüye çıktı.
    41 dk.
    262
    65
    3
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Renault 5 elektrikli olarak geri dönüyor: İşte konsept tasarımı
    Tam Boyutta Gör

    Renault'nun yeni CEO'su Luca de Meo'nun "Renaulution" isimli yeni stratejik planı kapsamında geçmişteki efsanevi Renault modellerini tamamen elektrikli olarak geri döndürebileceği konuşuluyordu. Söylentiler doğru çıktı.

    Fransız üretici yeni stratejik plan kapsamında 2025 yılına kadar 14 yeni model üretecek. Söz konusu modellerden 7 tanesi C/D segment ve 7 tanesi tamamen elektrikli olacak. Ayrıca piyasaya sürülecek tüm modellerin tamamen elektrikli veya hibrit versiyonu bulunacak. Bu kapsamda markanın ikonik modellerinden biri olan Renault 5 de tamamen elektrikli bir otomobil olarak geri dönecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Renault'nun bazı eski modelleri elektrikli olarak geri dönebilir

    Ayrıca Bkz. "Dacia'dan yeni SUV geliyor! İşte Dacia Bigster konsepti"

    Bu duyuruyla yetinmeyen Renault, retro tasarımlı modelin ön gösterimi olarak Renault 5 Prototype'ı görücüye çıkardı. Genel yapısı itibariyle 5'ten yoğun şekilde esinlenen elektrikli model; ön-arka aydınlatmaları ve gizli kapı kolları gibi detaylarla fütüristik yanını ortaya koyuyor. Fakat bu denli dikkat çekici bir tasarıma sahip olmasında henüz bir şov aracı olmasının payı da büyük. Üretim versiyonunda bu detaylar biraz daha yumuşatılabilir.

    Yeni Renault 5'in teknik detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat sadece elektrikli olarak tasarlanacağını yani içten yanmalı motora sahip versiyonunun bulunmayacağını biliyoruz. Yeni Renault 5'e ilerleyen süreçte bir başka ikonik model olan Renault 4'ün elektrikli versiyonu da katılacak.

    Fransız marka 2025 yılı itibariyle toplam satışlarının yüzde 30'unun tamamen elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Yeni Renault 5 de bu stratejinin en önemli parçalarından biri olacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    10 dakika önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    20 dakika önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    7 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    22 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    .Tolga 1 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Paint prototipi sanmıştım ama adamı yanında dururken görünce harbi prototip olduğunu fark ettim. Gerçi halen emin değilim

    Çocukluğumuzun efsane ralli aracı elektrikli olarak geri dönüyor güzel haber. Ben özellikle Avrupa'da bu aracın tutacağını düşünüyorum ama ülkemizde %99 tutmayacaktır gerek fiyat gerek gösteriş merakımızdan dolayı.

    (bkz. fiyat/gösteriş ürünü)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eas722 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Klasik tasarımlarına harika bir yorum olmuş. Avrupa'da bu segmente karşı giderek artan, çok büyük bir ilgi var. Klasik hatchbackler ve sedanlar büyük ölçüde ölecek, modern SUV'lar ve küçük elektrikli araçlar kalacak gibi görünüyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Bugün koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 175 bini geçti 41 dk. GÖRÜNTÜLENEN Renault 5 elektrikli olarak geri dönüyor: İşte konsept tasarımı Sonraki Dacia'dan yeni SUV geliyor! İşte Dacia Bigster konsepti 1 sa. Casper VIA S30 inceleme - Bu fiyata bu performans? 1 sa. Covid-19 aşı takvimi ve öncelikli meslek grupları açıklandı 2 sa. PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı 2 sa. Disney; Daredevil, Punisher ve Jessica Jones gibi Netflix dizileri için plan yapıyor 3 sa. Uçuş Rehberim uygulaması 44 bin kişiye ulaştı 3 sa. Capcom'un hacklenmesinin ardından 16.000 kişinin kişisel bilgileri çalındı 4 sa. TCL TAB 10s uzun kullanım süreleri sunuyor 4 sa. Qualcomm, Apple'ın eski CPU tasarımcılarının kurduğu Nuvia'yı satın alıyor 5 sa. Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezon sürmesi ve sezonların 8 ile 10 bölümden oluşması bekleniyor 5 sa. Samsung yanlışlıkla Unpacked etkinliği mesajını iPhone ile attı 6 sa. Re-Pie Portföy TurkNet’in yüzde 40’ına ortak oluyor 7 sa. "2021 yılında birçok oyunun çıkış tarihi ertelenecek" 14 sa. CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı için uzun ve ayrıntılı bir mesaj yayınladı 15 sa. Odadan kaçış tarzındaki bulmaca oyunu The Pillar, iOS için yayınlandı 15 sa. PS Store'da 2020 yılının en çok indirilen oyunları açıklandı 16 sa. Steam, rekorlarla dolu 2020 yılına ait istatistikleri paylaştı 16 sa. Harry Potter evreninde geçen açık dünya oyunu Hogwarts Legacy, 2022 yılında ertelendi 16 sa. Viewsonic, giriş seviyesi ve bütçe dostu sayılabilecek 4K projeksiyon cihazını duyurdu 17 sa. Intel işlemci üretimini TSMC’ye kaydırıyor: 5 nm Core i3'ler bu yıl üretilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız