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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Mitsubishi Outlander tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Nissan temelleri üzerine inşa edilen yeni nesil Mitsubishi Outlander ilk olarak nisan ayında ABD'de satışa sunulacak. Yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çeken yeni Outlander'ın detayları:
    17 Şubat 2021, 17:30 (11 sa.)
    2,4b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Mitsubishi Outlander tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Yeni Mitsubishi Outlander, daha önce duyurulduğu gibi Amazon Live aracılığıyla dijital ortamda tanıtıldı. Yeni SUV böylece söz konusu yayın platformu üzerinden tanıtılan ilk otomobil oldu. 2021 Outlander, yıl bitmeden ABD ve diğer pazarlarda satışa sunulmuş olacak.

    Nissan X Trail ile aynı platform üzerine yükselen model, Nissan'ın pek çok teknolojisini kullanıyor. Dördüncü nesil Outlander'ın ölçüleri 4710 mm uzunluk, 1862 mm genişlik ve 1748 mm yükseklik şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani SUV'un selefine göre 51 mm genişlediğini, 15 mm uzadığını ve 38 mm yükseldiğini söylemek mümkün. Aks mesafesinde ise (2706 mm) 36 mm'lik bir artış karşımıza çıkıyor. Bu sayede hem önde hem de arkada oturanlar için bacak mesafesi iyileştirilmiş.

    2021 Mitsubishi Outlander'ın ön bölümünde markanın 'Dynamic Front Shield' isimli tasarım felsefesini görüyoruz. Panjur ve aydınlatmaların 'X' benzeri bir form oluşturduğu bu alanda ince LED gündüz farları üst bölümde yer alıyor. Panjurun alt kısmına güvenlik sistemlerine yardımcı olan kamera ve sensörler gizlenmiş. Tamponun kenarlarında da dikey şekilde konumlandırılmış aydınlatmalar bulunuyor. Yandan bakıldığında büyük jantları ve tasarımıyla kaslı bir görünüm çizen SUV'un arka bölümünde de ince stop grubu dikkat çekiyor.

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    Yeni nesil Mitsubishi Outlander tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Outlander'da 7 kişilik üç sıra koltuk düzeni standart olarak sunuluyor. Ayrıca 11 adet hava yastığı, USB A ve USB C girişleri ile 18 inç jantlar da SUV'un standart özellikleri arasında. Malzeme kalitesinin iyileştirildiği iç mekanda 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 9 inç multimedya ekranı bulunuyor. Bunun yanında kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay desteği de özellikler arasında.

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    Yeni nesil SUV'da donanım seviyesine bağlı olarak 20 inç jantlar, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanıyla birlikte MI-PILOT Assist sürücü asistan sistemi, yarı anilin deri koltuklar, entegre navigasyon, 10.8 inç renkli head-up display, Mitsubishi Connect akıllı araç sistemi ve 10 hoparlörlü BOSE ses sistemi gibi özellikler de görebiliyoruz.

    2021 Mitsubishi Outlander'ın kaputu altında Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı tarafından yeni geliştirilen 2.5 litre benzinli motor bulunuyor. 6000 d/dak'da 184 beygir güç ve 3600 d/dak'da 245 Nm tork üreten motor 8 ileri CVT şanzımanla kombine edilmiş. 'Super All-Wheel Control 4WD' sistemiyle donatılan SUV'da yeni geliştirilen mod seçiciyle altı farklı sürüş modu seçimi yapılabiliyor. Mod seçici 2WD versiyonlarda da bulunuyor fakat çamur modu bu versiyonda yer almıyor.

    Yeni Outlander'ın ABD'deki başlangıç fiyatı 25.795 dolar olarak açıklandı. Güncel neslin ülkemizdeki fiyatı ise 587.750 TL'den başlıyor.



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    C cand. 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Moueson
    200 bin mi nerenle okuyorsun
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kaiser75 (Freddie Krueger) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ön tasarım o farlar daha düzgün olsa güzel olacakmış, diğer tarafları hoş olmuş
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    J JrFuKi (furkan furki) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hyundai Kona nın üst segmenti sandım bir an far grupları kopyala yapıştır olmuş
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    exorcist00 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    2.5L 180hp nedeeeeeeeen?
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    B Ben sero 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir hibrid koyarlar araca
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    CapriceClassic 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ön tasarım kötü. İçi de eh işte ekranın kelebek gibi durması haricinde. 2.5 l 184 hp motor priceless!
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    Galatas4ray (ENVER A.) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arka tarafı elit dururken ön tarafı klon çin arabası gibi olmuş farlar ne öyle.
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    eas722 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Renault Nissan ortaklığında ürettiği ilk model bu. Avrupa'ya gelmeyecek diye konuşuluyor ama bakalım. X-Trail'den cokgüzel duruyor.
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    parker48 (volkan tosun) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anca Amerika pazarına hitap eder.
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    yc#1 (Yavuz Can) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ön farları dışında göze hoş geliyor. Bir önceki kasanın hibridi Avrupa'da tutulmuştu. Acaba bunda yeni Qashqai'ın e-Power'ını mı kulanacaklar ?
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    B babapars (murat ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arabanın farını tasarıma siğdiramamislar
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    2397 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 mitsubishi outlander ve
    3 etiket daha SUV mitsubishi Bilim ve Teknoloji
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