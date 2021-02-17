Yeni 2021 Audi A3 Sedan ve A3 Sportback Türkiye fiyatları

Alman otomotiv devi Audi geçtiğimiz yılın mart ayında yeni A3 Sportback'in, nisan ayında da yeni A3 Sedan'ın örtüsünü kaldırmıştı. İkilinin Türkiye fiyatları bugün belli oldu. Yeni Audi A3 Sedan fiyatı 424.219 TL'den, yeni Audi A3 Sportback fiyatı ise 397.032 TL'den başlıyor.
Yeni Audi A3 Sedan ve A3 Sportback ülkemizde 30 Turbo FSI ve 35 Turbo FSI versiyonlarıyla tercih edilebilecek. İlk versiyonda 110 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 1.0 litre TFSI benzinli motor mevcut. Bu motorla birlikte modellerin 0-100 km/s hızlanması 10,6 saniye sürüyor. Maksimum hız değeri ise yeni A3 Sportback için 204 km/s, yeni A3 Sedan içinse 210 km/s olarak açıklandı.
Modellerin diğer bir motor seçeneği olan 35 Turbo FSI'da ise 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre TFSI benzinli ünite bulunuyor. Bu üniteyle tercih edildiğinde yeni A3 Sportback ve A3 Sedan ikilisinin 0-100 km/s süressi 8,4 saniyeye düşüyor. Azami hız değerleri ise Sedan için 232 km/s, Sportback için 224 km/s şeklinde. Tüm versiyonlarda S-Tronic şanzımana yer verilmiş.İlginizi Çekebilir Yeni Land Rover Defender Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
Yeni Audi A3 Sedan ve A3 Sportback modelleri Advanced ve S Line isimli donanım seviyeleriyle satılıyor. Otomobillerin tasarımları bu donanımlara ve satın alınan diğer paketlere göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin Premium Paket içerisinde metalik renk, Audi akıllı telefon arayüzü, Audi phone box light ve panoramik cam tavan gibi özellikler mevcut.
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Modellerin donanımları arasında otomatik kararan dikiz aynası, 2 bölgeli otomatik klima, anahtarsız çalıştırma, arka USB girişi, MMI Radio Plus ve Audi virtual cockpit Plus'ın yanı sıra Audi pre sense front, Audi pre sense basic, geri görüş kamerası, park asistanı, hız sabitleyici, yokuş kalkış asistanı, şerit değiştirme uyarısı ve e-Call gibi özellikler bulunuyor. 3 bölgeli otomatik klima, panoramik cam tavan, uyarlanabilir hız sabitleme asistanı, Bang&Olufsen premium ses sistemi ve MMI Navigasyon Plus gibi özellikler de opsiyon listesinde.
Yeni 2021 Audi A3 Sedan fiyat listesi:
|Versiyon
|Net fiyat
|Liste fiyatı
|A3 Sedan 30 TFSI 110 hp Advanced S-Tronic
|199.100 TL
|424.219 TL
|A3 Sedan 35 TFSI 150 hp Advanced S-Tronic
|207.900 TL
|443.378 TL
|A3 Sedan 30 TFSI 110 hp S-Line S-Tronic
|210.900 TL
|449.282 TL
|A3 Sedan 35 TFSI 150 hp S-Line S-Tronic
|219.800 TL
|468.654 TL
Yeni 2021 Audi A3 Sportback fiyat listesi:
|Versiyon
|Net fiyat
|Liste fiyatı
|A3 Sportback 30 TFSI 110 hp Advanced S-Tronic
|186.300 TL
|397.032 TL
|A3 Sportback 35 TFSI 150 hp Advanced S-Tronic
|195.100 TL
|416.191 TL
|A3 Sportback 30 TFSI 110 hp S-Line S-Tronic
|198.200 TL
|422.307 TL
|A3 Sportback 35 TFSI 150 hp S-Line S-Tronic
|207.000 TL
|441.466 TL
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Edeceği para 350.artanı plaza operasyonu.
Audinin de durumu skoda gibi olur,sene sonu sağlam indirim yaparlar
Net fiyat
Liste fiyatı
A3 Sedan 30 TFSI 110 hp Advanced S-Tronic
199.100 TL
424.219 TL
Bu yapılan kandırmacadır, rezilliktir ve sahtekarlıktır. Bir an giriş fiyatının 199.100TL olduğunu gördüm, şimdi çıkıp Doğuş'un kapısında sıra bekleyecektim sabaha kadar. 2023'de aya gidecek bir ülke için çok ucuz fiyat bunlar, hem arabaya ihtiyaçta yok 3 aydır insanlık suçu yaşanıyor ülkede.
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