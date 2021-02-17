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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni 2021 Audi A3 Sedan ve A3 Sportback Türkiye fiyatları

    Geçtiğimiz yılın ilk yarısında birbirinin peşi sıra tanıtılan 2021 Audi A3 Sportback ve 2021 Audi A3 Sedan fiyat listesi, otomobillerin tasarımı ve özellikleri haberimizde:
    17 Şubat 2021, 13:39 (15 sa.)
    15,2b
    22
    34
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Yeni 2021 Audi A3 Sedan ve A3 Sportback Türkiye fiyatları

    Alman otomotiv devi Audi geçtiğimiz yılın mart ayında yeni A3 Sportback'in, nisan ayında da yeni A3 Sedan'ın örtüsünü kaldırmıştı. İkilinin Türkiye fiyatları bugün belli oldu. Yeni Audi A3 Sedan fiyatı 424.219 TL'den, yeni Audi A3 Sportback fiyatı ise 397.032 TL'den başlıyor.

    Yeni Audi A3 Sedan ve A3 Sportback ülkemizde 30 Turbo FSI ve 35 Turbo FSI versiyonlarıyla tercih edilebilecek. İlk versiyonda 110 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 1.0 litre TFSI benzinli motor mevcut. Bu motorla birlikte modellerin 0-100 km/s hızlanması 10,6 saniye sürüyor. Maksimum hız değeri ise yeni A3 Sportback için 204 km/s, yeni A3 Sedan içinse 210 km/s olarak açıklandı.

    Modellerin diğer bir motor seçeneği olan 35 Turbo FSI'da ise 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre TFSI benzinli ünite bulunuyor. Bu üniteyle tercih edildiğinde yeni A3 Sportback ve A3 Sedan ikilisinin 0-100 km/s süressi 8,4 saniyeye düşüyor. Azami hız değerleri ise Sedan için 232 km/s, Sportback için 224 km/s şeklinde. Tüm versiyonlarda S-Tronic şanzımana yer verilmiş.

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    Yeni 2021 Audi A3 Sedan ve A3 Sportback Türkiye fiyatları
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    Yeni Audi A3 Sedan ve A3 Sportback modelleri Advanced ve S Line isimli donanım seviyeleriyle satılıyor. Otomobillerin tasarımları bu donanımlara ve satın alınan diğer paketlere göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin Premium Paket içerisinde metalik renk, Audi akıllı telefon arayüzü, Audi phone box light ve panoramik cam tavan gibi özellikler mevcut.

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    Modellerin donanımları arasında otomatik kararan dikiz aynası, 2 bölgeli otomatik klima, anahtarsız çalıştırma, arka USB girişi, MMI Radio Plus ve Audi virtual cockpit Plus'ın yanı sıra Audi pre sense front, Audi pre sense basic, geri görüş kamerası, park asistanı, hız sabitleyici, yokuş kalkış asistanı, şerit değiştirme uyarısı ve e-Call gibi özellikler bulunuyor. 3 bölgeli otomatik klima, panoramik cam tavan, uyarlanabilir hız sabitleme asistanı, Bang&Olufsen premium ses sistemi ve MMI Navigasyon Plus gibi özellikler de opsiyon listesinde.

    Yeni 2021 Audi A3 Sedan fiyat listesi:

    Versiyon Net fiyat Liste fiyatı
    A3 Sedan 30 TFSI 110 hp Advanced S-Tronic 199.100 TL 424.219 TL
    A3 Sedan 35 TFSI 150 hp Advanced S-Tronic 207.900 TL 443.378 TL
    A3 Sedan 30 TFSI 110 hp S-Line S-Tronic 210.900 TL 449.282 TL
    A3 Sedan 35 TFSI 150 hp S-Line S-Tronic 219.800 TL 468.654 TL

     Yeni 2021 Audi A3 Sportback fiyat listesi:

    Versiyon Net fiyat Liste fiyatı
    A3 Sportback 30 TFSI 110 hp Advanced S-Tronic 186.300 TL 397.032 TL
    A3 Sportback 35 TFSI 150 hp Advanced S-Tronic 195.100 TL 416.191 TL
    A3 Sportback 30 TFSI 110 hp S-Line S-Tronic 198.200 TL 422.307 TL
    A3 Sportback 35 TFSI 150 hp S-Line S-Tronic 207.000 TL 441.466 TL



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    M Musty3535123 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    almasın arkadaş kimse almasın. bakın o zaman o vergiler nasıl düşürülüyor. araba bir ihtiyaçtır, bunun ötv si olmaz.
    2 Yanıt Yanıtla +29
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    Pink Floyd 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sıfır kaynak ile araba üreticileriyle aynı parayı kazanmak. Güzel ülke.
    2 Yanıt Yanıtla +25
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    deniz_sea (Deniz ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben olsam bu şartlar altın da bende araba üretmek istemem, nasıl olsa vergi ile üretenden daha fazla kazanıyorum....
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    B Ben sero 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu paraya süslü vag alan milletimiz zaten aya çıkmıştır
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    JanKlod (Mert ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok iyi be 1 serisi ve a serisi yerine tercih edilir.
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    R Ray Kurzweil 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 yıl önce 130 bin TL'ye satılan araç şimdi 425 bin TL. Başka söze gerek yok.
    Yanıtla +1
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    en1gma (zaza kamil) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Leon 230 bin liraysa aynı motor altyapı a3 400 bin lira olamaz.bunun adı resmen yağlı kazıktır

    Edeceği para 350.artanı plaza operasyonu.

    Audinin de durumu skoda gibi olur,sene sonu sağlam indirim yaparlar
    Yanıtla +2
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konu sahibi üzerine alınmasın lafım ona değil;


    Net fiyat
    Liste fiyatı
    A3 Sedan 30 TFSI 110 hp Advanced S-Tronic
    199.100 TL
    424.219 TL


    Bu yapılan kandırmacadır, rezilliktir ve sahtekarlıktır. Bir an giriş fiyatının 199.100TL olduğunu gördüm, şimdi çıkıp Doğuş'un kapısında sıra bekleyecektim sabaha kadar. 2023'de aya gidecek bir ülke için çok ucuz fiyat bunlar, hem arabaya ihtiyaçta yok 3 aydır insanlık suçu yaşanıyor ülkede.
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    A alemci83 (Ahmet Ata) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    2018 Aralık ayında 1.0 motor manual araçlar için fiyat almıştım 125 bin TL idi keşki alsaymisim
    Yanıtla
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    A alkgs (hasan kaya) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gırtlak dolu tiguan parasına a3 alan enayi çıkar mı? Heralde çıkar burası türkiye.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    M mustisal (musti sal) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) alkgs
    [color=#333333]A3 parasına, gırtlak dolu tiguan alan enayi çıkar mı? Heralde çıkar burası Türkiye.
    Yanıtla +3
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    kkvan (KORHAN ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) alkgs
    Uçurum var arada hem performans hem de iç mekan kalitesi ve rafinelik anlamında . Ki ben bunu şimdiki A3 e göre söylüyorum. Yenisi daha da iyidir . Tiguan dediğin golfün yükseği.A3 C sınıfının en iyisi . A ve 1 serisi çok basit kalıyor.
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    cormen 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sipariş geçtim, devletimi çok seviyorum.
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    parker48 (volkan tosun) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Octavia ya biraz pahalı ama güzel alternatif olmuş.
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    CapriceClassic 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    fiyatı ayrı tutarak ben çok beğendim özellikle iç dizaynını. manuel olanın vites kolunu sevmedim bize manuel gelmiyeceği için sorun yok. 35 tfsi sb çok güzel olurdu...
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    15158 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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