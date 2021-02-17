Yeni 2021 Audi A3 Sedan ve A3 Sportback Türkiye fiyatları

Alman otomotiv devi Audi geçtiğimiz yılın mart ayında yeni A3 Sportback'in, nisan ayında da yeni A3 Sedan'ın örtüsünü kaldırmıştı. İkilinin Türkiye fiyatları bugün belli oldu. Yeni Audi A3 Sedan fiyatı 424.219 TL'den, yeni Audi A3 Sportback fiyatı ise 397.032 TL'den başlıyor.

Yeni Audi A3 Sedan ve A3 Sportback ülkemizde 30 Turbo FSI ve 35 Turbo FSI versiyonlarıyla tercih edilebilecek. İlk versiyonda 110 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 1.0 litre TFSI benzinli motor mevcut. Bu motorla birlikte modellerin 0-100 km/s hızlanması 10,6 saniye sürüyor. Maksimum hız değeri ise yeni A3 Sportback için 204 km/s, yeni A3 Sedan içinse 210 km/s olarak açıklandı.

Modellerin diğer bir motor seçeneği olan 35 Turbo FSI'da ise 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre TFSI benzinli ünite bulunuyor. Bu üniteyle tercih edildiğinde yeni A3 Sportback ve A3 Sedan ikilisinin 0-100 km/s süressi 8,4 saniyeye düşüyor. Azami hız değerleri ise Sedan için 232 km/s, Sportback için 224 km/s şeklinde. Tüm versiyonlarda S-Tronic şanzımana yer verilmiş.

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Yeni Audi A3 Sedan ve A3 Sportback modelleri Advanced ve S Line isimli donanım seviyeleriyle satılıyor. Otomobillerin tasarımları bu donanımlara ve satın alınan diğer paketlere göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin Premium Paket içerisinde metalik renk, Audi akıllı telefon arayüzü, Audi phone box light ve panoramik cam tavan gibi özellikler mevcut.

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Modellerin donanımları arasında otomatik kararan dikiz aynası, 2 bölgeli otomatik klima, anahtarsız çalıştırma, arka USB girişi, MMI Radio Plus ve Audi virtual cockpit Plus'ın yanı sıra Audi pre sense front, Audi pre sense basic, geri görüş kamerası, park asistanı, hız sabitleyici, yokuş kalkış asistanı, şerit değiştirme uyarısı ve e-Call gibi özellikler bulunuyor. 3 bölgeli otomatik klima, panoramik cam tavan, uyarlanabilir hız sabitleme asistanı, Bang&Olufsen premium ses sistemi ve MMI Navigasyon Plus gibi özellikler de opsiyon listesinde.

Yeni 2021 Audi A3 Sedan fiyat listesi:

Versiyon Net fiyat Liste fiyatı A3 Sedan 30 TFSI 110 hp Advanced S-Tronic 199.100 TL 424.219 TL A3 Sedan 35 TFSI 150 hp Advanced S-Tronic 207.900 TL 443.378 TL A3 Sedan 30 TFSI 110 hp S-Line S-Tronic 210.900 TL 449.282 TL A3 Sedan 35 TFSI 150 hp S-Line S-Tronic 219.800 TL 468.654 TL

Yeni 2021 Audi A3 Sportback fiyat listesi:

Versiyon Net fiyat Liste fiyatı A3 Sportback 30 TFSI 110 hp Advanced S-Tronic 186.300 TL 397.032 TL A3 Sportback 35 TFSI 150 hp Advanced S-Tronic 195.100 TL 416.191 TL A3 Sportback 30 TFSI 110 hp S-Line S-Tronic 198.200 TL 422.307 TL A3 Sportback 35 TFSI 150 hp S-Line S-Tronic 207.000 TL 441.466 TL

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