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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Skoda Fabia'dan ilk ipucu görseli geldi

    Kompakt modelinin dördüncü nesliyle ilgili hazırlıklarını sürdüren Skoda, yeni Fabia'ya ilişkin ilk teaser'ı paylaşarak tanıtımın bahar aylarında yapılacağını duyurdu.
    11 Şubat 2021, 16:30 (6 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Skoda Fabia'dan ilk ipucu görseli geldi
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    Yeni Skoda Fabia ile ilgili resmi kanallardan ilk bilgiler gelmeye başladı. Yeni Fabia'ya ilişkin ilk ipucu görselini paylaşan Çekyalı üretici, kompakt modelin önümüzdeki bahar aylarında tanıtılacağını duyurdu.

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    Yeni Fabia, 2014 yılında üretime giren üçüncü jenerasyonun yerini alacak. Kompakt hatchback'in güncel versiyonu PQ26 platformunu kullanıyor. Önümüzdeki aylarda örtüsü kaldırılacak 2021 Skoda Fabia ise Volkswagen Grubu bünyesindeki pek çok kompakt modelin altyapısında karşımıza çıkan MQB A0 mimarisi üzerine inşa edilecek.

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    Yeni Skoda Fabia, grubun EVO motor gamında bulunan düşük emisyonlu benzinli motorlar ile manuel ve 7 ileri DSG şanzıman seçenekleriyle satışa sunulacak. Yeni mimariye geçiş sayesinde otomobilin teknolojilerinde ve sürüş asistan sistemlerinde dişe dokunur değişimler yaşanacak. Ayrıca arka koltuklarda oturan yolcuların diz ve baş mesafesi iyileştirilecek. Skoda'nın açıklamasına göre otomobilin bagaj hacminde de 50 litre artış yaşanacak.

    Yeni nesilde Fabia Combi'nin de ürün gamında olacağı belirtiliyor. Dördüncü nesil Fabia ile ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    MetuEs 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel olsa da fiyati uygun olsa da normal vatandaşın güvenini kaybetti bu firma. Pandemi doneminde araçlarını filolara ve çakal galerilere sattılar. Normal alıcının yüzüne bakmadilar. Scala bu sekilde satıldı. simdi octavia da ayni sekilde olacak.

    Umarim pandemi geçince piyasa açılınca ülkemizdeki skoda temsilcilerinin bu ayibi unutulmaz
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    207m 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İbiza ve Polo ile silüeti benzeşecektir. Aynı platform ne de olsa. Ama onlardan bir level üstte yenilikler sunabilir belki. Örneğin VAG’ ın yeni multimedia sistemi, dokunmatik far ayar düğmeleri vs. gibi. Ama güzel araç olacaktır. Fabia’ nın bende yeri ayrıdır, şahsıma ait ilk aracım 2004 model bir Fabia 1.4 100 Hp Special’ di.
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    E echomaniac (erkan seker) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hep arka planda kaldı bu araç b hb alacaklar farklı araçları aldı nedir ne değildir bu fabia varmı kullanan
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 4 gün ( Mesaj Silindi ) echomaniac
    Hissiz bir araç o yüzden.

    Polo zaten ruhsuz bir araç, Fabia onun malzeme kalitesinden çalınmış ve sadece iç hacmi genişletilmiş versiyonu, tıpkı diğer Skoda örnekleri gibi. Hafif MPV havası bile var.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    208 havası seziyorum
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    C cand. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel olur
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