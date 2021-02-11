Yeni nesil Skoda Fabia'dan ilk ipucu görseli geldi

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Yeni Skoda Fabia ile ilgili resmi kanallardan ilk bilgiler gelmeye başladı. Yeni Fabia'ya ilişkin ilk ipucu görselini paylaşan Çekyalı üretici, kompakt modelin önümüzdeki bahar aylarında tanıtılacağını duyurdu.

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Yeni Fabia, 2014 yılında üretime giren üçüncü jenerasyonun yerini alacak. Kompakt hatchback'in güncel versiyonu PQ26 platformunu kullanıyor. Önümüzdeki aylarda örtüsü kaldırılacak 2021 Skoda Fabia ise Volkswagen Grubu bünyesindeki pek çok kompakt modelin altyapısında karşımıza çıkan MQB A0 mimarisi üzerine inşa edilecek.

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Yeni Skoda Fabia, grubun EVO motor gamında bulunan düşük emisyonlu benzinli motorlar ile manuel ve 7 ileri DSG şanzıman seçenekleriyle satışa sunulacak. Yeni mimariye geçiş sayesinde otomobilin teknolojilerinde ve sürüş asistan sistemlerinde dişe dokunur değişimler yaşanacak. Ayrıca arka koltuklarda oturan yolcuların diz ve baş mesafesi iyileştirilecek. Skoda'nın açıklamasına göre otomobilin bagaj hacminde de 50 litre artış yaşanacak.

Yeni nesilde Fabia Combi'nin de ürün gamında olacağı belirtiliyor. Dördüncü nesil Fabia ile ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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