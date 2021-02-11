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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda Civic Sedan ve HR-V modellerinde şubat ayına özel fırsatlar

    Honda, Civic Sedan ve HR-V modellerine sahip olmak isteyenler için şubat ayı kredi kampanyası başlattı. 
    11 Şubat 2021, 14:30 (6 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda Civic Sedan ve HR-V modellerinde şubat ayına özel fırsatlar
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    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda Civic Sedan modellerinde şubat ayında 90 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksit seçeneği sunuluyor.

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    Honda'nın HR-V modellerine sahip olmak isteyenler içinse şubat ayı boyunca 70 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit imkanı sağlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Peugeot Türkiye'den şubat ayında sıfır faiz fırsatı"

    2021 model Honda Civic Sedan, 1.6 litre benzinli, 1.6 lite benzin+LPG ve 1.5 litre VTEC turbo benzinli motorlarla tercih edilebiliyor. Söz konusu motorlar otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Donanım seviyeleri Elegance, Executive ve Executive+'tan oluşurken başlangıç fiyatı 285.900 TL olarak karşımıza çıkıyor.

    Çok yakında yeni nesliyle karşılaşacağımız 2020 model Honda HR-V ise 1.5 litre ve 1.5 litre VTEC turbo benzinli motorlarla tercih edilebiliyor. Otomatik şanzımanla donatılmış Executive ve Sport donanım seviyeleriyle satın alınabilen HR-V'nin başlangıç fiyatı da 357.000 TL.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    M MrRadon (Ben Sen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar liste fiyatı. 2020 modellerde indirim vardı. 231.000 den başlıyordu bulamadım. Bazı bayiler 2021 lere indirim yaptıklarını söyledi. 285.600 tl liste fiyatı olan aracı sıkı pazarlık ile 240.000 tl ye aldım. Sizde pazarlık esin 260 ile 240 bin arası fiyat alırsınız.
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    imperial crusader 6 gün ( Mesaj Silindi )
    son ölücüler
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    D darkiot 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bırakın faiz kampanyasını. Fiyatları indirin. Fiyatlar hala doların 8.5 tl olduğu fiyatlar.

    Doların düşmesinden ne anladık o zaman? Hiçbir firma, üretici indirim yapmıyor. Eee devletten denetlemiyor. Olan vatandaşa oluyor.
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    Rasputin13 (A T) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    2021 dizel otomatik Megane 230-235 bandında iken BMW'nin kıskanıp M serisine koymak istediği 1.6 atmosferik motorlu Civic'i 285'e satmaya çalışanlara başarılar diliyorum.
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    Charaznable (Char Aznable) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Millet bayide bile olmayan arabaları krediyle alır artık
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