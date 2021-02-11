Honda Civic Sedan ve HR-V modellerinde şubat ayına özel fırsatlar

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda Civic Sedan modellerinde şubat ayında 90 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksit seçeneği sunuluyor.

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Honda'nın HR-V modellerine sahip olmak isteyenler içinse şubat ayı boyunca 70 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit imkanı sağlanıyor.

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2021 model Honda Civic Sedan, 1.6 litre benzinli, 1.6 lite benzin+LPG ve 1.5 litre VTEC turbo benzinli motorlarla tercih edilebiliyor. Söz konusu motorlar otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Donanım seviyeleri Elegance, Executive ve Executive+'tan oluşurken başlangıç fiyatı 285.900 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Çok yakında yeni nesliyle karşılaşacağımız 2020 model Honda HR-V ise 1.5 litre ve 1.5 litre VTEC turbo benzinli motorlarla tercih edilebiliyor. Otomatik şanzımanla donatılmış Executive ve Sport donanım seviyeleriyle satın alınabilen HR-V'nin başlangıç fiyatı da 357.000 TL.

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