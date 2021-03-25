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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Volkswagen Amarok'un tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte yeni teaser

    Volkswagen, yeni nesil Amarok'un tasarımına ilişkin bir öncekine kıyasla çok daha gerçekçi görünen bir ipucu görseli paylaştı. İşte yeni Amarok'un gerçeğe doğru evrilen tasarımı:
    25 Mart 2021, 17:45 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Volkswagen Amarok'un tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte yeni teaser
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    Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz yıl yeni nesil Amarok'un tasarımına ilişkin bir çizim görseli paylaşmıştı. Fakat o zamanki çizimde kocaman tekerlekler, abartı çizgiler ve kapı kollarının bile olmayışı gibi konsept benzeri bir hava hakimdi.

    Aradan geçen uzun sürenin ardından bugün yeni nesil Volkswagen Amarok'a ilişkin bir ipucu görseli daha geldi. Açılar aynı olsa da, güncel görüntüdeki Amarok'un tasarımının yavaş yavaş şekillendiğini ve üretime daha yakın olduğunu görebiliyoruz. Bu kapsamda büyük tekerleklerin yerini daha orantılı ve gerçekçi görünen çift tonlu jantlar almış.

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    Yeni Amarok'un oldukça kaslı bir motor kaputuna ve geniş çamurluklara sahip olacağını görebiliyoruz. İkinci nesil pickup ilk görselde tek kabinli gibi görünüyordu fakat artık arka kapıların varlığı da ciddi oranda belli oluyor. Öte yandan tavan rayları, tavandaki LED aydınlatmalar ve kasadaki yuvarlanma demirleri de yeni görselle birlikte karşımıza çıkan detaylardan.

    Yeni nesil Volkswagen Amarok'un tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte yeni teaser
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    Geçtiğimiz yıl paylaşılan teaser

    Yeni Nesil Volkswagen Amarok'un ön bölümü de gerçeğe daha yakın. Bu alanda gri renkten oluşan 'X' şekilli tasarım dili biraz daha yumuşatılmış. Öte yandan sportif tamponun kenarlarındaki sis farları da daha belirgin hale getirilmiş. Bunun yanı sıra ön bölümdeki turuncu detayların yeni görselde de varlığını sürdürdüğünü görüyoruz.

    Aslına bakılırsa Amarok, Volkswagen ve Ford arasındaki iş birliği sayesinde ikinci nesliyle karşımıza çıkacak. Yani Alman marka, Ford Ranger'ın platformunu kullanmasaydı Amarok büyük ihtimalle ilk jenerasyonun ardından tarih olacaktı. Bu da demek oluyor ki yeni nesil Volkswagen Amarok, teknik tarafta yeni Ranger ile büyük oranda benzer olacak.

    Öte yandan Volkswagen, yeni Amarok'un tasarım olarak gerçek bir Volkswagen gibi görüneceğinin altını çizmişti. Bunun yanı sıra ortak altyapı sayesinde Ranger Raptor'a denk gelen bir Amarok R versiyonu da görebiliriz. Bu ve bunun gibi detaylar önümüzdeki süreçte belli olacak. Konuyla ilgili bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. 



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