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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otokar'ın virüs bulaşma riskini azaltan "güvenli otobüsü" İzmir'de yola çıktı

    Kovid-19 bulaş riskini en aza indirecek sistemlerle donatılan Kent körüklü otobüs, İzmir'de hizmet vermeye başladı. Söz konusu sistemler halihazırda kullanımda olan otobüslere de entegre edilebilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otokar'ın virüs bulaşma riskini azaltan
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    Ülkemizin önemli üreticilerinden Otokar, koronavirüs tehdidine karşı “güvenli otobüs” geliştirdi. Şehir içi toplu taşımacılıkta Kovid-19 bulaş riskini en aza indirecek sistemlerle donatılan otobüs, İzmir’de Konak-Otogar hattında ilk kez yola çıktı.

    Kovid-19’un Türkiye’de de görülmesiyle birlikte güvenli otobüsü geliştirmeye başladıklarını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılmak üzere ilk kez Kent Körüklü üzerinde uyguladığımız 4 farklı sistem ile ulaşımdaki tedirginliği ve Kovid-19 bulaş tehdidini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Dünyada ilk kez bu dört sistemin bir arada kullanıldığı bir otobüs şehir içi taşımacılıkta hizmete başladı.” şeklinde konuştu.

    Yapılan açıklamaya göre güvenli otobüs, kendi kendini dezenfekte edebiliyor ve fotokatalitik sistem ile güvenli bir seyahat imkanı sunuyor. Binen yolcuların ateşini ölçüp maske kontrolü yapabilen otobüs, yeni nesil sürücü kabini ile sürücüyü bulaş riskine karşı daha fazla koruyor. Bugünden itibaren seri üretim araçlarda opsiyon olarak sunulacağı açıklanan sistemler, talep edilmesi halinde kullanımda olan otobüslere de küçük düzenlemeler sonrasında entegre edilebilecek.

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    Otomatik Dezenfektasyon Sistemi

    Otokar’ın güvenli otobüsündeki Otomatik Dezenfektasyon Sistemi sayesinde araç tek tuşla kendi kendini dezenfekte ediyor. Sürücüler gerçekleştirdikleri sefer sonrasında, garaja döndüğünde araca eklenen özel bir yazılım sayesinde tek bir tuşla otomatik dezenfektan püskürtme sistemini devreye alabiliyor. Saniyeler içerisinde devreye giren yüksek basınçlı otomatik dezenfektan püskürtme sistemi, aracın iç yüzeyindeki virüs ve bakterileri yok ediyor. Her gün akşam tekrarlanması önerilen işlem sadece 3 dakika sürüyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli elektrikli mini kamyonet yakında yollara çıkıyor"

    Klima ünitelerinde fotokatalitik sistem

    Yaz aylarına denk gelen pandemi döneminde, klima yolu ile virüsün yayılımının engellenmesi önem kazanıyor. Otokar, ferah bir ulaşım imkânı sunabilmek için güvenli otobüsün klima ünitelerinde fotokatalitik sisteme yer verdi. Fotokatalitik sistem, havadan taşınabilecek virüs ve bakteri gibi organik molekülleri hidroksillerle parçalayarak, zararsız su buharı ve karbondioksite dönüştürüyor. Bitkilerdeki fotosentez mekanizmasını taklit eden bu sistem klimalara entegre ediliyor. Tungsten trioksitin (TiO3) ışık yardımıyla zararlı organik maddeleri yok ederek onları klima suyu beraberinde su ve karbondioksite çevirip zararsız hale getiriyor. Araç seyir halindeyken 60 dakika içinde virüsleri öldürebilme özelliği bulunan bu sistem, otobüs içindeki havayı sürekli olarak dezenfekte ediyor.

    Yolcular için ateş ve maske kontrolü

    "Güvenli otobüs"te yeni nesil uyarı sistemleri ile araç kaptanının işini kolaylaştırıp, yolcuların bulaş riski tedirginliğini en aza indiriyor. Otobüse entegre edilen sistem, ön kapıdan biniş yapan yolcuların ateşini ölçüyor. Yolcunun ateşi olması durumunda sistem sürücüye sesli ve kırmızı ışık uyarısı veriyor. Aynı sistem, yolcuda maske olmaması durumunda da sürücüyü ışıklı bildirimle uyarıyor.

    Otokar’ın tasarladığı yeni nesil sürücü kabini, yolcuların otobüse binerken ya da seyir esnasında sürücü ile direkt temasını engelliyor. Yüksek camlar ile çevrelenen kabin ile virüs ve bakteri geçişi sınırlandırılıyor. Yeni sürücü kabini, Avrupa Birliği’nin emniyet, güvenlik ve yapı gibi alanlarda standartları tanımlayan ECE R107, R46, R118, R43 ve R80 direktif ve regülasyonlarına uygun olarak üretiliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/otokarin-kovid-19-virusu-bulas-riskini-azaltan-guvenli-otobusu-izmir-de-yola-cikti/658999 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Uykuusuz (Çağın Tavlaş) 2 gün en beğenilen termomuk
    İstanbuldaki trafikle ne olur hocam?
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    FurkanEmir411 2 gün termomuk
    İzmirde 12 km yi 80 dk da gidilecek kadar bir trafik olduğunu sanmıyorum.
    Yanıtla +4
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    termomuk (Bahadır ) 2 gün
    izmirdeki trafik çilesi yüzünden yolcular corona olmasa bile kanser olur zaten.
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 9 sa.
    İyi düşünülmüş bence.Bu arada İzmir ve Ankaralılar trafikten şikayet edince beni bir gülme alıyor nedense.
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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 9 sa.
    Süper bi haber, çok güzel en kısa sürede bütün yurtta kullanılmalı.. Yapanların ellerine sağlık..
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    IceRulez (Osman R.F) 1 gün
    Her gün akşamları dezenfekte edilmesi uygun değildir. Otobüs her seferden sonra dezenfekte edilmelidir. Yani günde 10 kere sefere çıkıyorsa her sefer bittiğinde dezenfekte edilmelidir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    mustiki212 1 gün IceRulez
    firmaya bağlı, sistem her sefer sonrasına dezenfekte işlemini sağlayabiliyor. lakin aracın sonraki seferine çıkması için o dezenfaktanın araç içinde bir süre kalması gerekli. sorunda bu oluyor.

    test ettik :)
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    btwwindowsandthecrash (Sedat Toprak) 1 gün
    Güzel yenilik. Umarım modülerlik sayesinde başka araçlara da uygulanabilir. Ssangyong firmasının anti-bakteriyel malzemeleri araçlarına koyması gibi durumlar hoşuma gidiyor
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    termomuk (Bahadır ) 2 gün
    izmirdeki trafik çilesi yüzünden yolcular corona olmasa bile kanser olur zaten.
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    Uykuusuz (Çağın Tavlaş) 2 gün termomuk
    İstanbuldaki trafikle ne olur hocam?
    Yanıtla +15
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    FurkanEmir411 2 gün termomuk
    İzmirde 12 km yi 80 dk da gidilecek kadar bir trafik olduğunu sanmıyorum.
    Yanıtla +4
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 gün termomuk
    İş çıkışı "normal sayılabilecek" bir trafik dışında nerede trafik görüyorsunuz hangi saatlerde?
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