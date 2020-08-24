Otokar'ın virüs bulaşma riskini azaltan "güvenli otobüsü" İzmir'de yola çıktı

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Ülkemizin önemli üreticilerinden Otokar, koronavirüs tehdidine karşı “güvenli otobüs” geliştirdi. Şehir içi toplu taşımacılıkta Kovid-19 bulaş riskini en aza indirecek sistemlerle donatılan otobüs, İzmir’de Konak-Otogar hattında ilk kez yola çıktı.

Kovid-19’un Türkiye’de de görülmesiyle birlikte güvenli otobüsü geliştirmeye başladıklarını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılmak üzere ilk kez Kent Körüklü üzerinde uyguladığımız 4 farklı sistem ile ulaşımdaki tedirginliği ve Kovid-19 bulaş tehdidini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Dünyada ilk kez bu dört sistemin bir arada kullanıldığı bir otobüs şehir içi taşımacılıkta hizmete başladı.” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaya göre güvenli otobüs, kendi kendini dezenfekte edebiliyor ve fotokatalitik sistem ile güvenli bir seyahat imkanı sunuyor. Binen yolcuların ateşini ölçüp maske kontrolü yapabilen otobüs, yeni nesil sürücü kabini ile sürücüyü bulaş riskine karşı daha fazla koruyor. Bugünden itibaren seri üretim araçlarda opsiyon olarak sunulacağı açıklanan sistemler, talep edilmesi halinde kullanımda olan otobüslere de küçük düzenlemeler sonrasında entegre edilebilecek.

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Otomatik Dezenfektasyon Sistemi

Otokar’ın güvenli otobüsündeki Otomatik Dezenfektasyon Sistemi sayesinde araç tek tuşla kendi kendini dezenfekte ediyor. Sürücüler gerçekleştirdikleri sefer sonrasında, garaja döndüğünde araca eklenen özel bir yazılım sayesinde tek bir tuşla otomatik dezenfektan püskürtme sistemini devreye alabiliyor. Saniyeler içerisinde devreye giren yüksek basınçlı otomatik dezenfektan püskürtme sistemi, aracın iç yüzeyindeki virüs ve bakterileri yok ediyor. Her gün akşam tekrarlanması önerilen işlem sadece 3 dakika sürüyor.

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Klima ünitelerinde fotokatalitik sistem

Yaz aylarına denk gelen pandemi döneminde, klima yolu ile virüsün yayılımının engellenmesi önem kazanıyor. Otokar, ferah bir ulaşım imkânı sunabilmek için güvenli otobüsün klima ünitelerinde fotokatalitik sisteme yer verdi. Fotokatalitik sistem, havadan taşınabilecek virüs ve bakteri gibi organik molekülleri hidroksillerle parçalayarak, zararsız su buharı ve karbondioksite dönüştürüyor. Bitkilerdeki fotosentez mekanizmasını taklit eden bu sistem klimalara entegre ediliyor. Tungsten trioksitin (TiO3) ışık yardımıyla zararlı organik maddeleri yok ederek onları klima suyu beraberinde su ve karbondioksite çevirip zararsız hale getiriyor. Araç seyir halindeyken 60 dakika içinde virüsleri öldürebilme özelliği bulunan bu sistem, otobüs içindeki havayı sürekli olarak dezenfekte ediyor.

Yolcular için ateş ve maske kontrolü

"Güvenli otobüs"te yeni nesil uyarı sistemleri ile araç kaptanının işini kolaylaştırıp, yolcuların bulaş riski tedirginliğini en aza indiriyor. Otobüse entegre edilen sistem, ön kapıdan biniş yapan yolcuların ateşini ölçüyor. Yolcunun ateşi olması durumunda sistem sürücüye sesli ve kırmızı ışık uyarısı veriyor. Aynı sistem, yolcuda maske olmaması durumunda da sürücüyü ışıklı bildirimle uyarıyor.

Otokar’ın tasarladığı yeni nesil sürücü kabini, yolcuların otobüse binerken ya da seyir esnasında sürücü ile direkt temasını engelliyor. Yüksek camlar ile çevrelenen kabin ile virüs ve bakteri geçişi sınırlandırılıyor. Yeni sürücü kabini, Avrupa Birliği’nin emniyet, güvenlik ve yapı gibi alanlarda standartları tanımlayan ECE R107, R46, R118, R43 ve R80 direktif ve regülasyonlarına uygun olarak üretiliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/otokarin-kovid-19-virusu-bulas-riskini-azaltan-guvenli-otobusu-izmir-de-yola-cikti/658999

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