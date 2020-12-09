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    Yeni nesil Volkswagen Transporter Türkiye'de üretilecek

    Automotive News Europe'un haberine göre Ford Otosan'ın 20,5 milyar TL'lik yatırımı kapsamında yenileyeceği Kocaeli tesisinde yeni nesil (T7) Transporter'ın üretimi de yapılacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Volkswagen Transporter Türkiye'de üretilecek
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    Volkswagen ve Ford arasında imzalanan anlaşma kapsamında Ford'un yeni bir Volkswagen Transporter'ın mühendisliğini ve üretimini yapacağı açıklanmış, üretimin başlangıçı için de 2022 yılına işaret edilmişti. Fakat üretimin nerede yapılacağı açıklanmamıştı.

    Şimdiye dek tüm işaretler Ford Otosan'ın Gölcük'teki fabrikasını gösterse de iki otomotiv devinden de bunu doğrulayan bir açıklama gelmedi. Fakat Automotive News Europe'a konuşan kaynaklar, ortaklık kapsamında üretilecek Volkswagen Transporter'ın Kocaeli fabrikasında banttan ineceğini iddia etti.

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    Hatırlanacak olursa Ford geçtiğimiz hafta Kocaeli fabrikasında yıllık kapasiteyi 2026 itibariyle 440 bin araçtan 650 bin araca yükseltecek 20,5 milyar TL'lik bir yatırım yapılacağını açıklamıştı. KAP'a yapılan açıklamada yatırımın "uzun dönem yeni nesil ticari araç projelerinde kullanılacağı" belirtilmişti.

    Ayrıca Bkz. "Eşarj, İsveç'te şarj istasyonu kuruyor"

    Söz konusu kapasite artırımı yatırımının yeni nesil Volkswagen Transporter'ın üretimine de olanak sağlayacağı ifade ediliyor. Güncel Volkswagen Transporter modeli şirketin Almanya'nın Hannover kentindeki tesisinde üretiliyor.

    Ford Otosan'ın yatırımı kapsamında geçtiğimiz aylarda tanıtılan elektrikli Transit de Kocaeli'de üretilecek. Bunun yanı sıra elektrikli araçlar için Batarya Montaj Fabrikası da kurulacak. Yatırımla birlikte tesiste 3 bin kişilik ek istihdam sağlanacağı da açıklanmıştı.



    https://europe.autonews.com/automakers/ford-gets-ready-build-vw-transporter-van-turkey-helped-26b-investment Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    basartenk (basar tenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ne oldu vw, düştün mü kucağa
    5 Yanıt Yanıtla +18
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Meticulous
    yerli mandaporter :P
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    İonian_Gamer (on ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) basartenk
    Herhalde okuduğunu anlamakta sıkıntı çekiyorsun. Transporter için yeni bir fabrika kurmayacaklar, mevcut ford otosan fabrikasını kullanacaklar.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    abraxsas 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İş gücü ucuzlayınca yatırımlar artmaya başladı sanırım.
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    haberelectro 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    VW nin ford ile yaptığı ortaklığın ürünü. Transitle ortak geliştirecekler. Yeni Amarokta Ranger ile ortak olacak.
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    wehrmacht (- -) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ford daha iyi vw yapana kadarmış demek
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vw bu tasarımcıyi nerden buldu caddynin arkasını transporterin tamamını maf etti .
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    üretilecek değil, üretilme ihtimali var. bu nasıl bir haber resmen asparagas, tabi üretilsin burada da net bir bilgi yok.
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yatırım iyidir, hayırlı olsun
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haberde yer alan görseldeki araç sharan falan olmalı, transporter, ford custom gibi bir şey olacaktır
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    Vincent54 (Yuşa Topaloğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    transit orada üretilmiyomuydu zaten. mevcut parçalarla uyarlanıp yıllardır psa nın fiat ile yaptığı ducato,jumper,boxer ortak üretimini ford ile beraber transporter , transit ortak olacaktır.
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Trans VW.
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    CapriceClassic 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ah vw! Üretsen bi dert üretmesen daha büyük bir dert... ne olacak senin bu halin!
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    4786 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ford otosan, kocaeli ve
    4 etiket daha volkswagen transporter Türkiye Haberleri ford Bilim ve Teknoloji
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