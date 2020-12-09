Yeni nesil Volkswagen Transporter Türkiye'de üretilecek

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Volkswagen ve Ford arasında imzalanan anlaşma kapsamında Ford'un yeni bir Volkswagen Transporter'ın mühendisliğini ve üretimini yapacağı açıklanmış, üretimin başlangıçı için de 2022 yılına işaret edilmişti. Fakat üretimin nerede yapılacağı açıklanmamıştı.

Şimdiye dek tüm işaretler Ford Otosan'ın Gölcük'teki fabrikasını gösterse de iki otomotiv devinden de bunu doğrulayan bir açıklama gelmedi. Fakat Automotive News Europe'a konuşan kaynaklar, ortaklık kapsamında üretilecek Volkswagen Transporter'ın Kocaeli fabrikasında banttan ineceğini iddia etti.

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Hatırlanacak olursa Ford geçtiğimiz hafta Kocaeli fabrikasında yıllık kapasiteyi 2026 itibariyle 440 bin araçtan 650 bin araca yükseltecek 20,5 milyar TL'lik bir yatırım yapılacağını açıklamıştı. KAP'a yapılan açıklamada yatırımın "uzun dönem yeni nesil ticari araç projelerinde kullanılacağı" belirtilmişti.

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Söz konusu kapasite artırımı yatırımının yeni nesil Volkswagen Transporter'ın üretimine de olanak sağlayacağı ifade ediliyor. Güncel Volkswagen Transporter modeli şirketin Almanya'nın Hannover kentindeki tesisinde üretiliyor.

Ford Otosan'ın yatırımı kapsamında geçtiğimiz aylarda tanıtılan elektrikli Transit de Kocaeli'de üretilecek. Bunun yanı sıra elektrikli araçlar için Batarya Montaj Fabrikası da kurulacak. Yatırımla birlikte tesiste 3 bin kişilik ek istihdam sağlanacağı da açıklanmıştı.

https://europe.autonews.com/automakers/ford-gets-ready-build-vw-transporter-van-turkey-helped-26b-investment

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